Mantener una alimentación saludable y lograr el peso deseado puede resultar difícil en ocasiones y muchos necesitan ser muy rigurosos para conceguirlo. Una mala dieta puede ser determinante para desarrollar sobrepeso u obesidad, y en España cada vez son más las personas que sufren estas condiciones. Y es que por mucho deporte que hagas difícilmente conseguirás el paso deseado si tu dieta es mala.

No existen milagros relacionados con la pérdida de peso. No debes optar por pasar hambre, saltarte comidas o eliminar por completo los carbohidratos de tu dieta. La verdadera solución radica en una alimentación adecuada combinada con la práctica regular de ejercicio y no plantearte dietas locas para perder peso en poco tiempo. Poco a poco.

Si te preocupas de tu alimentación y peso, no dudes en incorporar alimentos saludables como estos a tu dieta:

Carne magra y pescado

Estos productos son ideales para perder peso y se encuentran en numerosas dietas. El pollo, por ejemplo, es una carne baja en grasas que aporta solo 113 calorías por cada 100 gramos. Si prefieres el pescado, cualquier variedad blanca como la pescadilla o el bacalao son excelentes opciones, ya que su contenido calórico no supera las 90 calorías por cada 100 gramos.

Papas cocidas

Contrariamente a lo que se piensa, no es necesario eliminar los alimentos con carbohidratos para adelgazar o mantener el peso. Las papas son una fuente de vitaminas y fibra que regulan las funciones digestivas y poseen un efecto saciante. Además, contienen menos calorías que la pasta o el arroz.

Manzanas

La manzana es una fruta muy popular debido a su sabor único y sus beneficios para la pérdida de peso. Contiene pectina, una fibra vegetal que ralentiza la digestión y brinda sensación de saciedad durante más tiempo. Según un estudio de la Universidad de Washington, las manzanas verdes son especialmente efectivas para perder peso.

Avena

Las gachas de avena, también conocidas como porridge, son un desayuno ideal. Además de ser deliciosas, su alto contenido de fibra ayuda a regular el sistema digestivo y proporciona sensación de saciedad. Puedes combinarlas con frutas y frutos secos, endulzándolas moderadamente con miel para evitar un exceso de azúcar.

Legumbres

Aunque muchas personas las consumen regularmente, no son conscientes de los grandes beneficios que aportan a la salud. Las legumbres poseen un efecto saciante, lo que las convierte en una opción ideal para quienes tienden a picar entre comidas. Son ricas en fibra y proteínas, y bajas en grasas. Es importante tener en cuenta cómo se cocinan y controlar las porciones para que no interfieran con la dieta.

Aguacates

Contrario a la idea de que los aguacates son perjudiciales para adelgazar, en realidad son un alimento esencial para evitar los picos de insulina, los cuales son responsables de generar sensación de hambre. Además, su efecto saciante permite comer menos de lo necesario, lo que puede contribuir a controlar el apetito y la ingesta calórica.