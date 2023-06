Peregrinaje contra el cáncer

Hace dos semanas, los tinerfeños Yosef García y Elisenda Yanes decidieron poner en pausa su vida en Tenerife para embarcarse en una aventura personal y recorrer a pie los 820 kilómetros que separan a Irún de Santiago de Compostela. Empaquetaron su vida en una mochila y volaron hasta la ciudad vasca, desde la que comenzaron a andar y retransmitir su peregrinaje por redes sociales. Pero convencidos de que este viaje no puede quedarse en una simple catarsis, ambos han emprendido una recaudación de fondos para la Asociación del Cáncer Pequeño Valiente como un reflejo de la solidaridad que inunda a los peregrinos durante la travesía del Camino de Santiago.

No es la primera vez que lo hacen. Ya el año pasado decidieron viajar con amigos para descubrir la experiencia. Sin embargo, en aquel entonces la travesía elegida, de unos 200 kilómetros, les supo a poco. Ninguno de los dos alcanza a explicar realmente por qué han decidido retomar el peregrinaje. «El camino te engancha porque te reta, te permite conocer gente y te motiva», afirma Yanes. En Tenerife, Yanes ejercía como nutricionista y esteticista, pero un reciente despido de un empleo en el que tampoco se sentía totalmente plena, le hizo empezar a ver la vida desde una perspectiva diferente. En su mochila ha añadido unos currículums «por si acaso».

No es lo que motivó a su pareja de viaje. García estaba trabajando para abrir un estudio de animación en la isla, pero necesitaba parar, reflexionar y volver con la cabeza despejada. «Uno de los motivos que me han llevado de nuevo a Santiago es esa sensación de que en el camino te vas despojando de las cosas que te apesadumbran», explica García. La soledad, el dolor e, incluso, «el no saber dónde vas a dormir esta noche» forma parte de una catarsis que ambos están utilizando para «ordenar sus pensamientos».

García y Yanes llevan ya dos semanas caminando sin parar. Durante el día se recrean en la paz que sienten al ver las extensas praderas de intenso color verde, recorrer bosques infinitos y otear el Sol en los escarpados acantilados de la costa del norte de España. Durante las tardes aprovechan para dormir, visitar los pueblos en los que hacen noche y afianzar sus relaciones con otros peregrinos. «Es una experiencia muy intensa», valora Yanes. «He conocido a peregrinos de tres o cuatro días y parece que son mis amigos de toda la vida», insiste.

Los peregrinos quieren recaudar 500 euros durante el mes y medio que dura su travesía

Pero el idilio se tambalea cuando cada día caminas una media de 20 a 37 kilómetros. «La etapa más dura que hemos vivido fue una que tuvimos que hacer por carretera, hacía mucho calor y llegué con los pies destrozados», rememora Yanes. No tenía ampollas ni grandes heridas, pero no podía parar de sentir calambres. «Llegué a pensar que no podría seguir el camino», resalta. La sensación tampoco es desconocida para García. «En una ocasión nos encontrábamos andando por una playa de 3 o 4 kilómetros y se me abrió el pie, no había forma de pisar, consideré dejar el camino», recuerda.

Pese a los obstáculos, consideran que el hecho de tener a alguien al lado les ha permitido seguir adelante con su objetivo que calculan que conseguirán en unos 20 días. El recorrido lo están retransmitiendo a través de sus cuentas Instagram (@yoosefito y @elisenday), en las que también han animado a sus contactos de la recaudación de fondos que están llevando a cabo.

«De momento han aportado algunos familiares y amigos, y nos hemos puesto en contacto con otros peregrinos para conseguir una mayor difusión», resalta García. A través de un enlace a la plataforma Gofundme ya han recaudado 80 euros. Su objetivo es llegar al menos a 500 euros, aunque admiten que cualquier donación será «bien recibida» por muy pequeña que sea, porque además, es para una buena causa.

«Queremos que este camino no solo nos sirva a nosotros, sino también a las personas que más lo necesiten como es, en este caso, los niños que padecen algún tipo de cáncer», resalta García, que ha querido participar varias veces como voluntario aunque las circunstancias finalmente, no se lo hayan permitido. La asociación canaria Pequeño Valiente cuenta con más de 500 socios, realiza 712 actividades cada año tanto en hospitales como fuera de ellos, proporciona atención social a 105 familias y fomenta la atención psicológica en casi 300 personas al año. «Esperamos poder trasladar a la sociedad canaria la solidaridad que nosotros sentimos en cada paso en este camino», concluye el tinerfeño.