Manuel Chicharro: "Un gobierno que quiera tener futuro debe apoyar incondicionalmente a la universidad pública"

Manuel Chicharro es el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), donde es catedrático del Departamento de Química Analítica y Análisis Instrumental. Hace unas semanas viajó a Asturias para asistir a la presentación del Aula de las Matemáticas y la Ciencia de Bueño, en Ribera de Arriba, una entidad que nace con vocación divulgadora, para mejorar la formación científica de todos los ciudadanos, empezando por las matemáticas, y que dirige el profesor emérito de la UAM Juan Luis Vázquez, nacido en el concejo de Ribera de Arriba. La UAM se ha implicado en el proyecto a través del convenio suscrito con ese Ayuntamiento asturiano.

¿Cuál es el interés de la UAM en esta iniciativa?

La universidad no tiene que limitarse a formar futuros egresados o profesionales científicos, matemáticos o tecnólogos. Más bien debe ser el punto de inicio de un acervo cultural. Independientemente de que se asista o no a la universidad, la sociedad requiere que el conocimiento salga de las aulas. El aula de las Matemáticas de Bueño es un catalizador de esa necesidad, en una zona rural, en una localidad pequeña del norte de España. Por estar donde está, por representar un pequeño volumen social, ésta puede ser la antesala de lo que creo que debe ser el futuro que la universidad. Este es el objetivo: que la universidad salga de las aulas y sea conocida por la sociedad, y lo estamos haciendo en un momento complicado, en el que la sociedad no entiende bien que significa el saber universitario.

Se han tomado muy a pecho lo de salir, al elegir un pueblo de no mucho más de un centenar de habitantes.

La Facultad de Ciencias de la UAM es la más grande de este país. Tenemos 10 titulaciones de grado, 23 estudios de máster, coordinamos un doble grado de Geografía y Ciencias ambientales. Cuando surge esta idea y me la traslada Juan Luis Vázquez, como emérito de la Facultad, me parece muy interesante, no solo por salir de la comunidad autónoma, sino por salir a una zona rural y por el contraste enorme que suponía. Eso me animó a colaborar.

¿Existen iniciativas similares?

Hay algunas otras. Quizás la más conocida sea la Universidad Menéndez Pelayo. No sabría medir, pero dudo que en un entorno tan pequeño como Bueño exista otra iniciativa parecida al Aula de las Matemáticas. Si me permite ser osado, yo diría que es una iniciativa pionera a nivel nacional.

¿Significa que para difundir la ciencia no hacen falta grandes inversiones ni infraestructuras?

Es un tema de voluntad. El voluntarismo está muy presente en la universidad publica española, pero tiene que ir acompañado de cierto apoyo económico. En este caso, el Ayuntamiento de Ribera de Arriba apoya este proyecto con la adquisición y la rehabilitación de un edificio. No hace falta tanto dinero para trasladar a la gente la importancia de la física, de la química o las matemáticas, lo que hay que tener son ganas y poner ilusión.

¿Cuál va a ser el papel concreto de la UAM en el Aula de las Matemáticas de Bueño?

La dirección la lleva Juan Luis Vázquez como profesor emérito de la UAM. Antes de empezar a trabajar en el Aula de Matemáticas, aproveché que conozco a la decana de Química de la Universidad de Oviedo para trasladarle la iniciativa. Nosotros nos encargaremos de llevarla también a otras universidades y contribuiremos a dotarla de contenidos desde la Facultad de Ciencias de la UAM.

¿Y la Universidad de Oviedo?

Este primer año el Aula tiene que centrarse en las matemáticas pero en el futuro la parte química entrará en juego, entonces hablaré con Susana Fernández, la decana de Química, y el decano de Ciencias de Oviedo también colaborará, para ir incorporando otras ciencias.

¿La cultura científica y la humanística pueden ir de la mano?

Es fundamental. Es más, la Facultad de Ciencias de la UAM tiene un grado en Ciencias abierto, en el que el estudiante elige el currículum, en colaboración con la Facultad de Filosofía de la UAM, y colaboramos con la Autónoma de Barcelona y la Carlos III en un grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades. La multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad son tres elementos básicos para formar universitarios de futuro. No podemos generar compartimentos entre ciencia, tecnología, lingüística, economía, filosofía… Hay que unirlo todo, porque el conocimiento es conjunto. El conocimiento global es muy importante para la sociedad del futuro. Hay que cambiar radicalmente la formación.

¿Se puede decir que España era hasta no hace mucho un país de letras?

Llevamos recorridos distintos, letras y ciencias, pero igual de importantes y de intensos. España ha pasado por épocas de luces y sombras en aspectos humanísticos, pero la ciencia en España funciona bien, tiene mucho tirón y tenemos grandes figuras que han salido al extranjero.

A las puertas de las elecciones nacionales, ¿qué pide la Universidad española al futuro gobierno?

A los políticos les tenemos que pedir que apoyen la universidad pública y que la apoyen realmente, con lo que necesita y procurando su prestigio. La universidad pública acoge prácticamente el 75% de la investigación española. Hay que defenderla, dotarla económicamente, creer y confiar en ella.

¿El gobierno actual y los precedentes no han confiado en la universidad pública?

Digamos que se desconfía de ella, pero cualquier gobierno que quiera prosperar y tener futuro deberá apoyar incondicionalmente a la universidad pública.

Las matemáticas son básicas para entender el mundo, pero no hay una gran cultura general matemática.

Los dos pilares del conocimiento, que estudiamos desde muy niños, son la lengua y las matemáticas. Sin matemáticas no hay capacidad para otras ciencias, es el pilar, el puntal básico en el que se apoyan otros conocimientos científicos. Este momento es el de la gran explosión del big data. El gran volumen de datos que generamos es de tal calado que la matemática tiene que dar soluciones. Está la inteligencia artificial... La matemática es vital.

¿Estamos en la Edad de las Matemáticas?

Yo creo que desde hace unos años atrás. Se ve en el gran atractivo que tienen los estudios de matemáticas a nivel nacional. Nosotros, en la UAM, hace seis o siete años, no cubríamos los números de admisión, la nota de corte era un cinco.

¿Y ahora?

Estamos cerca del 13. Vivimos una época de esplendor de la matemática. ¿Y por qué a la sociedad le cuestan tanto las matemáticas? Tal vez los matemáticos hayamos sido los culpables, por no hacerlas más cercanas. A este país le falta algo muy importante en ciencia, que es la divulgación del conocimiento científico a la sociedad, y voy a hacer autocrítica: fallamos en eso. Leemos un poema, entendemos a Platón, pero si un matemático nos explica un teorema, sin hacer un esfuerzo por acercarnos a ese lenguaje, nos cuesta mucho entenderlo.

¿Viene a ser como aprender una lengua extranjera?

Efectivamente, pero requiere de esa parte de divulgación, para hacer entender a la sociedad donde está la riqueza de nuestro conocimiento. En el momento en que lo captas eres capaz de entenderlo. Quizás la pandemia, con todo lo malo que ha tenido, nos haya permitido entender que la ciencia está ahí, al alcance de todos, que es capaz de resolver problemas y que hace mucho por nosotros. La ciencia y el conocimiento científico también se pueden utilizar en contra de la sociedad, pero quedémonos con la parte buena.

¿Saber más ciencia nos serviría de antídoto contra las teorías conspiracionistas?

Sin lugar a duda.