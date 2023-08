«Nuestra buena suerte es estar hablando del disco tres años después de lanzarlo»

¿Es este un concierto especial para usted como tinerfeño de nacimiento que es, ya que le permite volver a su Isla?

Es muy especial. Llevábamos muchos años sin tocar en Tenerife. Yo voy más habitualmente porque mi familia está allí y es mi casa, pero es cierto que me apetecía mucho tocar con la banda allí.

¿Qué le parece la propuesta de Phe Festival que, en el caso de los canarios, trae a las Islas a algunos de los referentes de la música independiente actual?

He vivido este festival desde la distancia y no he tenido la oportunidad de acudir ni siquiera como público porque hemos tenido muchos conciertos. Pero todos los compañeros que han pasado por ese escenario me dicen que es una pasada y que ya estamos tardando, así que celebro que haya llegado el momento.

¿Qué propuesta han preparado para su concierto en la Isla?

Vamos a ofrecer un repertorio bastante intenso. Cada formato requiere un tipo de repertorio y desde luego a Tenerife vamos a llevar un repertorio muy intenso y que sin duda va a ser inolvidable.

Está siendo un verano intenso para ustedes en cuanto a conciertos de la gira y participación en festivales, y también está lleno de primeras veces, de pisar escenarios en los que nunca habían estado antes. ¿Son meses intensos para el grupo?

Sí. Llevamos ya mucha carretera y unos cuantos discos, y cuando parece que ya está todo hecho volvemos a vivir esas primeras experiencias y siempre se suma un poco más y crecemos y aprendemos. Eso es lo bonito, que nunca hay una meta, sino que seguimos haciendo el camino, conociendo a gente nueva, nuevos escenarios y experiencias que te enriquecen un poco más.

La crítica habla de Shinova y dice que tiene un «directo impactante». ¿La banda trabaja su música precisamente para mostrarla en directo?

Sí. Acabamos de grabar lo que será nuestro siguiente disco, aunque todavía nos llevará unos meses publicarlo, y nos hemos dado cuenta de eso precisamente. Cuando estamos grabando en el estudio, nos fijamos mucho en cómo sonarán esas canciones luego sobre el escenario. Creo que en cierta medida hemos aprendido a leer cómo será una canción cuando estemos frente al público. Los temas los grabamos una vez, pero se modifican luego constantemente, y siguen creciendo, tienen vida y van cambiando con el tiempo, como si se tratara de una persona de verdad.

¿Dirían que el último disco que han publicado, La buena suerte (2021), es especial para ustedes, ya que se presentó en mitad de la pandemia?

Grabamos el disco en junio de 2020 y no teníamos ni idea de lo que iba a suceder. Sabíamos que lo queríamos grabar y que teníamos mucha ilusión y esperanza pero es cierto que no nos acompañaba lo que se vivía a nivel mundial. Había demasiada incertidumbre, pero aún así decidimos ir hacia adelante y, gracias al trabajo de la gente que nos acompaña en el proyecto y sobre todo gracias a las canciones y a la gente que las recibió tan bien, ese disco se ha ido abriendo paso. Nos ha dado muchas alegrías, pero es cierto que empezamos con mucha incertidumbre.

¿Qué ha sido precisamente la buena suerte para Shinova?

La buena suerte es estar hablando ahora sobre el Phe, tres años después de que saliera el disco, y estar comentándolo con la misma ilusión y las mismas ganas. Seguir viviendo de nuestra pasión es una gran suerte y somos conscientes de que no es sencillo y nos está sucediendo, así que no podemos estar más agradecidos.

La banda ha tenido un crecimiento exponencial. ¿Diría que lo bueno de Shinova aún está por llegar?

En este momento lo que sentimos es que siempre ha habido un ascenso, cada vez hay más gente con nosotros, cada vez vemos más movimiento y hemos podido pisar Latinoamérica y posiblemente volveremos en breve, así que todo sigue creciendo y ha sido pasito a pasito. Nunca hemos experimentado un boom pero ha habido mucho trabajo detrás de nuestro éxito y a base de carretera y de tocar muchísimo y de mucho esfuerzo nos encontramos ahora en una situación bonita. No vamos a parar de trabajar nunca pero al menos ahora lo podemos disfrutar.

En cuanto al nuevo disco que dice que ya han grabado, ¿no puede adelantar algo?

Creo que será una vuelta de tuerca. No va a haber que esperar mucho para escuchar algo y estamos muy contentos porque es una vuelta de tuerca al sonido y hay detalles que nunca habíamos empleado. Nos interesa bastante que se escuche esto que ahora proponemos y la verdad que nosotros estamos felices por lo que hemos grabado.