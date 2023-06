Ainara es una joven que ha decidido hacer pública una denuncia: el trato vejatorio que sufrió en un centro comercial de Santa Cruz de Tenerife por parte de quien había sido su profesora de baile tiempo atrás. "Me humilló y me puso en ridículo delante de todo el mundo, amenazándome e insultándome a gritos", explica en los primeros segundos del vídeo que ha subido a sus redes sociales con el fin de "generar conciencia sobre los malos tratos que tiene esta persona" hacia algunas de sus alumnas, señala.

Aunque no revela la identidad de la profesora de baile a la que hace referencia, lo cierto es que por los comentarios que ha recibido hay muchas personas del mundo de las escuelas de danza de Tenerife que sí parecen saber quién es la persona a la que hace referencia.

"Esto me ocurrió en el Primark haciendo mis compras y de pronto veo que me tocan por detrás y era mi exprofesora de baile; había venido a dar conmigo para humillarme y ponerme en ridículo delante de todo el mundo, amenazándome e insultándome a gritos con falta de respeto hacia mi", denuncia. Ainara señala que tras quedarse "sorprendida por abordarla de esa manera" le comentó a esta persona que al ser menor de edad no debe dirigirse a ella para decirle nada y que, en todo caso, "debe decírselo a su madre".

"No sirvió de nada"

Pero esa indicación, apunta Ainara, "no sirvió de nada y continuó elevando la voz en medio de la tienda", incide esta joven que añade que tras dejarla en "ridículo delante de varios alumnos de su empresa" acudió a comisaría con un parte médico por ansiedad para denunciar los hechos". Sin embargo, en comisaría no tuvo la respuesta que buscaba poque según dice, los agentes "no le dejaron poner la denuncia porque no hubo agresión".

Es ante la respuesta en comisaría cuando esta joven se pregunta si "¿debe llegar a lo físico para que sea grave y me cojan la denuncia?"

Añade que no es la única persona que ha sufrido malos tratos por parte de esta persona y "tampoco es la primera vez que hace algo así" e incide en que sabe que "es el día a día que sufren muchas personas que la rodean" y añade que "esta vez me ha pasado a mi pero sé que le ha pasado a muchas personas; que han pasado, pasan y, desgraciadamente, pasarán por esto si no la paramos" por lo que ha pedido compartir su vídeo y que de alguna maner "se pueda hacer justicia con lo que está paando", concluye.

El vídeo cuenta ya con más de 10.000 reproducciones, cerca de 5.000 likes y varios ceintos de comentarios apoyándola.