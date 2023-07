Medicina proyectará su nueva facultad con los dos millones de euros recibido por el retraso de su horario

La Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna (ULL) ya sabe a qué destinará el dinero que recibirá por parte del Cabildo de Tenerife por ser el único centro que retrasa el inicio de sus clases a partir del próximo mes de septiembre. La Corporación insular se ha comprometido a entregar dos millones de euros a la facultad ahora que sus alumnos comenzarán su jornada lectiva entre las diez y las once de la mañana lo que ayudará, a juicio del Cabildo tinerfeño, a descongestionar la TF-5. Así, tras la aprobación en el pleno de la resolución por la que se da destino a este montante, pero a falta de que se ingrese en las arcas de la ULL, el vicedecano de Medicina, José Luis País, avanza que la mayor parte de este dinero se destinará a convocar un concurso de ideas para la redacción del proyecto de la nueva Facultad de Medicina.

«La Facultad de Medicina tiene más de 50 años y sus infraestructuras están caducas. Incluso tenemos estructuras de uralita que hay que quitar para dar forma a una facultad del siglo XXI», reflexiona País quien recuerda que este edificio se construyó en la segunda mitad del siglo XX y por él han pasado más de 8.000 médicos, pero insiste en que «debemos prepararnos para el siglo XXI y contar con nuevas infraestructuras que estén a la altura de los retos».

País recuerda que prácticamente todas las facultades de la ULL han sido actualizadas con el paso de los años o son edificios de nueva creación pero, en el caso de Medicina, no se ha realizado ninguna actuación desde su construcción y por eso se exige una nueva facultad. Se trata de una demanda del profesorado y del alumnado de la que ya se ha hablado con anterioridad, aunque no se ha dado ningún paso. No obstante, José Luis País explica que la idea es que esta nueva facultad se encuentre en la misma localización que la actual, o al menos en los terrenos anexos. En cualquier caso, esta acción requerirá de una importante programación logística ya que conllevará la demolición parcial del actual edificio para que así se pueda continuar dando clases durante la ejecución de las obras.

De este modo, más de la mitad de estos dos millones de euros irán destinados al proyecto de la nueva Facultad de Medicina porque, «una vez dispongamos de ese documento, entendemos que podremos plantearles, a las autoridades académicas y políticas, que son las que tienen que financiarnos las obras, un proyecto más tangible y con una financiación concreta», reflexiona el vicedecano.

En este sentido, reconoce que el equipo decanal de Medicina era consciente de la necesidad de afrontar las obras para una nueva facultad y por eso realizaron el esfuerzo de tratar de cambiar los horarios de inicio de las clases, para así hacerse con el dinero prometido por el Cabildo a cambio de esta acción. La Facultad de Medicina se convirtió así en la única de los 16 centros de la ULL en acceder a la propuesta realizada por el Cabildo de Tenerife para tratar de aliviar el tráfico en la TF-5. Y asumió este reto con la vista puesta en el proyecto para su nueva facultad porque «creemos que es más fácil negociar el presupuesto de las obras si ya contamos con el proyecto redactado».

Además de esta acción, el equipo decanal de la Facultad de Medicina espera poder finalizar la dotación del aula de simulación clínica con estos dos millones de euros del Cabildo. «Necesitamos algunas herramientas robóticas para que los alumnos experimenten situaciones clínicas en este escenario, en lugar de con pacientes», relata País quien recuerda que estos espacios ya se han implementado en prácticamente todas las facultades del país, «y nosotros nos habíamos quedado un poco atrás, por lo que creo que con esta inversión podremos avanzar en ese sentido». Asimismo, se prevé invertir parte de los dos millones de euros en investigación, para la adquisición de microscopios 3D que se empleen en asignaturas como Anatomía.

Para recibir estos dos millones, la Facultad de Medicina ha tenido que modificar los horarios de los tres primeros cursos de la carrera universitaria, una tarea que ya está hecha y que se aprobará el próximo jueves 6 de julio en el transcurso de la Junta de Facultad. El vicedecano José Luis País reconoce que ha sido complicado acometer estos cambios pero celebra haber podido cumplir con lo que «demandaba el Cabildo, colaboramos con la movilidad en Tenerife y conseguimos recursos para una demanda histórica».