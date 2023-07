La decana del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Linares, aboga por incluir a psicólogos en la sanidad pública y en las aulas, algo indispensable para afrontar la situación actual de la salud mental en la población canaria. Considera que, de seguir tratando estos temas desde el punto únicamente sanitario, no se mejorarán nunca datos tan crudos como los del suicidio.

Desde el Colegio de Psicología de Tenerife se está apoyando una nueva campaña del Consejo General para visibilizar el estado de la salud mental en España. ¿En qué consiste en concreto este nuevo proyecto que abanderan?

Desde mediados de mayo se ha lanzado la campaña Tenemos que hablar de esto del Consejo General que los distintos colegios estamos apoyando. Se trata de una iniciativa con la que buscamos dar visibilidad a los datos sobre salud mental que muchas veces son desconocidos por la población en general.

Para buscar soluciones y apoyo institucional con el que paliar el estado de la salud mental necesitamos que la población sea también conocedora de la situación a la que nos enfrentamos. Es importante que todos tomemos conciencia de lo que estamos viviendo.

Además, la campaña tiene también la finalidad de concienciar a la población de la importancia de acudir a un psicólogo colegiado y no a otros profesionales con formación no habilitada que dan atención en ámbitos no propios de su profesión.

Dentro de la campaña Tenemos que hablar de esto se recogen algunos datos de gran calado como que una persona se suicida cada dos horas en nuestro país. ¿Qué se puede hacer para enfrentar este problema?

El suicido es un problema que, lamentablemente, cada vez está más extendido entre nosotros. Mientras se siga abordando desde un eje únicamente sanitario no vamos a reducir las cifras tan terribles que tenemos hoy en día. Este debe tratarse desde una perspectiva multidisciplinar que aúne la parte educativa y social pero sobre todo, la responsabilidad comunitaria. Todos somos responsables de las personas que se suicidan.

Este problema requiere además de la creación de planes realistas que cuenten con la participación de todos los agentes sociales, tanto los profesionales que trabajamos en este campo, como los ciudadanos, familias de afectados, etc. Hay que hacer proyectos a pie de calle y no desde un despacho. Proyectos que se doten de una buena partida presupuestaria.

¿Considera que una de las medidas necesarias para paliar esta situación sería el refuerzo de la atención psicológica en los centros de Atención Primaria?

La figura del psicólogo en Atención Primaria es una necesidad. Con ellos reducimos el incremento y abuso de psicofármacos. Para poder plantarle cara al suicido es importante tanto la inclusión de los psicólogos en Atención Primaria como el refuerzo del número de especialistas en las unidades de salud mental.

Es necesario también instaurar la figura profesional del psicólogo educativo en las aulas y que las Administraciones dejen de inventarse otras figuras que no estén formadas convenientemente para la detección y prevención de cualquier tipo de problemática relacionada con la salud mental.

¿Desde el Colegio Oficial de Psicología de Tenerife están desarrollando alguna iniciativa para ayudar a paliar esta situación?

Si, desde el Colegio llevamos varios años desarrollando diferentes proyectos de concienciación que nos ayuden a luchar contra esta situación. Como programas de prevención del suicidio tenemos uno destinado a los institutos que ayuntamientos como el de La Laguna han puesto en marcha. Además, con el objetivo de mejorar la detección temprana, contamos con un grupo de trabajo desde el que elaboramos material y damos y recibimos formación actualizada en torno al suicidio.

Más allá de la detección, también contamos con programas de asistencia psicológica a familiares que han sufrido la pérdida por suicidio o el acompañamiento en el duelo.

¿Considera que el creciente intrusismo en la profesión, muchas veces motivado también por las redes sociales, está teniendo efectos negativos en la salud mental de la población?

Creo que no somos del todo conscientes del daño irreparable que en ocasiones puede tener el intrusismo en nuestra profesión. Muchas veces, cuando alguien recurre a este tipo de personas lo hace porque prometen lo que en ese momento busca el afectado. El intrusismo fomenta la promesa del bienestar, desechando las emociones negativas y prometiendo que ‘todo es posible’ sin tener ni los conocimientos ni los recursos ni las técnicas para ayudar a la persona que lo necesita.

Además, es importante señalar que es muy peligroso que las Administraciones públicas protejan o fomenten el intrusismo a través de la contratación de profesionales no adecuados para ejercer en proyectos dentro de colegios o asociaciones de mayores o donde fuere. La población confía en estos profesionales porque vienen avalados por una institución pública mientras que, por el contrario, cuentan con unos conocimientos escasos o equívocos en la materia.