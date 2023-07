La seguridad del hogar es una prioridad fundamental en nuestras vidas. Aunque cerrar la puerta con llave es un gesto común en nuestra rutina diaria, ahora nos han prevenido de lo importante que es no solo cerciorarnos de que la puerta de casa queda bien cerrada y con la llave pasada, sino que no todas las cerraduras ofrecen el mismo nivel de seguridad, aunque tengamos una buena puerta de acceso a nuestra vivienda.

Y todo nos lo han explicado en un video que se ha hecho viral. Lo an hecho desde Alta Cerrajería Madrid ha generado un gran revuelo en las redes sociales, especialmente en TikTok, al revelar información crucial sobre una llave que nunca deberíamos tener. Esta llave está compuesta por un bombín fácilmente manipulable, lo que la convierte en una seria amenaza para nuestra seguridad.

El video publicado por Alta Cerrajería Madrid, titulado "La llave maestra más peligrosa en manos de los ladrones", ha generado una gran atención en TikTok. El video advierte a los espectadores sobre los peligros de este tipo de llaves y explica que los delincuentes pueden abrir cerraduras equipadas con bombines de baja calidad en cuestión de segundos.

El video viral acumula ya más de 9.000 likes, 235 comentarios y se ha compartido más de 1.500 veces, lo que demuestra la preocupación que tienen muchas personas por si en su casa tienen estos bombines qeu no reúnen todas las medidas de seguridad que serían necesarias. Algunos usuarios destacan que, con las herramientas adecuadas, no hay cerradura que no pueda abrirse, incluso una caja fuerte. Pero siempre es mejor añadir elementos de seguridad a que puedan faltar y nos entren en casa con cierta facilidad.

¿Esta es tu llave?

"¿Identificas esta llave? Pues, déjame decirte que estás en peligro", comienza el vídeo que se ha hecho viral en TikTok.

"Son bombines de gama muy baja completamente vulnerables y los pueden abrir en cuestión de segundos". Así lo explica este profesional en su cuenta de TikTok que ha hecho preocupar a millones de españoles en apenas "unos segundos".

Ante la pregunta de un usuario sobre ¿cómo podría abrirse una cerradura si se pierden las llaves?, el creador del video explica que los cerrajeros profesionales pueden abrir la cerradura, pero requiere de cierto tiempo y hace mucho ruido. Además, señala que estas cerraduras son complejas y no se abren con la llave mencionada.

Modus operandi de los ladrones

El video detalla el modus operandi utilizado por los ladrones para abrir puertas con este tipo de cerradura. Sin embargo, no solo busca generar alarma, sino que también ofrece un valioso consejo para aquellos que posean este tipo de bombín: cambiarlo de inmediato y, por ende, cambiar también la llave correspondiente para evitar riesgos innecesarios.

El video sugiere reemplazar el bombín por uno de alta gama y patentado, con llaves incopiables. Estos bombines requieren una tarjeta identificativa que debe presentarse al cerrajero para realizar una copia de la llave, brindando así una capa adicional de seguridad.

Ahora ya sabes lo que debes de hacer si tienes una llave y un bombín como el que se muestra en el vídeo. Cámbialos ya.