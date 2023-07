Andrés Orozco, voluntario y presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, reclamó en la mañana de hoy, 26 de julio, la existencia de más camas para los enfermos oncológicos que ya se encuentran en cuidados paliativos, ya que las existentes resultan insuficientes.

Así lo planteó poco antes de mantener un encuentro con el diputado del Común en Canarias, Rafael Yanes, en la sede de dicha institución en la capital tinerfeña para exponer las demandas de los representantes de este colectivo en las islas occidentales y en la provincia de Las Palmas.

Orozco valoró la sensibilidad de Yanes para estar pendiente de los problemas de los ciudadanos del Archipiélago y recordó que en Canarias se diagnostican cada año más de 12.000 casos de cáncer, a la vez que es la segunda causa de muerte en las islas.

En opinión de este portavoz de la AECC, esto demuestra que se trata de una realidad significativa y a la que se le debe prestar atención, no sólo en los centros hospitalarios.

Aseguró que se debe pensar en aquellas personas que viven en la soledad, en la vulnerabilidad económica y que, además, tienen cáncer, con lo cual su situación se agrava, porque necesitan acompañamiento, cuidados o atención. En esa línea, quiso llamar la atención de toda la sociedad.

Andrés Orozco expuso que, recientemente, representantes de varios partidos políticos acudieron a la sede de AECC para conocer cuál es la realidad de los pacientes oncológicos. Sin embargo, echó en falta mayor protagonismo de la sanidad y de la lucha contra el cáncer en los programas de las diferentes organizaciones políticas.

Otra de las llamadas de atención estuvo relacionada con la falta de camas de cuidados paliativos. La Asociación Española contra el Cáncer considera que al enfermo no sólo hay que cuidarlo cuando se le detecta la enfermedad, sino también "en el final de la vida, cuando el enfermo y los familiares necesitan algo tan importante como la dignidad y eso significa tener unas condiciones" adecuadas "para marcharte de esta vida; y eso se llama cuidados paliativos".

En este momento, el número de camas no es suficiente para atender a la población que requiere de esa asistencia en el final de su existencia, según Orozco.

También citó la importancia de la adopción de medidas preventivas. AECC explica que, en la actualidad, existen algunos cánceres que, cogidos a tiempo, se curan, pues, en determinadas patologías, ha dejado de ser una enfermedad mortal. Ante esa situación, resaltó la importancia de aplicar medidas preventivas.

Orozco mencionó el caso de la detección del cáncer de colon, que es uno de los que tiene más prevalencia, no sólo en Canarias, sino en todo el mundo occidental. Comentó que existe un cribado para detectarlo a tiempo, como es la prueba del análisis las heces, que es muy efectiva, económica y nada agresiva.

Denunció Orozco que dicha prueba, que se debería realizar a toda la población que tenga entre 50 y 69 años, "desgraciadamente, desde el Servicio Canario de la Salud (SCS) no se invita" a los ciudadanos a efectuarla. El presidente de AECC en Santa Cruz de Tenerife indicó que, a veces, nos dicen que es por falta de medios económicos , otras por falta de especialistas. "Pero lo que no puede ser es que en otras comunidades esta prueba esté totalmente normalizada y aquí no; en función del código postal que tengas puedes recibir la invitación del SCS o no", criticó Orozco.