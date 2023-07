«Hemos estrechado lazos entre el Cuerpo Consular y la sociedad»

¿Cómo valora estos dos años como decano del cuerpo consular en Santa Cruz de Tenerife?

Asumir el decanato ha sido una de mis experiencias vitales más valiosas. Es un alto honor y también una alta responsabilidad. No es una frase al uso, sino un refrendo de una realidad. Los últimos 20 meses han sido especialmente intensos, a medida que la progresiva vuelta a la normalidad ha permitido darle una mayor visibilidad al Cuerpo Consular.

¿Cuáles han sido los principales desafíos a los que se ha tenido que enfrentar usted y su equipo en este periodo?

Hemos tenido momentos muy complejos derivados de la pandemia del coronavirus, las repatriaciones de turistas, la quiebra de Thomas Cook y la erupción del volcán Tajogaite, por citar solo algunos ejemplos. Como decano he participado en diversas reuniones para la recuperación del turismo y he atendido multitud de consultas de empresarios y actores culturales interesados en restablecer relaciones. He sido nexo constante con las autoridades y especialmente con la Subdelegación y Delegación del Gobierno, con el Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos con los que tenemos una mayor relación por su importancia turística, como Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz, Arona y Adeje. La relación es francamente buena con todos.

¿Podría explicar cuáles son las principales tareas que debe afrontar el personal de los consulados en una provincia como Santa Cruz de Tenerife, en unas islas que dependen tanto del turistas y donde residen tantos ciudadanos de otros países?

Su pregunta es muy oportuna. En el día a día está la labor consular, en líneas generales, que podríamos denominar clásica (pasaportes, visados, documentos, repatriaciones, fallecimientos, asistencias varias, entre ellas la judicial, sanitaria y penitenciaria...) y está también la relación constante con las autoridades, especialmente con la Delegación del Gobierno, el Gobierno canario, universidades, cabildos, ayuntamientos, Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Nacional... tratando siempre de ayudar y resolver situaciones.

¿Cuáles son las principales demandas que realizan las administraciones públicas a la hora de mejorar la atención a las personas que proceden de otros países?

Las administraciones, sea cual sea su nivel, saben que los consulados son unos instrumentos valiosos y ágiles en cualquier momento y circunstancia. Cuando se nos requiere, la respuesta es inmediata y siempre tratamos de dar soluciones. El teléfono de los cónsules funciona las 24 horas. Los cónsules tenemos claro que nuestra misión consiste en facilitar y representar a cada uno de nuestros países con la mayor eficiencia, respeto y responsabilidad posible.

¿Cuántos consulados existen en el Archipiélago y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, de forma concreta?

En toda Canarias hay algo más de medio centenar de consulados. Sucede que hay consulados de ámbito regional que tienen su sede en Santa Cruz de Tenerife y otros en Las Palmas de Gran Canaria y también hay algunos países que tienen consulados provinciales, o consulados en una provincia y viceconsulados en otra. La mayoría de los consulados africanos y asiáticos tienen su sede en Las Palmas de Gran Canaria y los países latinoamericanos y europeos se reparten casi por igual, aunque hay casos, como Argentina, Venezuela, República Dominicana y Bélgica que tienen consulados generales de carrera con ámbito regional y sede en Santa Cruz de Tenerife.

¿Han crecido estas representaciones en los últimos dos años?

En el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el número de consulados se mantiene prácticamente igual. Desde hace años hay algunas vacantes, como Costa Rica o Bolivia, por ejemplo. En la actualidad somos 35 cónsules y vicecónsules, la mayoría honorarios y cuatro cónsules de carrera, más un vicecónsul también de carrera.

¿Ha conseguido su objetivo de estrechar lazos con la sociedad, las autoridades políticas, las fuerzas de seguridad y los empresarios?

Sí, y lo digo con toda humildad, tengo la satisfacción de haberlo conseguido con el apoyo y la ayuda del comité ejecutivo y de todos mis colegas. También ellos así lo han reconocido. Han sido dos años muy intensos. Así me lo han hecho saber las autoridades civiles, militares y académicas cuando llegó el momento de la despedida oficial.

¿Qué es lo que más demandan los ciudadanos finlandeses que residen o pasan sus vacaciones en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro?

Los finlandeses conocen bien Canarias desde comienzos de la década de los sesenta. Los finlandeses quieren, sobre todo, seguridad y Canarias se las brinda. Quizás Finlandia sea uno de los pocos países donde no es tan necesario promocionar las excelencias de Canarias, porque los finlandeses nos conocen muy bien y prueba de ello es que cada año repite un número elevado. Aproximadamente un 5% de la población finlandesa viaja a Canarias cada invierno. Hay unos cuatro mil finlandeses viviendo en Canarias, la mayoría en Gran Canaria y en Tenerife, que regresan a su país en verano, pero entre septiembre y octubre todos están de vuelta. En ese aspecto, Club Finlandia (Suomi Kerho) e Iglesia Luterana Finlandesa son dos garantes de primer nivel en la ayuda a sus conciudadanos y son unos apoyos extraordinarios de la asistencia consular.

¿Cuál es la valoración que dichos ciudadanos fineses realizan de la seguridad en nuestras islas?

La valoración siempre es muy elevada. Como también es elevada la confianza plena en las fuerzas del orden y las fuerzas armadas, en las garantías jurídicas, en la eficacia sanitaria y judicial y en la fiabilidad de la administración local.

A nivel personal y profesional, ¿qué ha aprendido desde que desarrolla esta labor de representación diplomática?

La labor consular es un aprendizaje dinámico y constante. En mi caso, significa un honor, con mayúsculas, representar desde hace 16 años a un país como Finlandia, que es puntero a nivel mundial. Finlandia otorga una gran importancia a la fiabilidad y la alta responsabilidad de su servicio exterior y vela constantemente por el adecuado cumplimiento de la función consular.