Rebelión en Extremadura contra la marcha del cura tiktoker

Se le complican los cambios para el próximo curso a la Diócesis de Coria-Cáceres. Al polémico traslado del párroco de Guijo de Galisteo (y también de Valrío, Morcillo y Pozuelo de Zarzón) se le une el adiós forzado del popular cura tiktoker de Hoyos y San Martín de Trevejo, Obed Osías, cuyos lugareños anuncian movilizaciones y actos de protesta.

"Si tenemos que cerrar la iglesia, pues se cierra", así de tajante se mostraba ayer el teniente de alcalde de Guijo de Galisteo, Javier Olivera; que junto a la alcaldesa de Pozuelo de Zarzón, Sheila Martín Gil, accedían a las 12.30 al Palacio Episcopal (junto a la concatedral de Santa María) para reunirse con el obispo, Jesús Pulido, en un intento frustrado para para revertir el anunciado (y polémico) traslado de su párroco a la zona de Cedillo. Alrededor de un centenar de ciudadanos de tres pueblos de la provincia de Cáceres (Guijo de Galisteo, Pozuelo de Zarzón y Morcillo) se trasladaron a la capital cacereña (en autobuses fletados por los propios ayuntamientos) para protestar frente al Obispado de Coria-Cáceres.

El padre Obed se ha convertido en el cura tiktoker, y su pastoral 2.0 congrega a más de 17.000 feligreses en esta red social

Malestar por el adiós del cura tiktoker

El padre Obed Osías ejerce de párroco en Hoyos y San Martín de Trevejo desde hace cuatro años. En plena Sierra de Gata, este joven cura ha conseguido potenciar su evangelización llevándola a las redes sociales y se ha convertido en el cura tiktoker, y su pastoral 2.0 congrega a más de 17.000 feligreses en esta red social cuyo principal target son los más jóvenes.

De hecho, la propia Diócesis de Coria-Cáceres publicó una entrevista con el párroco donde aseguraba que "dentro de TikTok me he encontrado con jóvenes que necesitan ser escuchados y, sobre todo, buscando ayuda espiritual. Recientemente, me he encontrado con chicas y chicos que han necesitado tanto ser escuchados; incluso en algún caso, llegando a comentar que se han querido quitar la vida y que mis publicaciones les han ayudado, que les he sacado una sonrisa".

"El padre Obed no ha pedido que le cambien; estamos contentos con el trabajo que realiza, es muy cercano, cuida a su fieles y los involucra; no se entiende el cambio", explicaba ayer a este diario Ángel Sotomayor, que ha ideado una serie de acciones para "hacer ruido porque no tiene sentido lo que están haciendo; la pastoral del padre Obed no ha terminado aquí. Se lo quieren llevar a la zona de Ovejuela, Torrecilla de los Ángeles y Villanueva de la Sierra. Pareciera que en lugar de promocionarle le quieren castigar. Es un cura joven y con una naturalidad impresionante, pero el Obispado está muy anquilosado".

"Es un cura joven y con una naturalidad impresionante, pero el Obispado está muy anquilosado"

Recogida de firmas y mailing masivo

Sotomayor ha iniciado una recogida de firmas y orquesta un envío masivo de correos electrónicos al obispo, Jesús Pulido, para que "se entere del descontento que hay con esta decisión". También ha financiado el diseño de unas camisetas y plantea una manifestación frente al Palacio Episcopal: "Le pedimos al obispo que recapacite porque el único infalible es Dios. Que deje de hacer cambalaches para contentar a gente que aspira a mercadear y que cuide a los feligreses que es lo importante". Y añade que "el padre Obed se irá por el voto de obediencia pero lo hará con la cabeza bien alta. Vamos a reivindicar el legado del padre Obed, aunque no le aplaudan las jerarquías eclesiásticas y todas esos mezquinos intereses personalistas".