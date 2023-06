Reza el aforismo que nunca es tarde si la dicha es buena. Y en el caso de la educación de personas adultas, esta máxima se hace más presente porque probablemente venga a satisfacer una necesidad no cubierta por falta de oportunidades en la juventud. Ana Belén González Matos es la directora del Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) Farola de Santa Cruz, que nos cuenta que “existe una gran diversidad entre el alumnado que acude a matricularse en el CEPA Farola de Santa Cruz: personas del entorno rural, trabajadores que iniciaron su vida laboral demasiado jóvenes y tuvieron que abandonar sus estudios, aquellos/as que quieren dar un paso más allá cuando por fin puede desprenderse de las obligaciones laborales y familiares, personas en centros penitenciarios; migrantes, que muchas veces tienen carreras en sus países pero que no conocen el idioma español o sus títulos no son homologables en España…, o personas mayores que encuentran una nueva motivación volviendo a estudiar… En todos estos casos el resultado siempre es satisfactorio y muy gratificante”.

El CEPA Farola de Santa Cruz, centro público de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, lleva más de 40 años impartiendo formación para personas adultas que desean obtener o completar una formación reglada, enseñanzas profesionales o informales. Más de un millar de profesores y profesoras, 33.000 alumnos y alumnas (12.743 en los últimos diez años) repartidos entre el municipio de Santa Cruz de Tenerife y El Rosario que han obtenido más de 5.000 títulos o certificaciones, son las cifras que arroja la historia de este emblemático centro de Educación de Personas Adultas. Su sede principal está en Ofra y cuenta, además, con otras nueve aulas repartidas en los distintos distritos del municipio de Santa Cruz de Tenerife (Salud, Valleseco, Añaza, Gladiolos, Centro de Mayores Isidro Rodríguez Castro y Barranco de Santos, El Sobradillo). Su ámbito de actuación llega hasta el municipio de El Rosario, que cuenta con un aula en Lomo Pelado y las aulas del Centro Penitenciario de Tenerife. “Es complicado llenar algunas aulas en determinadas áreas, como Valleseco, por ejemplo, pero la realidad es que son centros óptimos para que muchas personas retomen sus estudios y obtengan un título, en unas enseñanza gratuitas, flexibles y adaptadas a sus realidades”, comenta la directora. La matrícula está abierta todo el año en distintas modalidades de enseñanza (presencial, semipresencial y a distancia) y turnos (mañana y tarde/noche). Esta fórmula permite al alumnado conciliar sus obligaciones laborales, familiares o personales con la opción formativa que mejor se adapte a sus necesidades, ya que el objetivo es ofrecer una enseñanza pública, gratuita y de calidad que facilite a las personas adultas el acceso a estudios superiores o profesionales. Durante el próximo curso, además, el título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria (GESO) para personas adultas se reduce a solo dos cursos, pudiendo obtener el título incluso en menos tiempo, si se cuenta con estudios previos acreditables. La oferta educativa del CEPA Farola de Santa Cruz se divide en dos niveles: un nivel inicial (EIPA) para aquellas personas que carecen de estudios primarios, alfabetización de personas emigrantes o extranjeras, personas con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), etc.; y la Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA) que está dirigida a personas adultas que carezcan del título de Enseñanza Secundaria Obligatoria o lo hayan obtenido bajo leyes educativas más antiguas (EGB/Ley General de Educación 1970), desempleadas sin cualificaciones básicas, etc. En cuanto a las enseñanzas no formales, el centro prepara las pruebas de acceso a los ciclos formativos de Grado Superior, imparte el Curso Específico de Acceso a Ciclos Formativos de FP de Grado Medio y un curso de Informática Básica con competencias acreditables en diversos certificados de profesionalidad. El CEPA Farola de Santa Cruz también realiza las pruebas de Competencias Claves de Nivel 2 y 3, que son la vía de acceso a los Certificados de Profesionalidad del Catálogo Nacional de Calificaciones Profesionales de niveles N2 y N3 para aquellas personas que no posean los criterios de acceso exigidos para los mismos y que organiza el Servicio Canario de Empleo. En pleno siglo XXI, se estima que en toda Canarias existe alrededor de 300.000 personas analfabetas funcionales. “Existe cierto pudor en reconocer que no tienes un título y que te gustaría volver a estudiar para sacarlo”, confiesa González. “La realidad es que quien se decide a venir, y al final recoge con orgullo su título abriendo numerosas, posibilidades en su futuro. Lo ves en las historias de superación de las que somos testigo en el CEPA, como una alumna que tras pasar por el centro continuó con Bachillerato y ahora estudia Filología Clásica; o una alumna de Formación Básica Inicial que tras diversas etapas de superación personal, incluido el maltrato, recuperó la confianza en sí misma volviendo a estudiar y se prepara para estudiar la secundaria el próximo curso; personas mayores que estudian en los centros de día por el mero placer de aprender y seguir mentalmente activas; las que se reúnen con sus vecinas y apuntan a sus maridos o amigas para continuar ampliando conocimientos…La educación de personas adultas es el epítome de la atención a la diversidad”, sentencia González. La matrícula puede cumplimentarse en la web del centro, https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cepasantacruzdetenerife/ donde también se encuentra la información de toda la oferta educativa. Asimismo, el centro ofrece información en sus redes sociales (Instagram, Facebook y Twitter (@cepfarolasc) de todas las novedades sobre proyectos, actividades complementarias y extraescolares, premios y redes educativas en las que participa.