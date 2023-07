Un total de 540 estudiantes de los 882 inscritos superaron el examen de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), en la convocatoria de julio en la Universidad de La Laguna (ULL). Estos datos suponen que el 62,86% de los presentados superaron la evaluación. Así, 319 estudiantes no lo han conseguido y 23 no se han presentaron finalmente a los exámenes que se celebraron los pasados días 5, 6 y 7.

En la modalidad de Artes, el porcentaje de aprobados se eleva al 65,71%, lo que supone que han sido aptos 23, no aptos 12 y uno no se ha presentado. En la rama de Ciencias, la tasa de aprobados llega al 66,3%, con 301 aptos, 153 no aptos y 15 no presentados. Por su parte, en Humanidades y Ciencias Sociales (itinerario Ciencias Sociales) consiguió superar la prueba el 59,78% del alumnado presentado, de forma que 165 estudiantes han sido aptos, 111 no lo logran y 7 no se presentaron, mientras que en esa misma modalidad pero en el itinerario de Humanidades alcanzó el aprobado el 54,25% de los jóvenes, lo que indica que 51 alumnos han superado el examen y 43 no lo ha hecho.

El documento elaborado por el Gabinete de Análisis y Planificación de la institución académica indica que en esta convocatoria de julio la nota media en el Bachillerato en la provincia de Santa Cruz de Tenerife es de 7,11; la nota media de la EBAU llega al 5,45 y, por tanto, la nota media de acceso a la universidad se sitúa en un 6,44.

Tras conocer las notas de las convocatorias de la EBAU de junio y julio, todos aquellos jóvenes que lo deseen pueden iniciar su proceso de matriculación. En el caso de la ULL, el alumnado, que desde hace algunas jornadas ha podido conocer de forma individual si se encuentra admitido o excluido en esta parte del proceso de matriculación, puede acceder desde el viernes 14 de julio a la primera lista de adjudicación de plazas y listas de espera. Todo aquel estudiante que haya obtenido plaza en primera preferencia está llamado a realizar la matrícula, que permanecerá abierta hasta el lunes 17 a las 23:59 horas.

El alumnado que no haya conseguido plaza en esta primera lista tendrá que esperar al jueves 20 de julio para matricularse ya en cualquiera de las preferencias que haya escogido. El plazo para hacerlo se extenderá desde las 10:00 horas de ese mismo día y hasta las 23:59 horas del 24 de julio. El 1 de agosto será la fecha en la que se podrán conocer todas aquellas plazas que, tras la preinscripción ordinaria, hayan quedado vacantes. La presentación de solicitudes a esta convocatoria extraordinaria de matrícula se llevará a cabo a finales de mes.