¿Cómo prepararse unas oposiciones?

Son muchos los opositores en Canarias que se están preparando los exámenes de los futuros procesos selectivos. Enfrentarse a una actividad de este tipo, sobre todo cuando hace mucho tiempo que no se estudia, puede resultar complicados. Incluso existen ocasiones en las que hay personas que optan por ni siquiera inscribirse a las pruebas, dando por hecho que no serán capaces de aprobar el examen.

No cabe duda que cuando hace muchos años que no se realizan exámenes, volver a la rutina del estudio no es fácil. Sin embargo, esto no debe desanimarnos, ya que existen métodos para afianzar los conocimientos y facilitar el aprendizaje.

Si ya te estás preparando unas oposiciones o si tienes dudas sobre cómo enfrentarte a este momento, te dejamos algunos consejos que te ayudarán en tu proceso de estudio y aprendizaje.

Consejos para preparar las oposiciones

Temario

Lo primero que debes hacer para comenzar a estudiar unas oposiciones es conseguir el temario. Lo puedes obtener en librerías especializadas, academias o centros especializados, pero también es posible que algún compañero lo tenga y te lo pueda compartir. Sea como sea, asegúrate de que cuenta con la última actualización.

Además de la parte teórica, es importante que adquieras test y casos prácticos que te ayuden a hacerte una día de cómo será el examen.

Planificación

Para que el aprendizaje sea efectivo, es bueno que aprendas a planificar tus horas de estudio. Analiza todo el temario que tienes que estudiar y el tiempo con el que cuentas y crea un plan de estudios con tus propias metas: los temas que tienes que estudiar a la semana o los test que tienes que hacer. También es importante ponerte un horario.

Academia

Si puedes permitírtelo, acudir a una academia especializada en oposiciones es una gran opción, ya que cuentan con profesionales especializados que pueden ayudarte con el temario y las técnicas de estudio.

Técnicas de estudio

Si estás estudiando por tu cuenta, serás tú mismo quien tenga que valorar las mejores técnicas de estudio para tu aprendizaje. Aquí eres tú el que manda, pero existen muchas fórmulas que pueden ayudarte. Desde hacer resúmenes o esquemas hasta grabar los temas y escucharlos por la noches... Sólo tienes que elegir las más apropiadas para ti.

Buen ambiente

Lograr un buen ambiente a la hora de estudiar es fundamental para mejorar el aprendizaje. Lo ideal es contar con un espacio con luz y temperaturas adecuadas, además de estar libre de cualquier posible ruido que pueda interrumpirte.

Simulacros

Si te has sacado el carné de conducir, ya sabes que hacer test es algo muy importante para enfrentarte al examen. Pues en el caso de una oposición pasa lo mismo. Si quieres ir seguro a tu proceso selectivo, no dudes en hacer test y simulacros frecuentemente.

Descanso

En alguna ocasión, las oposiciones pueden convertirse en una obsesión. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que necesitas realizar un buen descanso cada día para retomar el estudio con más ganas. Y no se trata solo de dormir ocho horas diarias, que es muy importante, sino también hacer alguna actividad física o de ocio que ayude a desconectar en algún momento.

Constancia

Recuerda que una de las cosas más importantes es que seas constante y no decaigas. Si tu meta es aprobar las oposiciones, puedes conseguirlo. Pero, en este caso, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, ya que la constancia es muy importante.