En riesgo dos telescopios del Teide por la amenaza de recortes a un instituto alemán

La amenaza de recortes económicos que pesa sobre el Instituto de Física Solar Leibniz (conocido como KIS) está abocando al cierre potencial de dos telescopios que se encuentran en el Observatorio del Teide: el VVT (Telescopio de Torre de Vacío) y el Gregor, el telescopio solar más grande de Europa. Si la advertencia se lleva a término y se procediera al cierre del Instituto, los telescopios dejarían de funcionar y varios trabajadores españoles, entre ellos tres canarios, se quedarían sin trabajo.

En su última evaluación, el KIS no cumplió los requisitos que impone la Asociación Leibniz –un organismo que engloba los centros de investigación alemanes, similar al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)–. Aunque el centro de investigación ha mantenido el rendimiento en cuanto a la parte instrumental y de operatividad de sus telescopios, ha descendido su rendimiento científico. "A nivel científico, la evaluación no es tan buena como la anterior", explica Sergio González, canario e investigador del KIS. A ello, además, se ha unido que el último director del que dispuso el organismo científico se ha jubilado y aún no se ha encontrado reemplazo por los tiempos que maneja la Universidad de Friburgo, de la que depende. Una circunstancia que la Asociación Leibniz también afea en su informe.

Esta valoración ha sido suficiente para dar pie a que los senadores de la Asociación Leibniz redacten un informe contundente en contra del Instituto en el que recomiendan a los Ministerios de Ciencia estatal y el regional (el Ministerio Federal de Educación e Investigación y el Ministerio de Ciencia, Investigación y Artes del estado de Baden-Württemberg, respectivamente) a dejar de cofinanciar el centro.

Los científicos del centro impulsan una recogida de firmas que ya han rubricado 1.300 investigadores de varias partes del mundo

Si bien la decisión aún no está tomada –y no será hasta septiembre cuando los políticos se manifiesten al respecto–, los científicos se han empezado a movilizar para evitar un hachazo de financiación que podría acabar con este centro de investigación que lleva más de 80 años en funcionamiento. En un intento para frenar el posible cierre, los científicos han puesto en marcha una recogida pública de firmas con la que instar a los gobernantes a repensar esta decisión.

"No estamos contentos con la resolución y, por ello, científicos, técnicos e ingenieros queremos hacer lo posible para cambiar la situación", reseña González. En la recogida de firmas insisten en que el cierre del instituto puede tener consecuencias nefastas para la física solar, tanto en términos de la formación de las próximas generaciones de científicos de la región, hasta en el desarrollo de la física solar en Europa. "El cierre de KIS haría que la comunidad perdiera el acceso a telescopios importantes, tendría consecuencias negativas para misiones espaciales prestigiosas, detendría grandes proyectos de investigación internacionales y eliminaría por completo la educación en física solar y estelar en la Universidad de Friburgo", lamentan los promotores de esta propuesta. Hasta el momento han rubricado la petición más de 1.300 investigadores de todo el mundo, incluido varios en Canarias.

Este centro de investigación mantiene una estrecha relación con el Archipiélago–y España en general– a través de diversos proyectos científicos, como el Telescopio Solar Europeo (EST, por sus siglas en inglés), y opera y financia dos telescopios del Observatorio del Teide: el VVT (Telescopio de Torre de Vacío) y el Gregor.

50 años de relación

Las relaciones de este instituto –antaño conocido como Kiepenheuer– con Canarias llevan activas desde los años 70. El telescopio Newton, de 40 centímetros y ya desmantelado, fue el primero que este centro de investigación alemán instaló en el Teide, aprovechando las ventajas de la isla para la observación del cielo. En 1982, la República Federal Alemana se incorporó al Acuerdo Internacional sobre Cooperación en Investigación Astrofísica entre España, Gran Bretaña, Suecia y Dinamarca.

En 1983 impulsó la construcción de sus primeros grandes telescopios, entre ellos el Telescopio de la Torre a Vacío (VTT), que se instaló en Tenerife en 1986. El telescopio VTT pertenece a cuatro instituciones alemanas: el Instituto de Astrofísica de Potsdam, el Instituto Kiepenheuer para Física Solar (Friburgo, institución directora), el Instituto Max Plank para la investigación del Sistema Solar (Lindau) y el Observatorio de la Universidad de Gotinga. El VTT realiza observaciones científicas desde mediados de abril hasta mediados de diciembre.

Con este telescopio se puede estudiar la dinámica, estructura y composición química de la atmósfera solar, con la posibilidad de estudiar cómo evoluciona la granulación solar. Para este tipo de observaciones, que demandan alta resolución espacial, el telescopio dispone de un "correlador Solar", instrumento único en su género desarrollado por el IAC.

La otra infraestructura que correría el riesgo de cerrar en caso de que se hiciera efectivo este recorte financiero es el Gregor. Este telescopio vio su primera luz en 2013 en el Observatorio del Teide. Se trata del telescopio solar más grande y potente con el que cuenta en estos momentos Europea –su ojo mide 1,5 metros– y un referente en la ciencia que escudriña el Astro Rey.

Fue construido por un consorcio alemán formado por el Instituto Leibniz de Física Solar (KIS), el Instituto Leibniz de Astrofísica de Potsdam (AIP) y la Sociedad Max Planck, representada por el Instituto Max Planck para la Investigación del Sistema Solar (MPS) en Goettingen. El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y el Instituto Astronómico de la Academia de Ciencias de la República Checa contribuyeron en la construcción del telescopio y los instrumentos. Este telescopio está diseñado para observaciones de cromosfera y fotosfera visibles e infrarrojas cercanas.

Pese a la alarma inicial y el peligro que muchos de los afectados conciben como "muy real", las amenazas no se harían efectivas hasta dentro de tres años, que es el momento en el que acaba el convenio actual con los ministerios. "También puede ocurrir que no dejen de financiar o que los recortes solo provengan de una de las instituciones", remarca González, que insiste, la decisión no se podrá saber hasta septiembre, una vez que los ministerios se reúnan y decidan el futuro de esta institución.