Tenerife es una isla que dispone de múltiples condiciones para enamorar a aquellos que visitan por primera vez nuestra tierra. Son muchas las personas que eligen venir aquí de vacaciones y se quedan prendados con lo que descubren. Algo que parece haberle pasado a la actriz Patricia Montero.

La valenciana se encuentra con su marido, el también actor Álex Drover, y su hija de vacaciones en el sur de Tenerife, además de celebrar su cumpleaños. Ha dejado constancia en redes sociales de lo bien que se lo ha pasado. Concretamente, en su Instagram ha dejado 10 momentos en su última publicación sobre su visita a la isla.

Podemos ver varias imágenes disfrutando con su hija Lis y Álex, además de verla relajada dentro de una de las piscinas del hotel Royal Hideaway Corales Resort. También parece haber desentrañado los secretos sobre la preparación de las papas arrugadas, resaltando que "creo que tengo la receta TOP".

A todo esto se le suma un vídeo de la propia Patricia sola y con su hija disfrutando como una niña de las actividades en la piscina del hotel. Una estampa de lo más veraniega, pero que deja una publicación para el final que parece haber conquistado a la actriz.

El barraquito

Para los canarios el barraquito es algo normal, pero el que viene de fuera no lo conoce y a veces se sorprende. Es lo que le pasó a Patricia Montero, que resaltó en su última publicación. Y no solo eso, ya que según la actriz esta bebida "me flipó demasiado". Parece que le ha gustado su estancia por Tenerife a la valenciana.