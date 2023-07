Un neurocirujano de La Palma revoluciona las operaciones de tumores cerebrales

Con solo 30 años, el doctor Jesús Martín-Fernández ha logrado revolucionar las operaciones de tumores cerebrales. Y es que este neurocirujano palmero realizó el pasado 1 de febrero en el Hospital del Mar –Barcelona–, la primera cirugía cerebral en el mundo con monitorización de las emociones a una paciente despierta, por medio de un test basado en metahumanos con inteligencia artificial. Desde entonces, ha recibido llamadas de distintos centros para interesarse por su técnica y ha protagonizado numerosas conferencias, entre ellas dos charlas TED –tecnología, entretenimiento y diseño– internacionales. La intención es que la iniciativa se pueda presentar «muy pronto» en Canarias.

«La mujer tenía un glioma de bajo grado en el hemisferio derecho que afectaba al cíngulo y al cuerpo calloso, unas zonas que normalmente son intocables. Gracias al test, conseguimos quitar estas partes del cerebro sin provocar daños y, a día de hoy, lleva una vida completamente normal», explica el experto, que además informa de que el proceso quirúrgico se prolongó cuatro horas, un tiempo inferior al habitual.

Hasta el momento, han sido intervenidos seis pacientes a través de este método. La operación más reciente tuvo lugar el pasado miércoles en Lublin –Polonia–, en el hospital Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny. Según cuenta el facultativo, el afectado presentaba un glioma de alto grado en la región insular derecha del cerebro, un área que también destaca por su complejidad. Tan es así, que el aquejado llevaba 15 años con la neoplasia sin haber sido intervenido en ninguna ocasión. «Por suerte, todo salió muy bien y el paciente se encuentra en perfecto estado», asegura el especialista, que aprovechó su paso por el hospital polaco para impartir formación tanto a los neurocirujanos como a los neuropsicólogos del centro.

Hay que señalar que las cirugías cerebrales a pacientes despiertos ya suman años de recorrido. En el caso concreto del Archipiélago su incorporación ha sido relativamente reciente, y solo se practican en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y en el Hospital Universitario de Canarias. Ahora bien, lo habitual es que estén limitadas al hemisferio izquierdo. «En nuestro caso, monitorizamos las emociones, el comportamiento, la atención, las funciones ejecutivas y la memoria a corto plazo, independientemente del hemisferio en el que se encuentre el tumor. Lo que intentamos mapear son las redes neuronales, y no zonas concretas, respetando la conectividad de los tractos profundos del cerebro»

El facultativo prepara un documental y pretende presentar pronto la técnica en Canarias

Una de las claves de este nuevo enfoque es un test que tiene como base la inteligencia artificial. . La prueba fue desarrollada por el médico canario, en colaboración con el diseñador Fran Pérez –Franpérez3D–. «Se basa en 30 metahumanos que se han formado a través de actores profesionales de la compañía Timaginas Teatro, y que se centran en expresar emociones complejas. Como nosotros conocemos las respuestas que ha dado el paciente durante la evaluación psicológica del día anterior, podemos saber si se equivoca o no», cuenta. De este modo, si la respuesta es incorrecta, los profesionales serían conscientes de que se encuentran ante una zona crítica que no deben abordar.

Por ahora, el test solo se encuentra validado en español y su publicación está tomando cuerpo en un artículo científico, donde también colabora el prestigioso instituto Guttmann. Además, está en proceso de ser aprobado en italiano, portugués, polaco y francés. «Poco a poco, se va extendiendo esta filosofía cognitivo-emocional. Hace apenas unos días nos han llamado para ir a operar a México y pronto iremos a Brasil», enfatiza Martín-Fernández.

Pero, ¿qué tipos de tumores cerebrales pueden ser abordados a través de está práctica? Básicamente, los gliomas y algunas metástasis. «De momento, solo hemos extirpado gliomas, que es nuestra área de superespecialización. La idea es seguir avanzando y crear otros test aún más perfeccionados».

Tal y como afirma el especialista palmero, su mentor ha sido el doctor Hugues Duffau, quien se convirtió hace unas décadas en el primer neurocirujano en extraer un tumor cerebral a un paciente despierto en Europa. En la actualidad, trabajan juntos en el Hospital Universitario de Gui de Chauliac, en Montpellier. «Sin duda, él es mi referente vital», confiesa el sanitario. Entre los profesionales que componen su equipo figuran tres neuropsicólogas, dos ingenieros y dos neurocientíficos. Sin embargo, a la hora de desplazarse a otros países, solo va acompañado de la neuropsicóloga Natalia Navarro, que también se ha formado con el profesor Duffau.

Martín- Fernández siempre tuvo claro que quería especializarse en Neurocirugía. «Desde pequeño, me llamaba mucho la atención el cerebro. Me parecía increíble que esa masa fuera capaz de generar todo un mundo interior que no se puede ver», resalta. A este gran interés, se sumó el fallecimiento de su tío, que murió como consecuencia de un glioblastoma en el hemisferio derecho. «Este episodio me impulsó a desarrollar un enfoque diferente y a formarme para mejorar la calidad de vida de los pacientes», asevera el facultativo del hospital francés.

Pero la Medicina no es su única pasión. De hecho, su otra gran vocación es la música, una materia en la que también quiere seguir anotando progresos. Ya el pasado octubre, dirigió la Orquesta Sinfónica de Budapest y, el próximo mes, hará lo propio con la Orquesta Filarmónica de Madrid. «Soy compositor y director de orquesta. Aunque reconozco que apenas tengo tiempo libre, continúo formándome en este campo y ya he llegado a componer bandas sonoras».

Entre los proyectos que se encuentran en su campo visual destacan la publicación de cuatro artículos científicos que está a punto de finalizar, concluir un libro para la editorial Planeta y terminar la grabación de un documental. «Este último proyecto estará basado en los primeros pasos que dimos para mapear las emociones en tiempo real, la validación del test y sus diferentes aplicaciones. Además, en él también se refleja mi faceta artística y las consecuencias negativas de las exigencias que me marco cada día, pues a veces me llevan a la frustración», desvela el profesional.