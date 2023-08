Interior vigila a 1.905 canarias en riesgo de sufrir violencia machista letal

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen bajo seguimiento a 1.905 mujeres por riesgo de que sufran violencia «muy grave o letal» por parte de sus parejas o exparejas, según los datos del Sistema de seguimiento integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) del Ministerio del Interior.

El sistema califica estos de especial relevancia al detectar una combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal.

En este sentido, de los 1.905 casos activos 200 cuentan con un riesgo extremo, 100 en Las Palmas y 100 en Santa Cruz de Tenerife. Es el grado más alto de peligro que establece el sistema y supone el 10,5% del total de casos. La mayor cuantía corresponde a las mujeres en riesgo alto, 1.291, que representan el 68% del total. En riesgo medio se encuentran 414 mujeres, el 21,5%.

Menores

Además, hay que añadir que de estos 684 cuentan con menores en situación de vulnerabilidad y 243 en situación de riesgo, en el caso de estos últimos se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo. En estos casos también distingue tres grados de riesgo. Así, de los menores en riesgo 40 de ellos están en peligro extremo, 169 en nivel alto y 34 en medio. En junio el sistema tenía registrado a 240 menores en situación de riesgo y a 623 en una circunstancia de vulnerabilidad. Los expedientes catalogados de especial relevancia han experimentado un incremento del 3% en el último mes con respecto a las mujeres en esta situación cuando las Islas notificaban 1.849 mujeres en riesgo letal.

En lo que va de año se han incrementado un 10% estos casos al pasar de 1.726 a 1.905 al finalizar julio. Este supone el dato más alto en lo que va de año y superior a las 1.545 que estaban en esta situación en julio del año pasado. El verano, al igual que el resto de épocas vacacionales, registran un importante repunte de casos de violencia de género y feminicidios, de ahí la necesidad de mantener la guardia en alto durante este periodo.

Casos activos

En total, Canarias cuenta con 5.378 casos activos en el sistema de vigilancia, esto quiere decir que están bajo seguimiento policial. De estos, hay 70 en las que la víctima es menor de edad, lo que representa el 1,3% del total.

Hay uno catalogado de riesgo alto de sufrir violencia, 13 en medio, 34 en bajo y 22 en riesgo no apreciado. La menor en situación de riesgo alto reside en la provincia de Las Palmas. Hay 1.322 casos activos de mujeres de entre 18 y 30 años, lo que supone el 25% del total.

Entre estas, hay un caso extremo en la provincia de Las Palmas. A este se suman 21 en riesgo alto, 228 en medio, 650 en bajo y 422 con riesgo no apreciado. El mayor volumen de casos activos está entre las mujeres de 31 a 45 años con 2.322 lo que representa el 43% del total. De estos, 28 tienen constatado un riesgo alto, 358 medio, 1.074 bajo y 862 no tienen riesgo apreciado. Además, hay 1.512 casos de mujeres de entre 46 y 64 años (285), 11 en riesgo alto, 214 en medio, 701 en bajo y 586 en riesgo no apreciado. Por último, el sistema registra 152 casos entre mujeres de 65 años o más (3%) con tres en riesgo alto, 14 en medio, 57 en bajo y 78 en no apreciado.