Alexandra Cousteau: «Hay que darle valor a la naturaleza y apostar por su regeneración»

¿Qué opinión le merece el auge de la ultraderecha en muchos países, dada su negación del reto climático y su negativa al cuidado del medio ambiente?

Es algo queme preocupa. Llevo 20 años trabajando en la seguridad medioambiental, y aquello que se vaticinaba hace dos décadas se está cumpliendo. Me preocupa este auge por el medio abmiente. Creo que nos hemos enfocado mucho en la idea de la conservación, y aunque algunos de nosotros podemos amarla, otros pueden considerar que va en contra de sus intereses. Por eso considero que hay que dar un valor a la naturaleza en sí y poner en marcha un movimiento de regeneración que recupere todo aquello que se ha perdido. De esta manera, todas las partes pueden ganar. No sé si será una solución que funcione, pero no hacer nada podría ser una catástrofe, dado los efectos del cambio climático que estamos viendo.

Pero para poner en valor a la naturaleza hace falta voluntad política, ¿cree que realmente existe a nivel mundial?

A medida de que la situación empeore, más personas se unirán a la acción climática. Estamos trabajando en muchísimos países. En Francia, por ejemplo, se está fomentando el uso de vasos y otro menaje que no sea de plástico de un solo uso y la gente se ha ido adaptando y está contenta. Por tanto, se puede avanzar. La voluntad política es una cuestión muy importante. Por eso tenemos que medir el valor natural en un lenguaje que se entienda, como es el del dinero. La naturaleza tiene un valor que hasta ahora no ha sido cuantificado, pero podemos dárselo y dar cuenta de ello a los mercados, la sociedad y la política. Está en juego la supervivencia de la naturaleza, por eso tenemos que integrarla de alguna forma en el sistema. Si le damos un valor podemos ponernos de acuerdo en su coste. Tengamos en cuenta que hay gente que opina que la naturaleza tiene un valor infinito, otros que creen que vale una cifra estipulada y otros a los que ni siquiera les importa. Por eso hay que contabilizar el coste. Si todos nos ponemos de acuerdo, la vamos a proteger , de lo contrario vamos a seguir la misma senda.

Dada su larga trayectoria dedicada a la sostenibilidad y a la protección de los mares, ¿cuál diría que es la emergencia más urgente dentro del mar?

En lo que representa al sector pesquero diría que es la sobrepesca. Aquí debemos tener en cuenta dos cosas: la cultura pesquera y la propia educación de la población. Porque son los propios comensales los que van generando diferentes tipos de tendencia sobre lo que hay que comer, cómo comerlo e, incluso, cómo prepararlo. Puede que se ponga de moda comer pulpo, atún o determinada especie abisal. Y ahí es cuando debemos ver cómo mantener esas capturas para que no fallen. Los cocineros en este sentido adquieren un relevante papel en el hecho de que una especie se ponga de moda. Por eso deben tener en cuenta cómo se ha pescado, qué papel tiene en el entorno que le rodea y cómo se puede proteger.

La ciencia y la pesca necesitan abrazar un modelo válido para los dos sectores

En España ha establecido un plan recuperación del atún rojo con cuotas muy duras para los pescadores, ¿estaría a favor de aumentarlas pueda beneficiar ese esfuerzo que han hecho pescadores?

No estoy familiarizada con los datos exactos de población de atún rojo en España y no puedo responder con datos exactos. Llevo trabajando desde hace 10 años con una organización que se llama Oceana, una organización no gubernamental que trabaja en varios mares de todo el mundo. Es una organización que apoya la pesca para la población del mundo. Se trata de intentar recuperar la pesca desde la perspectiva de científica, estableciendo cuotas que estén basadas en evidencia. Se trata de reducir los descartes, optimizar las cuotas y las capturas para poder recuperar la población del atún rojo. La ciencia y la pesca necesitan abrazar un modelo válido para los dos sectores, pero es cierto que no siempre van de la mano. A veces discrepan. Pero, de hecho, cuando el pescador quiere volver a capturar y la ciencia no está de acuerdo con ello, suele fracasar. Por eso necesitamos largas secuencias de datos con las que analizar las tendencias y poder dar una respuesta que pueda reconciliar pesca y ciencia. Cerrar la cuota de pesca hasta que sea el momento adecuado es una estrategia muy buena. Así se preserva el sector pesquero a lo largo del tiempo mientras se mantiene la producción de peces.

En las últimas semanas hemos visto cómo se han batido récords de temperatura la Tierra y en los océanos, ¿qué opinión le merece? ¿cómo cree que puede afectar a la biodiversidad marina?

Tenemos que ver cómo podemos recuperar todo lo que hemos perdido. Con el cambio climático, lo cierto es que estamos jugando a una especie de ruleta rusa. No solo se trata de cerrar el grifo, sino también de ver cómo podemos vaciar esta bañera que se ha llenado de dióxido de carbono. Tenemos que encontrar la manera de darle la vuelta a esta situación. Debemos intentar restaurar los océanos para tratar de cumplir los compromisos de la ONU de aquí a 2050 y la captura de carbono podría ser la manera. Y además de esa solución, que a mi parecer es extraordinaria, estamos recopilando datos científicos a través granjas de algas para ver cómo lo podemos aplicar a los océanos. Esto nos ofrece otra oportunidad extraordinaria de restaurar los océanos que, además, puede revertir directamente en términos económicos. Además, hay otra serie de medidas para hacer con los océanos que nos ofrecen la oportunidad de avanzar en justicia social, igualdad de género y empleabilidad. Pero en todo esto hay una cuestión que es la parte negativa que genera toda este tema del cambio climático y la ansiedad.

¿Y cómo cree que se puede mitigar la eco-ansiedad?

Creo que los medios de comunicación podrían revertir esta ansiedad tan grande, porque son multiplicadores de esos mensajes. Todavía queda mucho por hacer y hay muchas cosas positivas que se pueden dar a conocer, y no solo la parte negativa del cambio climático. Debemos buscar una forma de equilibrar las noticias porque ahora mismo esos mensajes catastróficos lo que fomentan es que uno solo quiera esconderse debajo de su cama y ponerse a llorar. Hay que contar historias positivas e inspiradoras de lo que se puede hacer para conseguir ese equilibrio. De lo contrario, el trabajo que se ha hecho en la búsqueda de soluciones se va a quedar en agua de borrajas lo único que va a conseguir es que la gente esté desilusionada y con un miedo a un futuro oscuro.

Nos encontramos en un evento de ciencia y gastronomía, ¿qué acciones concretas se pueden realizar los restaurantes y los comensales para mejorar la salud de los océanos?

Hay especies que no deberían estar siquiera ofertadas en un menú. Por eso los comensales como los restaurantes deben ser conscientes de ciertas cosas sobre el origen de los productos. Deben pensar de dónde se ha pescado, cómo se ha pescado y qué artes de pesca se han usado, entre otros. Si sabemos lo que comemos y luego pedimos la comida que cumpla con los requisitos de sostenibilidad, se pueden cambiar las cosas. Para ello hay que educar desde la mesa. Debemos hacer una transición de la destrucción a la restauración.