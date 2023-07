El Gobierno prevé invertir 15 millones en reformas en la prisión Tenerife II

El Gobierno del Estado tiene previsto invertir 15 millones de euros para la reforma y mejora del centro penitenciario Tenerife II, una infraestructura que fue abierta hace 34 años y que, según varias fuentes, ya requiere de un acondicionamiento en varios aspectos y adaptarse a las necesidades de los nuevos servicios que se prestan en una prisión de estas características.

Estos recursos económicos para afrontar las obras figuran incluidos en el llamado Plan de Amortización y Creación de establecimientos penitenciarios, que se elaboró el pasado año, después de que hiciera algún tiempo que no sufría modificaciones significativas.

La directora de la cárcel más importante de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Mavi Bernaola, explica que la mencionada inversión fue aprobada por el Consejo de Ministros el 15 de noviembre del 2022. El objetivo de las autoridades del Ejecutivo estatal es afrontar una reforma integral de las dependencias.

Las obras serán realizadas por parte de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), una mercantil que es propiedad íntegramente de la Dirección General de Patrimonio del Estado.

En la actualidad, el centro penitenciario acoge a 830 reclusos y a poco más de 400 funcionarios

Hasta el momento no existe un inventario de los trabajos que se van a realizar, ni siquiera de las demandas concretas que se plantean por parte del personal o la Dirección del centro.

Mavi Bernaola aclara que está previsto que, en los próximos meses, personal de Siepse realice una visita Tenerife II, en la cual se podrá determinar cuáles son las necesidades principales de esta cárcel, situada en el término municipal de El Rosario.

Este centro penitenciario está a ambos lados del barranco de Marreros, a la altura del Camino del Medio.

En uno de los márgenes del cauce se hallan las instalaciones destinadas al área administrativa, mientras que en el otro se encuentran los diferentes módulos para los reclusos y otras instalaciones, como el salón de actos, por ejemplo. Ambos conjuntos arquitectónicos están unidos por una pasarela que cruza el barranco. Esta ubicación supone una de las dificultades a la hora de acometer mejoras o reformas.

Hace pocas semanas que se cerró el módulo de mujeres, debido a las deficientes condiciones de habitabilidad del citado espacio. Según Mavi Bernaola, las paredes tenían mucha humedad, las tuberías que están colocadas en el exterior del inmueble ya se hallan en mal estado y la instalación eléctrica deja mucho que desear en algunos puntos, con cables antiguos.

Y eso no era todo. Ya no se fabrican recambios para las duchas y los grifos de los baños. Y, durante años, este problema se había solventado a través de la sustitución de las piezas por otras que había en las celdas donde no había reclusas.

En un primer momento, estaba previsto que la reforma afectara únicamente al módulo de mujeres, gracias a una inversión de más de dos millones de euros. Sin embargo, esa intervención se ha paralizado, a la espera de la gran reforma prevista, que se prevé llevar a cabo en toda la prisión.

Mientras se desarrollan las obras, las mujeres internas permanecen alojadas en un departamento independiente que se reformó en el interior de las instalaciones destinadas a la UTE (Unidad Terapéutica y Educativa).

Abierta en 1989, Bernaola señala que, a pesar de que la edificación no es excesivamente antigua, sí es cierto que sufre las duras condiciones climatológicas del enclave donde se halla situada, con una gran humedad y fuertes vientos en algunas ocasiones.

Internos y funcionarios

En la actualidad, según el recuento realizado en la mañana de ayer, en Tenerife II hay 830 internos y unos 401 funcionarios.

A juicio de Mavi Bernaola, esta cárcel se diseñó con un concepto “muy horizontal” sobre el terreno y posee muchas zonas ajardinadas, pero le faltan muchos espacios útiles para realizar actividades, por ejemplo.

En su momento, este recurso fue diseñado para albergar a 700 reclusos. Sin embargo, hace años que las celdas se reformaron y se convirtieron en dobles. Cada una de estas unidades tiene seis metros cuadrados y está equipada con dos literas.

Hace poco más de dos décadas, llegó a haber 1.400 presos, es decir, el doble de la capacidad contemplada durante la construcción. Habe apenas cuatro años, esa cifra de internos había bajado hasta los 963, repartidos en 771 celdas.

La situación también ha mejorado en materia de personal. Si en 2019 constaba que en Tenerife II trabajaban 300 funcionarios, ahora lo hacen cien más.