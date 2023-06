Canarias desatiende el 60% de las inspecciones rutinarias a las aguas de consumo

La falta de personal y medios de transporte para los inspectores sanitarios de Canarias está pasando factura. La Dirección de Salud Pública ha desatendido un 60% de las inspecciones rutinarias de cloración a las aguas de consumo, un 56% de los controles programados a la cadena alimentaria, y el 52% de los análisis de legionella en las aguas de hoteles o residencias en Tenerife durante el año 2022. Unas cifras que la Asociación de Inspectores de Salud Pública de Canarias (AISP) asegura que se están repitiendo también en Gran Canaria.

Los trabajadores encargados de las labores de inspección en el Archipiélago llevan tiempo advirtiendo de los impactos que podría ocasionar la falta de medios de transporte a la Consejería de Sanidad. Este último año, las consecuencias de una lucha que no ha obtenido una respuesta satisfactoria empiezan a ser palpables. Según datos obtenidos por EL DÍA, la ejecución del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria se ha visto reducida en la mayoría de los programas, en especial en aquellos que requieren el traslado de un inspector.

Los controles programados a hoteles, restaurantes y supermercados se han reducido a la mitad

Así en el área de Salud de Tenerife, en el programa 1, que abarca los controles rutinarios a establecimientos hoteleros, restaurantes y supermercados, los datos muestran cómo la falta de resolución del conflicto laboral está afectando al servicio. De al menos 800 inspecciones programadas, apenas se han llegado a hacer 350. Lo mismo sucede con el programa 7, de vigilancia de los complementos alimenticios que se venden en gimnasios, herbolarios o supermercados. Se debían hacer unos 50 y apenas se han hecho 25.

El único programa en el que se han realizado más trabajos de los que establecidos es el de etiquetado, pero solo porque las gestiones se pueden realizar por teléfono. Caso similar es el de las auditorías que, aunque no crece, sí se mantiene porque tampoco requiere traslados y se pueden llevar a cabo desde la oficina.

En lo que se refiere al control de alimentos, también se han dejado de hacer aproximadamente la mitad de las inspecciones programadas para vigilar riesgos biológicos, como puede ser la contaminación por una bacteria o un patógeno. "Luego esto puede derivar en una intoxicación o un brote, pero como no se controla, no podremos evitarlo", relata Jafet Nonato, presidente de la Asociación de Inspectores de Salud Pública de Canarias (AISP).

Tampoco ha resisitido al tira y afloja de los trabajadores la vigilancia de las aguas de consumo. Según los datos a los que ha podido acceder este periódico, de las más de 4.600 inspecciones programadas mensualmente para comprobar que las aguas de consumo están desinfectadas en todos los municipios de la isla, apenas se han llegado a realizar 1.800. Se trata de la reducción más dramática que se ha manifestado en esta vigilancia de los estándares de calidad. Pero no es lo único. También se han dejado hacer los controles exhaustivos a las aguas de consumo. De estos análisis más detallados, se pueden sustraer datos para saber si el agua tiene una calidad adecuada para ser consumida por la población. A través de este control, por ejemplo, se puede saber si cumple los niveles establecidos de radiactividad y si, en caso contrario, habría que tomar medidas para resolverlo. Estos controles se realizan dos veces al año y han pasado de realizarse más de 500 a poco más de 350.

El único control de seguridad que se ha mantenido fiel a las previsiones es el de las aguas de mar

El único control de seguridad que se ha mantenido fiel a las previsiones es el de las aguas de mar. No en vano, de su vigilancia exhaustiva depende las banderas azules de Canarias. El Archipiélago cuenta con 56 banderas azules en playas y 4 en puertos deportivos. Durante el año pasado se realizaron los casi 700 controles que establece la normativa en Tenerife, pero el colectivo de inspectores asegura que ellos no los han hecho porque no podían.

Cuatro años en lucha

La lucha del colectivo comenzó a principios de la legislatura debido a su hartazgo por tener que utilizar su vehículo personal para realizar dichas actuaciones. A finales de 2019 advirtieron al Ejecutivo regional sobre la necesidad de adquirir vehículos de empresa para acudir a los controles rutinarios. El uso de su coche personal suponía un agravio para los trabajadores, dado que la compensación por el kilometraje no llegaba a sufragar los gastos (era de apenas 0,19 euros el kilómetro).

En diciembre de 2019 elevaron por primera vez su petición a la Dirección de Salud Pública, exigiendo que se les abonara 0,38 euros por el kilómetro, así como algún complemento salarial. Cuatro años, una huelga y varias manifestaciones después, la alternativa sigue siendo la misma: coger la guagua. Una circunstancia que ha generado que los trabajadores se planten y decidan dejar de recoger esas muestras programadas mientras el Gobierno de Canarias no tome cartas en el asunto y escuche sus muchas demandas. Y es que, este colectivo lleva ya diez años sufriendo una merma de personal (por jubilaciones y bajas), así como un deterioro progresivo de sus instalaciones. En este sentido, el colectivo ha pedido la contratación de personal y el aumento de la relación de puestos de trabajo (RPT) no solo para para cubrir las bajas y jublaciones, sino también para poder dar cabida a las nuevas exigencias de la Unión Europea para preservar una buena calidad de los alimentos y las aguas.

Recientemente, los trabajadores han asegurado sentirse "engañados" por la administración a este respecto. Y es que en una última reunión se les había prometido modificar la relación de puestos de trabajo (RPT), con el beneplácito del consejero de Sanidad, Blas Trujillo, que había llegado a firmar una orden para que se hiciera efectivo. Dicha orden fue aprobada por la Junta de Personal y por la Consejería de Función Pública. Sin embargo, a la hora de la verdad, la dirección del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha remitido una memoria que no contaba dotación presupuestaria, lo que no permite llevar a cabo dicha orden.