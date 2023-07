La vicepresidenta del Comité de Expertas de BPW Canarias, Dulce Xerach, denuncia «la desigualdad y la discriminación histórica que sufre la industria cultural, donde las mujeres han estado desterradas de los puestos de alta responsabilidad» y la cultura ha sido tratada como «la cenicienta de las políticas públicas, a pesar de su alto potencial de crecimiento». En este sentido, apunta a que, en 40 años de democracia, tan solo una mujer ha liderado esta Área en el Gobierno de Canarias desde la Viceconsejería de Cultura. Es decir, los 37 años restantes ha sido un perfil masculino el más alto representante de un sector que parte de una doble desigualdad, la de género y la económica.

Ante este contexto, la Asociación de Empresarias y Profesionales BPW Canarias, presidida por Antonia Varela, pide al Gobierno de Canarias y los cabildos insulares que los nombramientos relacionados con el sector cultural cumplan con la igualdad prevista en las leyes. «Nuestro papel es acelerar la igualdad, y al igual que hacemos ahora con la cultura lo mismo vamos a hacer con todos los sectores. Somos conscientes de que el talento femenino precisa de un altavoz que rompa moldes e impulse el cambio».

En Canarias hay siete puestos clave para la industria cultural: la Viceconsejería del Gobierno de Canarias, la Dirección General de Cultura y Patrimonio, las consejerías de Cultura del Cabildo de Tenerife y Gran Canaria y las concejalías de las dos capitales, y estas últimas ya tienen nombrado un perfil masculino. BPW Canarias estima que para cumplir la legalidad general y la Ley 1/2023, de 1 de marzo, del Sistema Público de Cultura de Canarias, al menos tres de estos puestos deben ser ocupados por mujeres con talento, experiencia en el sector cultural y capacidad de gestión. De no ser así, «la administración pública estaría vulnerando la legislación vigente», advierte Xerach.

Si esa igualdad en los nombramientos de cargos públicos no se produce, la vicepresidenta del Comité de Expertas declara que sería «un hecho no solo lamentable, sino probablemente ilegal, pues la reciente ley 1/2023 del sistema público de cultura de Canarias establece el cumplimiento de la igualdad en su articulado, que es vinculante para todas las administraciones públicas canarias». Además, afirma que, «partiendo de la base de que la cultura no es solo economía, es también identidad y lo que nos une a las Islas, el talento de las mujeres no puede estar desterrado de las altas responsabilidades públicas como lo ha estado durante toda la democracia».

A este respecto, Dulce Xerach señala que «hay muchas mujeres del sector cultural con trayectorias profesionales llenas de casos de éxito, que están sobradamente preparadas y con alto conocimiento de las complejidades y la revolución digital en el que está inmersas las industrias culturales en Canarias y el mundo». Añade, además, que estas profesionales «dominan el inglés, tan necesario para internacionalizar la cultura de Canarias y los conocimientos mínimos en contratación pública que son necesarios para gobernar la inercia de la burocracia».

Radiografía

La radiografía de la desigualdad en el sector cultural en Canarias no dista de los datos que arroja el panorama nacional, donde el 77% de los puestos directivos de museos, teatros y otras instituciones culturales de alto nivel son ocupados por hombres, mientras que solo el 22% de las mujeres se sientan en la butaca directiva. Se trata de datos de un informe elaborado por el Observatorio de Igualdad de Género en el ámbito de la Cultura. Hay más: si se eliminan las direcciones técnicas y gerenciales y se valoran solo las artísticas, el rosco se cierra en 82% de hombres frente al 18% de mujeres.

Como experta en este ámbito, Dulce Xerach opina que «la cultura en las Islas ha estado liderada por hombres con escaso conocimiento y preparación sobre lo que la industria creativa supone en el ámbito social y económico». A su juicio, «ahora es el momento de apostar por perfiles especializados a la altura de los grandes retos y oportunidades que supone el desarrollo socioeconómico del sector de la Cultura en Canarias».

Por otro lado, la vicepresidenta del Comité de Expertas de BPW Canarias también pone de manifiesto la marginación de las industrias creativas a pesar de ser uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento y de generación de empleo de calidad. «No podemos obviar el trato discriminatorio que sufre la industria cultural con respecto a otros sectores», reflexiona y añade que «los datos hablan por sí solos: en 2021, tanto la industria cultural como el sector agrícola aportaron en torno a un 2% del PIB del Archipiélago, sin embargo, la cultura recibió de los presupuestos del Gobierno de Canarias en 2022 unos 42 millones de euros frente a los 170 que fueron destinados al sector primario. La cultura, por cada euro que recibe, aporta casi 3 euros».

En el mercado laboral también hay un reflejo de este potencial de crecimiento: en 2022 este sector llegó a la cifra de 31.500 empleos frente a los 18.900 puestos de trabajo generados en agricultura en el primer trimestre de 2023.