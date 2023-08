Cambiemos los objetivos de la sociedad canaria: más allá del PIB

Hace casi un siglo, a mediados de la década de 1930, el economista Simon Kuznets formulaba el concepto de Producto Interior Bruto (PIB) con el fin de disponer de un indicador para cuantificar la renta nacional de Estados Unidos. El PIB se define como el valor (monetario) de la corriente de bienes y servicios finales producidos por una economía durante un período de tiempo determinado. El mismo se obtiene a partir de un sencillo cálculo que los estudiantes noveles de Economía aprenden a realizar en las primeras sesiones de clase, a partir de la estimación de la producción (oferta), los gastos (demanda) o la renta de una economía.

Las ventajas del PIB como indicador radican en la sencillez de su cálculo y en la posibilidad de realizar comparaciones entre países o regiones. De hecho, el PIB ha sido, y sigue siendo, una herramienta ampliamente empleada por los responsables políticos a la hora de tomar decisiones en materia de política económica. El PIB protagoniza titulares de prensa sobre su evolución favorable o desfavorable a largo plazo. Estamos acostumbrados a ver gráficos sobre su progreso, y a conocer la posición que ocupa nuestra economía en un ranking del PIB per capita (PIBpc, cociente entre el PIB y la población).

Hasta aquí, el PIB parece cumplir con los principales atributos de un buen indicador, entre los que destacan: la claridad, la sencillez, la confiabilidad, la oportunidad o la utilidad. Ahora bien, como todo indicador, el PIB presenta limitaciones, al excluir actividades relevantes para el bienestar de las personas como, por ejemplo, las que tienen lugar en el ámbito doméstico. Tampoco refleja las posibles desigualdades dentro de una economía, ni los impactos negativos sobre el medio ambiente.

Rápidamente el PIB adquirió protagonismo a nivel global, de modo que en los años 50 del pasado siglo su crecimiento (el crecimiento económico) se convertía en el objetivo primordial de las políticas públicas para las principales economías, atribuyéndole propiedades más allá de las meramente económicas e interpretándose (erróneamente) al PIB per capita como el único indicador de progreso y bienestar de la sociedad.

Las críticas a esta interpretación no se hicieron esperar, y el propio Kuznets manifestaba ya en los años 60 su desacuerdo, advirtiendo que «casi nunca puede inferirse el bienestar de una nación a partir de una medida de la renta nacional». Otros autores como Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi han estudiado las limitaciones del PIB como indicador de progreso, advirtiendo que lo que medimos (es decir, los indicadores que empleamos), orientan nuestras acciones. Por tanto, si medimos nuestro bienestar con indicadores equivocados, no haremos lo correcto para alcanzarlo. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo.

Veamos un ejemplo cotidiano: Imagínese que necesita renovar la lavadora. Acude usted, por tanto, a una empresa especializada para adquirirla, pero con una condición: usted va a tomar la decisión de compra utilizando sólo el precio de mercado del producto. El vendedor o vendedora le va a facilitar sólo un listado de precios. No va a tener acceso a ver el producto, ni a saber su marca, consumo de agua, eficiencia energética, número de programas, dimensiones, capacidad, acabados, color, años de garantía, país de fabricación, etc. Con este único indicador (el precio de mercado de la lavadora), usted no va a tomar una decisión correcta y racional casi con toda seguridad. Es posible que si elige la más cara (si se lo puede permitir), podrá usted inferir que puede ser una lavadora de alta eficiencia y bajo consumo de agua, pero, quizás no le encaje con los muebles de casa, ni le guste el color o esté conforme con los programas y capacidad de la misma. Con mucha probabilidad, su decisión no ha mejorado su bienestar. Pues esto ocurre de forma similar cuando tomamos decisiones basadas exclusivamente (o casi exclusivamente) en incrementar de forma indefinida, año tras año, el PIB. De nuevo, con mucha probabilidad, esa decisión no nos hará una sociedad más próspera.

En Canarias el PIB per capita a precios constantes (es decir, sin tener en cuenta el efecto de la evolución de los precios) ha pasado de 5.227 euros por habitante a casi 13.000 entre los años 1964 y 2007. Ante estas cifras conviene preguntarnos si la felicidad de los habitantes de Canarias ha aumentado en la misma proporción que el PIBpc en estos años, es decir, un 148%. La relación entre la evolución del PIBpc y la prosperidad y bienestar de una sociedad no es directa. Los ingresos nacionales más altos están asociados con un aumento menor en la felicidad promedio que los ingresos bajos (ver imagen). Uno se encuentra, por tanto, con una curva de saturación: el ingreso marca la diferencia en la felicidad cuando los ingresos son bajos, pero por encima de cierto nivel de ingreso, la felicidad no crece o lo hace de forma marginal. Sólo tenemos que apreciar que un habitante medio de Costa Rica es más feliz que uno de Estados Unidos con un nivel de ingresos un 75% inferior.

Cambiemos el objetivo, tal como propone la economista Kate Raworth, ampliando la perspectiva desde el enfoque unidimensional y limitado del PIB a otro multidimensional, en el que entren en juego diversas variables, no sólo las económicas, sino también las sociales, las ambientales, o las culturales. La Agenda Canaria 2030 nos ofrece una extensa batería de indicadores para medir la prosperidad de nuestra sociedad. Solo por mencionar algunos de ellos, podemos encontrarnos, por ejemplo, con la "proporción de municipios con comunidades energéticas y autoconsumos compartidos”, la «proporción de empresas de Economía Social», el «índice de Gini» o el «stock de vivienda protegida sobre el total».

Situar a Canarias en el «espacio seguro» que representa la Economía Rosquilla de Raworth, como señalamos en el artículo anterior (Un enfoque útil para afrontar los retos socioambientales de Canarias), requerirá ser valientes, innovadores e incluso, transgresores a la hora de proponer acciones concretas para afrontar los desafíos a los que se enfrenta la sociedad canaria en la actualidad.