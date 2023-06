Con una Atención Primaria con plantillas bajo mínimos, arranca un verano en el que los centros de salud de localidades turísticas o pequeñas poblaciones del interior, se ven particularmente desbordados por la llegada de quienes van allí a pasar las vacaciones. Hermenegildo Marcos, representante nacional de Atención Primaria Rural del Consejo General de Médicos, habla de sitios que, en comunidades como Castilla y León, hasta duplican sus habitantes en verano. "Nos toca asumir las consultas de los compañeros que están de vacaciones y las guardias, y eso crea ansiedad", admite a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo `Prensa Ibérica.

En Zamora, donde ejerce el doctor Marcos, son numerosos los pequeños municipios que, en verano, se llenan de visitantes. Los centros de salud o consultorios se ven obligados a hacer frente a esa población flotante que se instala durante los meses estivales y que, a veces, explica el médico, no lleva al día sus informes médicos, pese a ser enfermos crónicos.

Cuando se le pregunta cómo afrontan el verano, responde que bajo mínimos, como ya están habitualmente en la sanidad rural. El primer estudio de 'Medicina y el médico rural en la actualidad', realizado para aportar soluciones ante la sangrante falta de facultativos en la España vaciada, del Consejo General, revelaba que, de los aproximadamente 12.000 facultativos que ejercen en pequeñas poblaciones, unos 4.500 se jubilarían en los próximos años. Para la Organización Médica Colegial, explica el facultativo, se considera rural cuando se habla de pueblos de menos de 15.000 habitantes.

Poblaciones desasistidas

Eso dejará a muchas poblaciones desasistidas y a la sanidad rural como la "hermana pobre" de una Atención Primaria sumida en plena crisis, prevén los médicos. La edad media de los profesionales está en más de 50 años y la mayoría ejercen en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón. La situación, lejos de mejorar, ha empeorado, señala Hermenegildo Marcos a este diario. "La edad media de los médicos que trabajamos en rural sigue aumentando, se van jubilando y, en Castilla y León, la tasa de reposición es más o menos del 68%. Es decir, que de cada cien que se jubilan, sólo se cubren unas 68 plazas. Y eso se va agravando", apunta.

Al representante de Rural del Consejo General le toca hacerse cargo de tres municipios que suman unos 700 habitantes

Al representante de Rural del Consejo General le toca hacerse cargo de tres municipios: Cuelgamures, Fuentespreadas y El Piñero, a mitad de camino entre Zamora y Salamanca. Son pueblos pequeños; entre los tres suman unos 700 habitantes. "Ahora, en verano, viene mucha gente. Sobre todo si son fiestas, como en agosto, tenemos un pico alto. Hay pueblos donde la población crece un 20 ó 30%, en algunos el doble", explica el médico zamorano.

Trabajo extra

Por eso aprovecha para lanzar una primera petición: que los veraneantes lleven al día sus historiales médicos y que se informen de los horarios de los consultorios porque, a veces, dice, les piden que se les atienda fuera de hora. "Y eso nos descentra un poco, porque tenemos las citas programadas y, por la mañana, hay poco huecos", indica el doctor Marcos.

La situación, admite, se complica en verano. La población aumenta y los compañeros se cogen vacaciones, por lo que quienes quedan tienen que pasar sus consultas. "Y no sólo eso, en los pueblos, tenemos que asumir también las guardias, es un trabajo extra y nos crea ansiedad. Además, a los pacientes del compañero, los conocemos menos. A los que vienen de vacaciones no los conocemos y algunos vienen bien, con sus informes y otros, no. Sería bueno que todos los trajeran y también esperemos que todos los sistemas informáticos sean interoperables, no sólo en España, sino en Europa, y que eso no tarde mucho", afirma el facultativo.

Cierre de camas

Este mismo viernes CSIF ha denunciado que el cierre de 15.000 camas hospitalarias en todas las comunidades autónomas tendrá como consecuencia la saturación de los centros de salud, sobre todo en zonas de especial afluencia turística. Pedía que se aprovechara la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para abordar las demandas de personal y de medios que necesita el sistema "para no colapsar aún más este verano".

CSIF denuncia "improvisación" por parte de los servicios de salud de las comunidades en cuanto a los recursos para afrontar el verano

Las 15.000 camas equivalen aproximadamente al 13% del total (unas 114.000, según datos de las comunidades autónomas recabados por CSIF). En este sentido, el sindicato subraya que este cierre provocará un aumento de la demanda de asistencia sanitaria, que se verá agravada por la disminución habitual de operaciones quirúrgicas, la reducción de las consultas en Atención Primaria y las vacaciones de los sanitarios.

Además, CSIF denuncia "falta de transparencia e improvisación" por parte de los servicios de salud en cuanto a los recursos sanitarios disponibles para afrontar el verano. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, afirma que cuenta con un plan de contingencia, pero no ha detallado en qué consiste ni ha avanzado previsiones sobre contratación de personal de refuerzo. En Aragón y Extremadura, continúan, reconocen que no disponen de plan de contingencia y por su parte, Baleares y Castilla y León tampoco disponen de dicho plan y, además, no tienen previsión de reforzar sus plantillas.

Este sindicato ha pedido al Ministerio de Sanidad y a los servicios de salud de las comunidades que redacten planes de contingencia que incluyan refuerzos de personal en aquellos centros de salud y hospitales que recibirán especial afluencia turística. Los planes también deben incluir, entre otras medidas, la sustitución de la totalidad del personal que estará de vacaciones, incapacidades temporales, asuntos propios y que no se cierren camas hospitalarias.