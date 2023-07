Hay un distintivo claro que demuestra si has cumplido con la ITV -Inspección Técnica de Vehículos-: la clásica pegatina visible en las lunas de los coches. Este distintivo indica si, a la hora de revisar tu vehículo a tiempo, se considera que cuenta con todo lo necesario para seguir circulando. Tener un coche suele requerir de un importante desembolso económico cada cierto tiempo. A los gastos comunes como el cambio del aceite, la gasolina o las revisiones periódicas se les une el arreglo de las averías puntuales que pueden surgir. Mantener el coche en un estado óptimo te ayudará a conducir de manera segura y pasar posteriormente las inspecciones a la primera.

Una pegatina que será importante tener en el coche

En un primer momento la ITV se llevaba a cabo con la única intención de asegurar la circulación por carretera, pero ahora resulta fundamental también comprobar las emisiones. Los encargados de llevar a cabo la revisión siempre tienen en cuenta una serie de aspectos básicos a los que deberás prestar más atención antes de acudir a la cita. Si te preguntas cuál es el precio que deberás de pagar para pasar la ITV, dependerá del lugar donde la pases y las características del vehículo. Eso sí, todas ellas cuentan con un suplemento de 4,18 euros por la tasa de la DGT.

Por lo tanto, si quieres ahorrarte los costes adicionales y pagar solo de una vez, has de estar atento a los problemas más comunes que suele registrar la Inspección. Ten en cuenta que no solo existen los errores graves, sino que también puede constar en dicha revisión un error leve. En el caso de detectar un fallo del primer tipo no se te dará el apto, pero los de segundo tipo sí, aunque debes poner solución cuanto antes.

En caso de que hayas pasado la inspección, se te otorgará la pegatina a modo de certificado, el “Distintivo de Inspección Técnica Periódica del Vehículo”. Es conocida como V-19 y deberá ser colocada en sitios bien visibles -en los vehículos con parabrisas será en el ángulo superior derecho del mismo”. Muchos se preguntarán si realmente es necesario pegarla o si simplemente bastará con llevarla encima. La respuesta es que sí es obligatorio colocarla y tiene la misma relevancia que el resto de documentos del vehículo. La normativa al respecto está incluida en el Real Decreto 2822/1998 del 23 de diciembre. En caso de no llevarla, la multa podrá ascender hasta los 100 euros.