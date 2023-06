Canarias se manifiesta para exigir que se cumpla la ley de Atención Temprana

Varios colectivos en Canarias se manifestarán este martes 27 de junio para exigir una adecuada Atención Temprana para los niños isleños. Con esta convocatoria la Plataforma de Atención Temprana de Canarias (Patdi), pretende hacer cumplir la Ley de Atención Temprana de Canarias (12/2019) que, a sus ojos, se ha puesto en marcha pero de manera deficiente.

La Plataforma se ha mostrado muy crítica con la gestión que está haciendo el Gobierno de Canarias con la Atención Temprana desde que en 2019 se aprobara la Ley que regula este servicio en las Islas. «Es increíble que tengamos que seguir luchando para que esto se cumpla cuando hay una norma que lo regula», destaca Miguel Llorca, portavoz de Patdi, que manifiesta que el Ejecutivo sigue vulnerando mucho de los artículos de la ley y proporcionando un servicio muy lejos de lo deseable.

Según el colectivo, los esfuerzos de la Consejería de Sanidad han sido muy pocos, por lo que apenas 900 de los 9.000 niños que deberían recibir esta atención la están disfrutando realmente. Una cifra muy inferior al balance que la Consejería de Sanidad ha comunicado para celebrar el Día Internacional de la Atención Primaria. Según la Administración, desde 2020, se ha derivado a más de 2.500 menores en las unidades de Atención Temprana. Miguel Llorca, portavoz de Patdi, discrepa. «Es cierto que se está citando, pero esa cifra no corresponde con el servicio real que están realizando», insiste el portavoz de Patdi. Según el denunciante, «a muchos de ellos se les comunica que, si están recibiendo otro servicio (en un centro escolar o por iniciativa privada), se queden con él». A estas familias, según Patdi, no se les da la oportunidad de decidir, sino que «corre el turno».

Nueve unidades

Según Sanidad en los últimos cuatro años ha creado nueve unidades en todas las islas –salvo Lanzarote–. El Hierro, La Gomera, La Palma y Fuerteventura cuentan con una unidad cada una, Gran Canaria con tres y Tenerife con dos. Las dos UAT restantes, de las once previstas en la legislación de 2019, son las de Lanzarote y la tercera de Tenerife, cuya apertura están previstas para el segundo semestre de este año.

No obstante, Patdi no considera que sean nueve, sino «ocho y media» las unidades que han sido instaladas en el Archipiélago. Y es que, según el portavoz de la Plataforma, la novena unidad, instalada en Gran Canaria, es más una «extensión» de una de las que ya existía previamente. Además, critican que los equipos no están completos ya que no están todos los profesionales que deberían integrarlos.

Según la Consejería de Sanidad, cada Unidad están constituida por profesionales de seis disciplinas: Psicología clínica, Fisioterapia, Terapia ocupacional, Logopedia, Orientación educativa y Trabajo social. Pero, por ejemplo, la última unidad instalada en Gran Canaria, carece de figuras necesarias para su puesta en marcha como el orientador, el trabajador social y el psicomotricista. No obstante, con respecto a este último, «tampoco existe en el resto de unidades», tal y como insiste Miguel Llorca.

Incumplen los protocolos

A los incumplimientos se une, según el portavoz, que en las islas capitalinas tampoco están siguiendo a rajatabla el protocolo de derivación. «Deberían ser los pediatras de Atención Primaria quienes lo hicieran», lamenta Llorca que considera que esto hace que la atención tenga un «embudo». Sanidad, por su parte, ha manifestado que se sigue trabajando en las islas capitalinas, tanto a nivel funcional como técnico, en la derivación por parte de los profesionales de Pediatría de Atención Primaria a las Unidades de Atención Temprana con el objetivo de que se ponga en marcha en el segundo semestre de este año.

La manifestación no solo exigirá el cumplimiento de la ley que regula la Atención Temprana en Canarias. También velará por una Atención Temprana pública y de calidad, por una educación verdaderamente inclusiva y que, «gobierne quien gobierne», defienda los derechos de la infancia.