Antonio Aparicio: «El dinero para la investigación es una inversión que se multiplica por cinco»

¿Qué le lleva a dar el paso y dejar parada su carrera investigadora para dedicarse a la gestión?

No me lo explico (risas). Mi mujer últimamente me suele decir mucho: te lo dije. Cuando el rector me ofrece esta oferta yo considero que quizás puedo aportar mi experiencia al cargo. También se han dado ciertas circunstancias. Uno es más mayor y le corresponde más dedicar un tiempo a este tipo de cosas. Con 20 años no lo hubiera aceptado porque me hubiera bloqueado la carrera investigadora que es mi vocación.

¿Empezó su carrera investigando?

Sí. Empecé a dar clases en la universidad con 35 años, pero investigaba desde los 24. Y aunque esté impartiendo docencia, he seguido investigando, y esta actividad supone entre un 80 y un 70% de mi carrera. Hace cuatro años empecé en la gestión. Fui Director General de Universidades, como independiente, durante un año.

¿Qué cree que puede aportar su experiencia en este nuevo reto?

Yo acepté este cargo porque creo tener experiencia como investigador. Llevo casi 40 años de investigación a tiempo completo. Además, tengo experiencia previa en gestión y en cómo se hace la investigación a nivel internacional.

¿En qué aspecto debe mejorar la universidad en lo que se refiere a la investigación?

La cuestión más prioritaria es el apoyo a la gestión de la investigación.

¿Se refiere a la gestión de la burocracia?

No exactamente. A mi me parece crucial. En la investigación hace falta un cuerpo de trabajadores que se encuentre entre la administración y la investigación para que ayude a hacer las tareas de gestión de proyectos. Ten en cuenta que hay proyectos de investigación a los que se les concede, por ejemplo, 500.000 euros para 3 años. Con ese montante se suele comprar equipos, contratar a gente, pagar viajes y sufragar publicaciones, entre otros. Ahora mismo solo hay dos personas que se pueden dedicar a hacerlo en la ULL y tendría que haber muchos más. Por eso, hasta ahora lo han estado haciendo los propios investigadores y el personal de administración.

¿Tiene la universidad capacidad para crear ese nuevo departamento?

Hace unos siete u ocho años hubo un intento de hacerlo. Se puso en marcha pero se ha ido diluyendo. Ahora estamos intentando retomarlo. Tenemos en marcha la creación de un grupo formado por entre 30 y 35 personas. El problema de esto es que este equipo no forma parte de la plantilla orgánica de la ULL. Hay que contratarlo en función a los fondos disponibles y como somos una universidad pública dependemos de nuestros presupuestos y fondos por acuerdos y subvenciones. Estos fondos, en su mayoría, provienen del Gobierno de Canarias. Los fondos privados son muy valiosos pero muy pequeños en relación al presupuesto de la universidad. En definitiva, ahora disponemos de esos fondos pero no puedo estar seguro de que dentro de tres años sigan existiendo.

La nueva ley mejora la organización y deja más claro el papel de la universidad

¿Es suficiente el presupuesto que la comunidad autónoma dedica a la ciencia?

Con todo el respeto y agradecimiento al esfuerzo que hacen las instituciones públicas, en Canarias hay que multiplicar por dos los fondos y la inversión en investigación. Multiplicando por dos estaríamos alrededor de la media de España que se sitúa en el 1%. Si queremos estar en los niveles en los que están otros países o regiones de España que tienen más éxito que nosotros en determinadas cosas, tenemos que fijarnos en ellos. El dinero que se invierte en investigación no es un gasto sino una inversión que se revierte multiplicada por cinco a medio o largo plazo.

Sin embargo, Canarias carece de un tejido empresarial que pueda incrementar esa inversión en ciencia en la vertiente privada, ¿qué debería hacer para mejorar esta situación?

Canarias tiene muchas ventajas y beneficios, pero también un handicap: no hay un entramado de empresas diversificadas. Sin embargo, para mí ese factor no es suficiente como para renunciar a lo que tenemos que hacer y aprovechar nuestras ventajas. La investigación requiere la movilidad de los investigadores y se suele decir que Canarias no tiene capacidad para atraer investigadores de otro sitio y participar en ese movimiento. Pero no es cierto. Hay mucha gente dispuesta a venir a trabajar a Canarias, precisamente por ser Canarias. No somos los últimos ni muchísimo menos, pero tenemos que ofrecer unas condiciones atractivas.

El último equipo rectoral señaló hacia las jubilaciones masivas como uno de los mayores problemas de la investigación, ¿cómo se puede evitar esa fuga de cerebros y cómo retener el talento nuevo?

Tengo que señalar que mi antecesor, Ernesto Pereda, hizo un gran trabajo. Por eso, durante estos tres meses, lo que ha hecho es dar continuidad a conceptos que estaban en marcha. No hay una ruptura de esto. Luego hay que desarrollar cosas. Esto de las jubilaciones, efectivamente, es un problema esencial. La gente mayor tenemos inconvenientes pero también otras ventajas, como nuestra experiencia. Tenemos equipos de investigación e investigadores que tienen acuerdos internacionales que son capaces de generar proyectos y traer dinero. Para ello estamos retrasando las jubilaciones hasta los 70 e incluso concediendo contratos eméritos de 4 años. Pero la cuestión fundamental es incorporar gente joven con una carrera marcadamente investigadora. Lo hacemos a través de diferentes programas de captación de talento como son los contratos Ramón y Cajal, Juan de la Cierva o Viera y Clavijo.

¿Cree que con estos programas existentes son suficientes para captar a los investigadores que se necesitan tras las jubilaciones?

El programa Ramón y Cajal debería ofertar más plazas. La primera vez que salió la convocatoria se ofertaban 800 y este año han sido 494. En nuestro caso, sería interesante atraer a más contratados de este tipo por las ventajas que supone para la universidad, ya que los tenemos a coste cero y actualmente atraemos muy pocas figuras de este tipo. Para conseguirlo hay que hacerles la actividad de investigación más atractiva, con ese cuerpo de apoyo a la gestión. Luego hay que ofrecerles elementos añadidos, como un suplemento o una compensación por transporte.

El Gobierno de Canarias estrena la Consejería de Ciencia, Universidades y Cultura, ¿cree que puede influir en la política universitaria?

La respuesta es sí. La universidad tiene dos pilares fundamentales que son la transmisión y la generación del conocimiento. En palabras más llanas: la docencia y la investigación. Pensar que las universidades tienen que estar en un departamento del gobierno junto a la educación primaria y la investigación en otro sitio, es un error desde mi punto de vista. La universidad tiene docencia e investigación, la gestión de la universidad tiene que partir del mismo departamento. Las personas que investigan aquí son también las que dan clase y organizan la universidad. Pedirle a una persona que cuando da clase se dirija a un departamento del gobierno y cuando investiga a otro es posible, pero no es lo mejor.

¿Qué opinión le merece la reforma universitaria?

Me parece bien, es una buena iniciativa. La nueva ley mejora la organización y deja más claro el papel de la universidad. Y no es que no lo estuviera, lo estaba, pero ahora queda más claro todavía. Ahora están más claras las figuras de investigación y, en general, el personal de plantilla. Es muy positivo.

¿Qué opina sobre la polémica de los investigadores que publican de forma fraudulenta?

El lío que surgió a raíz de estas prácticas afectan a 10 personas y en España hay un millón de investigadores. Las cosas hay que matizarlas como son. No es que no sea grave, pero de ahí a que sea una emergencia nacional o a decir que todos los investigadores somos unos tramposos… no está bien. Además, en una gran cantidad de las ramas de investigación el producto esencial de lo que haces es la publicación, y no se pueden despreciar. Es minusvalorar el trabajo de los investigadores dado que gran parte de la investigación es básica y no aplicada.