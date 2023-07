Alerta en las playas asturianas por la presencia de carabelas portuguesas

Las carabelas portuguesas ya están aquí y preocupan a bañistas y socorristas desde el pasado miércoles, cuando se detectaron en playas asturianas los primeros ejemplares. El viernes se reportaron dos picaduras, lo que ha llevado a las autoridades a mantener una vigilancia constante. Estos organismos, de apariencia similar a una medusa pero que en realidad son una colonia de pólipos, han sido vistos en playas de Castrillón, Carreño y Coaña. A pesar de los avistamientos, los coordinadores de los servicios de salvamento de estos concejos aseguran que las picaduras no representan un "peligro mortal" y, por lo tanto, no se han tenido que tomar medidas extremas como el cierre de los arenales. Además, recalcan que están preparados para actuar.

"Ha entrado alguna carabela portuguesa en Salinas, San Juan y el Sablón de Bayas. Por ahora, no nos planteamos cerrar las playas, ya que son ejemplares aislados", señala Nacho Flórez, coordinador del servicio de salvamento de Castrillón. "Solamente el otro día atendimos a una persona que le había picado en el cuerpo con los tentáculos", añade. Según Flórez, las playas solo se cerrarían en casos extremos. "Salvo que entre un banco enorme, cosa que no creo que se produzca y tampoco hay informes, no vamos a cerrar playas", aclara. Flórez afirma que la picadura no es mortal y recalca: "Estamos preparados para actuar". El responsable de salvamento de Castrillón explica que el procedimiento de actuación consiste en retirar los restos de los tentáculos con pinzas y aplicar agua salada y hielo para aliviar el dolor. "Afortunadamente, las molestias desaparecen en un día, aunque la marca puede tardar un poco más en desvanecerse", apostilla.

Carlos Álvarez, coordinador del servicio de salvamento de Carreño, afirma que Perlora, Huelgues y Carranques han sido las playas más afectadas de la zona por la carabela portuguesa. "El viernes llegaron tres, pero gracias a nuestro avistamiento a tiempo no hubo complicaciones. Solo una señora sufrió una picadura cuando tocó accidentalmente un trozo de tentáculo en Huelgues. El sábado avistamos dos carabelas en Xivares y otra entre Carranques y Huelgues", detalla. Álvarez asegura que no se plantean cerrar las playas y valoran poner bandera amarilla en caso de presencia de alguna carabela. "Solo cerraremos playas si llega un banco de carabelas grande, porque podemos controlar a los ejemplares individuales", afirma.

Lucas García, jefe de servicio de salvamento de las playas de Coaña, explica que también se han avistado varios ejemplares de carabelas portuguesas en aguas del concejo. Sin embargo, afirma que se han tomado todas las precauciones necesarias y, hasta ahora, no ha habido incidentes en esta zona. El único banco de ejemplares apareció en la playa de Torbas, pero no causó ningún problema entre los bañistas. "Una de las carabelas venía cansada o en mal estado y acabó en la orilla. El resto de ejemplares pasaron de largo y no hubo incidentes porque las controlamos desde un tablón de rescate tomando todas las precauciones oportunas", abunda García.

Las autoridades recomiendan a los bañistas que si se encuentran con una carabela portuguesa, eviten tocarla y mantengan una distancia segura. En caso de picadura, los socorristas aconsejan lavar la zona afectada con agua salada y aplicar frío para aliviar el dolor. En concreto, se detectaron ejemplares en las siguientes playas: Salinas, Sablón de Bayas, Lastres, Pormenande (El Franco), Los Quebrantos, Verdicio, Rodiles, Poo, San Juan de Nieva, Huelgues, Torbas, Xagó, San Pedro de la Ribera, Concha de Artedo, Xivares y Carranques.