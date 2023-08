¿Qué siente en estos primeros días después de que se haya conocido su nombramiento al frente de Isla Bonita Moda?

Estoy sobrecogido. Es algo que veníamos trabajando desde hace semanas y la propuesta se me hizo hace tiempo pero hasta que no se ha hecho efectivo no he empezado a procesarlo. Estoy agradecido porque es también un reconocimiento que llega desde mi tierra. Me tomo este nombramiento como una responsabilidad.

¿Qué relación ha tenido a lo largo de su carrera como diseñador con Isla Bonita Moda?

Precisamente creo que esta es una prueba más de que los tiempos del universo son perfectos. Hace unos siete años, cuando comenzó a andar el proyecto de Isla Bonita Moda, el Cabildo de La Palma me llamó ya entonces porque quería contar conmigo, pero yo estaba sentando las bases de mi firma de moda y sentí que no era el momento. A lo largo de estos años he sentido cariño hacia la marca y ellos han querido contar conmigo, aunque mi firma se ha mantenido de manera independiente. Creo que formar parte de un proyecto así requiere de una responsabilidad y un compromiso muy fuerte, mientras que una marca tan personal y específica como la mía requiere de cierta independencia. A pesar de todo ello, me eligieron como embajador. Yo nunca he querido usar La Palma de manera anecdótica porque siempre le he querido brindar mi experiencia y mis contactos. El canario y el palmero somos gente muy orgullosa de nuestra tierra y nos encanta ser embajadores y recibir a la gente para mostrarles todo lo nuestro.

¿Y por qué ha decidido justo ahora aceptar por fin el reto de ponerse al frente de la marca Isla Bonita Moda?

Ahora mismo, mi proyecto personal ya se mueve de otra forma y cobra sentido ponerme al frente de Isla Bonita Moda. Los pasos que de manera independiente he ido dando en el mundo de la moda me sirven de guía ahora para este nuevo reto. Se me ha elegido para tomar las riendas de este proyecto y me lo tomo con mucha responsabilidad. Voy a depositar en este trabajo todas mis energías y conocimientos para sacar adelante este proyecto.

¿Llega con alguna idea o meta concreta que cumplir a corto o medio plazo?

El sello surge con la intención de afianzar el sector textil de la Isla. A lo largo de mi carrera he podido entrar en contacto con otras marcas similares a esta y creo que lo más importante es fortalecer y potenciar la identidad del sello porque es fundamental que las estructuras sean sólidas porque Isla Bonita Moda debe ser la casa de una gran familia. Va a ser muy importante crear estrategias para fortalecer a todas las marcas que participan, para que el castillo esté fuerte. Trabajaremos en estrategias globales pero también con cada una de las marcas de manera independiente, viendo cuáles son sus objetivos y necesidades. Queremos darles abrigo y soporte. Todos los que vivimos en las Islas somos conscientes de cuáles son nuestras carencias pero pondremos el foco en nuestras fortalezas y lo que nos define. Quiero conectar con valores como la artesanía, el patrimonio, la naturaleza de la Isla y la sostenibilidad. Todo ello nos va a definir.

Para muchos creadores palmeros, una plataforma como Isla Bonita Moda es imprescindible para sacar adelante su proyecto.

Lo es, y por eso creo que es importante trabajar en el concepto de familia. Es importante que la gente se sienta partícipe y generar bolsas de empleo. Estos oficios están en peligro de extinción y tenemos que ponerlos en valor, tenemos artesanías en La Palma con las que podemos trabajar y con las que yo personalmente he colaborado, y me he sentido muy orgulloso de eso porque permite que nos demos cuenta del potencial tan grande que hay en nuestra tierra, pero también de las limitaciones que existen. Por eso es tan importante poner en valor la artesanía y hacer entender a la gente que esta pasión se puede convertir en un trabajo. Por eso hay que mimarlo mucho.

¿Cómo va a compaginar este nuevo cargo con su marca personal de moda?

Es un reto en todos los sentidos. Andrés Acosta es un proyecto que se va a mantener independiente y es un trabajo que ya rueda de otra forma. La experiencia que ido adquiriendo estos años no deja de aumentar porque tenemos que estar en un crecimiento constante. Así que todo lo que yo he ido adquiriendo, a través de contactos y experiencia, me permite ahora ayudar a este proyecto. Tendré que viajar mucho más a La Palma y eso me hace inmensamente feliz. Ahora ya no solo tengo una hija, no solo tengo que cuidar a la firma Andrés Acosta, sino también a Isla Bonita Moda y lo haré con todo el cariño del mundo. Igual que he buscado oportunidades para mí, ahora también las buscaré oportunidades para el sello.

Habiendo vestido a tantas personalidades, ¿aprovechará sus contactos para relanzar la marca?

Sí. La Palma es una isla muy privada y cuesta llegar, pero cuando la gente la descubre se enamora. Por eso trataré de darla a conocer allá donde vaya. Todas las oportunidades que yo vea que son positivas las aprovecharé. No solo quiero escuchar las demandas de las firmas sino cuáles son sus sueños. Para mí ha sido importante soñar durante estos años y es importante que ellos también puedan lograrlos. Este es un trabajo vocacional y pasional y solo lo puedes sacar adelante cuando es puro. También quiero mostrarle que el éxito es poder tener una tienda en La Palma y poder vivir de su trabajo. No hay que estar todas las semanas en las revistas. Poder mantener viva la tradición es el éxito.