La ULL creará 188 plazas docentes para el próximo curso

La Universidad de La Laguna creará 237 nuevas plazas docentes en los próximos años para dar respuesta a las demandas de los sindicatos. El Rectorado de la ULL, a través de su Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador (PDI), ha llegado a un acuerdo con las fuerzas sindicales y se ha comprometido a cubrir el 100% de las peticiones realizadas, entre las que destaca la contratación de personal. De este modo, de las 237 plazas solicitadas, la ULL creará inmediatamente 188 –con cargo a 2023– que serán convocadas en breve para que ese nuevo profesorado pueda comenzar a trabajar a lo largo del próximo año académico. El resto de plazas se incorporarán en una segunda fase dependiendo de la disponibilidad de recursos humanos y financieros.

Así, las 188 plazas que se cubrirán de manera inmediata a través de un concurso de méritos se desglosan en 22 de la categoría de ayudante, 19 plazas de asociado a tiempo parcial de 4 horas; 47 de asociado asistencial a tiempo parcial de tres horas (vinculadas a la enseñanza clínica) y 100 plazas de ayudante doctor. Esta convocatoria da cobertura a 3.183 créditos de carga docente. En la actualidad, la ULL cuenta con 1.636 docentes, divididos en las diferentes categorías, 1.505 si se extraen aquellos profesionales que se encuentran cubriendo bajas. De este modo, la ULL prevé incrementar su plantilla en un 14,5%.

El vicerrector titular de PDI, Alfonso Ruiz Rallo, recuerda que, desde hace 15 años, la ULL «ha sufrido una caída en picado en el número de profesorado en todas las categorías, debido a la crisis económica y a las tasas de reposición cero». Debido a la falta de profesorado, el personal contratado está asumiendo una mayor carga de trabajo y da más créditos que los que le corresponden por su puesto. Así, con el anuncio de estas 237 nuevas plazas, «cubriremos más de la mitad del PDI que nos hace falta en la actualidad», celebra Ruiz, pero recuerda que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) obliga ahora al profesorado a disminuir su dedicación, lo que obliga a las universidades a continuar contratando mayor cantidad de profesionales para que no se sobrecarguen.

«Estamos dando un paso hacia el rejuvenecimiento de nuestra plantilla también», celebra el vicerrector titular de PDI, quien no obstante recuerda que hay que seguir trabajando para dar solución a los problemas de plantilla. Explica que esta incorporación se realizará en dos fases porque «nuestro servicio de Recursos Humanos es limitado y nunca hemos llevado a cabo una contratación tan importante». Además, añade que este es tan solo el primer paso que se debe realizar en cuanto a contratación para sanear la plantilla de la ULL: «Pero si queremos continuar contratando, debemos lograr que el Gobierno de Canarias aumente nuestro techo de gasto. De lo contrario nos será imposible asumir nuevas incorporaciones».

La propuesta que fue suscrita por el rector de la ULL, Francisco García, y los representantes sindicales, tanto del Comité de Empresa como de la Junta de Personal Docente e Investigador, está supeditada ahora a su aprobación en comisión delegada de Personal Docente e Investigador del Consejo de Gobierno y pendiente de modificaciones o ampliaciones. No obstante, los representantes sindicales se mostraron muy satisfechos con este acuerdo que supone un punto de inflexión sobre lo concedido hasta ahora y hace vislumbrar un mejor futuro para el profesorado.

El rector señaló que en un claro contexto de incertidumbre y de cambio constante «hay que seguir tomando decisiones» y se congratuló de este acuerdo, agradeciendo la fluida colaboración de los representantes sindicales. Dijo que «no puede ser que esta institución no ofrezca, por ejemplo, un mayor número de plazas necesarias en másteres habilitantes imprescindibles para ejercer determinadas profesiones, abocando al alumnado a inscribirse en otros centros de carácter privado, precisamente por falta de profesorado».

Rodrigo Fidel, del Comité de Empresa, indicó que este acuerdo «puede significar el inicio de un alivio que colocaría a esta institución en la dirección adecuada para alcanzar y no superar el máximo de los 24 créditos que marca la ley». Además, destacó que esta oferta de plazas supondría la mejora profesional en la carrera docente de mucho profesorado que se encontraba en modo precario:«Nos queda velar por que las plazas vayan a las áreas con mayores necesidades y por que el proceso sea ágil y no se dilate en el tiempo». En el mismo sentido se mostraron varios representantes de las fuerzas sindicales convocadas, aludiendo a un «cambio radical» de la situación, frente a «un profesorado desmotivado y sobrecargado de trabajo». También se señaló que el problema principal de la universidad es la falta de plazas docentes, y que esta convocatoria pone fin a una situación que estaba afectando no solo a la docencia, sino también a la investigación y a la gestión. Igualmente se apeló a la simplificación de procesos y a la agilidad burocrática para que se vean sus frutos lo antes posible.