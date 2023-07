En medio de un intenso debate sobre los derechos de los trabajadores y las normativas laborales, una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha generado controversia al permitir a las empresas recortar el salario de los empleados por llegar tarde al trabajo sin ninguna causa justificada.

La decisión del Tribunal Supremo se basa en el argumento de que el tiempo no trabajado, debido a la impuntualidad, no puede considerarse como tiempo de trabajo y, por lo tanto, no puede ser remunerado. Esta medida ha sido respaldada por una reciente sentencia de la Audiencia Nacional, en un caso de una empresa de "call center", donde se determinó que un empleado debía sufrir una reducción de su salario proporcional a las horas no trabajadas debido a la impuntualidad.

No cobrarás por llegar tarde

Esta sentencia ha generado un gran revuelo en las empresas que desean que sus empleados cumplan con los horarios establecidos y no acudan tarde al puesto de trabajo. Los sindicatos también han puesto el grito en el cielo, ya que consideran que los retrasos no deben castigarse con recortes salariales.

Los sindicatos y abogados laboralistas han reaccionado con indignación ante esta medida, argumentando que contituye una conducta ilícita y un abuso de derecho. Señalan que va en contra del artículo 58.3 del Estatuto de los Trabajadores, que prohibe imponer sanciones que impliquen las reducciones de las vacaciones, la disminución del derecho al descanso o multas de haber, es decir, salariales. Los sindicatos consideran que se trata de una especie de multa salarial, por lo que estaría en contra de la normativa vigente.

Ante esta situación, tanto sindicatos como abogados se están movilizando para para evaluar la posibilidad de presentar cualquier tipo de denencia contra esta medida al considerarse ilegales y que no deberían estar permitidas.

Mientras las empresas argumentan que es una compensación por la pérdida de productividad, los sindicatos defienden que esta medida constituye un abuso de derecho y una violación de los derechos de los trabajadores.