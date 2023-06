Sanidad alerta de la venta de termómetros falsos: ojo con usarlos

Si fuiste una de las miles de personas que adquirió un termómetro digital durante la pandemia de covid-19 para verificar la temperatura, es posible que hayas sido víctima de una estafa. El Ministerio de Sanidad acaba de emitir una orden para retirar por completo un lote de estos termómetros después de recibir una alerta de falsificación por parte de las autoridades sanitarias alemanas. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tomado esta decisión después de verificar que se vendieron y comercializaron estos productos en el país con un certificado de marcado CE falsificado.

Aparentemente, estos termómetros se presentaban como fabricados en Alemania, pero en realidad eran productos fabricados fuera de la Unión Europea y comercializados por una empresa alemana. El problema radica en que no cumplen con las estrictas normas sanitarias exigidas en la Unión Europea.

Los productos afectados son tensiómetros, termómetros, succionadores, nebulizadores, doppler digital a color y audífonos del fabricante Prolinx GmbH. El certificado tiene fecha de emisión el 8 de diciembre de 2019 y fecha de caducidad el 2 de julio de 2023.

El comunicado del Ministerio informa que, para el control del mercado, cada comunidad autónoma será responsable de detectar y retirar los productos mencionados. En este caso, se trata de múltiples dispositivos utilizados para diagnóstico y atención sanitaria, así como para suplir déficits sensoriales.

Recomendación

Aunque el comunicado no especifica, el hecho de que estos instrumentos y aparatos no cuenten con el control sanitario adecuado recomienda que nadie los utilice. Si eres uno de los que los adquirió, no los vuelvas a utilizar y contacta con la farmacia o el distribuidor donde los compraste para proceder a su retirada.

Aún no se dispone de información al respecto, pero cualquier daño o perjuicio causado al consumidor por la compra o uso de aparatos con certificado falsificado será responsabilidad del fabricante. De hecho, es posible que el fabricante deba hacerse cargo del costo de reemplazo de estos tensiómetros, termómetros, succionadores, nebulizadores o audífonos.

La advertencia de falsificación ha sido comunicada por las autoridades sanitarias alemanas. Con el fin de garantizar que los productos sanitarios que ingresan al mercado cumplan con la normativa europea, los estados miembros de la UE están obligados a comunicar cualquier aviso de falsificación. Esta normativa se ha fortalecido debido al aumento de las ventas de productos sanitarios como mascarillas y pruebas rápidas durante la pandemia del coronavirus.

Es fundamental estar alerta y tener cuidado al adquirir productos relacionados con la salud y la seguridad, especialmente en situaciones de crisis como la pandemia actual. Siempre es recomendable verificar la autenticidad y los certificados de los productos antes de comprarlos, y en caso de duda, consultar con las autoridades competentes para garantizar la seguridad y protección de los consumidores.