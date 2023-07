La cárcel Tenerife II sólo dispone de tres médicos para atender a 830 reclusos

El centro penitenciario Tenerife II cuenta en la actualidad con tres médicos para atender a unos 830 reclusos. Esta dotación es menos de la mitad de la que debiera existir, puesto que en la relación de puestos de trabajo de la principal cárcel de la provincia de Santa Cruz de Tenerife figura que tendría que haber ocho galenos. Tales datos fueron confirmados por las fuentes consultadas por EL DÍA. Pero este no es un problema exclusivo de la prisión tinerfeña, sino que está generalizado por todo el país.

La Agrupación de los Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) y UGT denuncian que la sanidad penitenciaria «se encuentra al borde del colapso». Este sindicato afirma que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias convoca 40 plazas de interinos para médicos a nivel nacional, pero sin asegurar su cobertura, después de no renovar al mismo número de estos profesionales sanitarios que ejercían en cárceles españolas.

En todo el país, el déficit alcanza el 64%, con 336 plazas sin cubrir de las 525 existentes, según Acaip-UGT, que advierte de que esta realidad se agrava con las bajas por enfermedad u otras circunstancias.

Para la mencionada organización sindical, «esta situación es insostenible». Recuerda que, hace unos meses, se anunció la contratación de nuevos interinos para paliar la carencia de recursos humanos, «pero lo que no se dijo es que, previamente, iban a despedir a los que ya estaban trabajando, por lo que el número no ha variado». Representantes de Acaip-UGT dicen que el déficit aumenta cada año y que nada garantiza que las plazas se cubran. «El trabajo en un centro penitenciario es complejo y pocos médicos optan a las plazas», advierten.

Los facultativos en prisión tienen una importancia vital para el normal funcionamiento de los centros. Deben atender a los internos y hacer una valoración clínica y cribado, para evitar problemas de salud pública en el interior de la cárcel, como brotes de enfermedades infecciosas o parasitarias.

Además, resulta imprescindible efectuar una detección precoz de enfermedades mentales y una correcta administración de fármacos. Por tanto, «no se trata de atención médica al recluso», indican desde el sindicato, «sino que los médicos intervienen en muchos aspectos régimen interno y de tratamiento de las personas privadas de libertad».

La población reclusa se caracteriza por tener elevados problemas de salud, derivados de sus adicciones, así como, en algunos casos, corregir una atención deficitaria en el exterior, ya que, normalmente, se trata de personas «poco sujetas al sistema», según Acaip-UGT. Ante esa realidad, «resulta prioritaria la atención médica inicial, que no puede realizarse por sistemas como la telemedicina, sino que requiere de una» asistencia «personalizada y presencial».

Recuerda el sindicato que en 2021 tuvieron que ser atendidas 265.847 urgencias en todas las prisiones españolas, de las que casi 20.000 estuvieron vinculadas a incidentes o incumplimiento del régimen interno. Y el 43% de las altas en las Enfermerías de las prisiones se debe a patologías psiquiátricas, por lo que la supervisión médica es imprescindible.

Cree el sindicato que, con este escenario, resulta imposible atender las necesidades de los internos y la realización de guardias, «lo que nos aboca a la falta de facultativos». La solución pasa por el cumplimiento de la ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del sistema de salud, que, en su disposición adicional sexta, establece que las comunidades autónomas, en el plazo de 18 meses, debían hacerse cargo de las transferencias sanitarias de las cárceles, según Acaip-UGT. Pero, más de 20 años después de que se aprobara la normativa, sólo Navarra las ha asumido, junto con las regiones que tienen las competencias asumidas en la gestión de prisiones: Cataluña y País Vasco.

La organización apuesta por un compromiso entre la administración penitenciaria y las comunidades para no dejar caer el sistema sanitario en las prisiones, puesto que no se trata sólo de atención médica, sino «de la más elemental asistencia y de no establecer una doble pena a quienes se encuentran privados de libertad; sin obviar la grave alteración del orden y los problemas de seguridad que genera en los centros la falta de atención sanitaria».