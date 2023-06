Ale Barona: «Tengo todo el apoyo del mundo y muchas ganas de vivir, más que nunca»

En la habitación del optimismo y las ganas de vivir es residente provisional Alejandro Martínez-Barona Jordan (4 de agosto de 1999, La Orotava), deportista de vocación y comunicador de talento demostrado en su podcast Escuela de sueños, donde sus entrevistados le relatan sus hazañas y proezas. La suya va a ser superar la «leucemia aguda» que le diagnosticaron hace solo unos días. Acostumbrado en el surf a lidiar con retos impresionantes y de muchos metros de altura, cuenta Barona que se enfrenta ahora a la gran ola de su vida. La conversación desborda pasión en cada una de sus palabras. Su ejemplo es monumental.

Estos días hemos conocido su caso a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Y lo primero: alegra verle y escucharle tan bien.

Sí, hoy [por ayer] me he despertado muy bien, desayuné fuerte esta mañana y estoy contento. Estoy llevando la quimioterapia mejor de lo que me esperaba y muy motivado por todo el apoyo, por toda la gente que tengo detrás y todas las muestras de afecto que estoy recibiendo.

Para quien no le conozca, ¿quién es Ale Barona?

Yo me considero un chico normal, un deportista. Me encantan todos los deportes: snowboard, surfing, natación, también corro... La verdad es que soy un chico bastante normal, así me considero, un chico de 23 años que estudiaba hasta que hace una semana me diagnosticaron leucemia aguda, que es un tipo de cáncer de la sangre. La vida me ha dado un giro de 180 grados.

Impresiona ver la entereza con la que encara la dificultad.

La realidad es que la vida me ha dado un vuelco y me toca afrontar la situación. Si te digo la verdad, es una situación que me ha aportado más de lo que me ha quitado. Sé que es un proceso difícil pero que me va a servir para aportar mi granito de arena. ¿En qué? Pues en visibilizar situaciones como ésta, hacer que la gente done sangre o done médula, que son gestos muy importantes y salvan vidas. Se ha viralizado todo tanto que no me lo esperaba. Y de verdad agradezco a toda la gente todas las cosas bonitas que me están haciendo llegar. Valoro cada mensaje, cada regalo y cada gesto que estoy recibiendo estos días.

¿Cómo le dieron la noticia?

Fue hace nada, solo hace unos días. Llegué al hospital por Urgencias porque hacía un mes que me sentía fatal, con fatigas. De hecho, cuando iba a natación era de los últimos y notaba que estaba lejos de mis sensaciones de siempre. Yo generalmente era de los mejores pero me costaba, la verdad es que me costaba una barbaridad. Siempre he sido un chico deportista y hasta cuando iba a correr notaba que no era el de antes. Es que pensaba: joder, es que estoy cansadísimo, no llego... No era capaz de hacer mis kilómetros normales ni mis tiempos de siempre. Entrenamientos que eran normalitos, no era capaz de terminarlos. Y mis padres decidieron hacerme una analítica. Cuando la lo hice, vieron que estaba todo desregulado y me mandaron a Urgencias.

¿Qué ocurrió entonces?

Desde ahí pasaron muchas cosas en poco tiempo. Me metieron en uno de los mejores cuartos del hospital, no sabía qué estaba pasando y vi a cuatro médicos hablando hasta que llegó mi doctora, Carolina, que se me acercó y me preguntó: «Esta noticia es fuerte, ¿quieres que esté tu madre aquí?». Le dije que sí. Y me contó que tenía leucemia. Mi primera reacción fue de incredulidad: «¿Cómo voy a tener cáncer?». En ese momento se te para el tiempo, no te crees lo que está ocurriendo. Hasta que después de un rato te pones a llorar, lo sueltas todo y lo asumes. Tienes que asumirlo, no queda otra.

Me cuentan que hasta a los médicos sorprende su fortaleza.

La verdad es que me lo he tomado bastante bien. Los médicos flipan. Me vienen y me dicen: «Pero Ale, ¿tú estás bien?». Yo soy una persona muy echada para adelante y cuando estoy bien lo digo; y cuando estoy mal, también. Obviamente en redes intento subir cosas cuando estoy activo y fuerte. Cuando estoy vomitando no me pongo a grabar (ríe).

Eso se lo he escuchado en un episodio de su pódcast, Escuela de sueños. Creo recordar que antes de la enfermedad se lo comentaba a sus amigos y alguno de ellos le daba la razón. Que uno en las redes se graba solo cuando sale guapo.

Claro, tengo amigos influencers que conozco de toda la vida. Y supongo que la gente entiende que las redes son un método para venderte a ti mismo. La gente siempre sube la mejor parte o mejor versión de sí mismo. No nos grabamos recogiendo la basura, cuando estamos estudiando o en mi caso, cuando estoy malo vomitando. No es plan (ríe otra vez).

Pero entiendo que habrá también momentos malos.

Claro. Hay momentos duros, de bajón.

¿Qué le han transmitido los médicos?

Los médicos me han dicho que es un cáncer fuerte, que es agudo y se ha desarrollado rápido. Ahora me están dando sesiones de quimioterapia y en mi caso, como es leucemia, me están matando las células malas. Me hacen transfusiones de sangre todos los días y por eso he hecho el llamamiento a través de las redes, porque hay un montón de pacientes a los que la sangre no les da. Me están limpiando la sangre, me hacen análisis todos los días y cada mañana me vienen y me dicen el número de leucocitos que tengo. A partir de ahí, van viendo. Pero estoy en un proceso muy temprano de la enfermedad y aún queda. Vamos con actitud, día a día.

¿Visualiza qué es lo primero que va a hacer cuando salga del hospital?

Me imagino surfeando nada más salir de aquí: una izquierda perfecta, aquí en Tenerife. Además me han hablado un montón de surferos que admiraba, dándome fuerzas, y eso me motiva muchísimo. Me imagino poniéndome de pie, esa sensación que los que surfean sabrán lo que se siente.

Imagino que el proceso le habrá valido para saber lo mucho que le quieren. No solo por cual es su situación, también por la admiración a su forma de ser, a su actitud ante la vida.

Sí, como me considero un chico bastante normal, creo que la gente ha conectado mucho con eso. En plan, quizá hayan pensado: si le puede pasar a este, me puede pasar a mí. Es un choque de realidad. Y ahí muchos se han volcado para pelear junto a mí. El apoyo ha sido inmenso. No me lo esperaba ni de broma. Desde que subí la foto, se viralizó a un nivel increíble. La compartió hasta Quevedo, aparte de mucha otra gente a la que admiro mucho. Ha sido una locura increíble.

Ha habido otros deportistas que han pasado por una situación similar. Por ejemplo Carla Suárez o el futbolista Kirian. Ambos dejaron atrás al cáncer y luego incluso volvieron a la competición. Fíjese en el caso de Kirian, que incluso subió hace poco a Primera con la UD Las Palmas.

Justamente he oído una entrevista que tú le hiciste y conecto mucho con el mensaje que dio públicamente. Desde fuera la gente me ve con todos los cables y quizás les doy un poco de pena. Pero yo sigo igual, con mis bromas, mis risas... esté bien o esté mal, sigo siendo el mismo de antes. Un poco es eso lo que trato de transmitir. Igual que Kirian hace un año.

Ayer mismo contaba a través de las redes que se sentía mejor que nunca. Su mensaje optimista impacta tanto que contagia a los demás.

Te voy a contar una cosa. Mucha gente viene a verme, entra llorando y sale con una sonrisa. Y si puedo inspirar y contagiar optimismo por mi forma de ser, eso ya me llena y es suficiente.

¿Cómo está siendo su rutina?

Aquí sí me gustaría decirte que el personal del hospital es increíble. Son unos máquinas. Me quieren muchísimo, me cuidan muchísimo... Desde los médicos a las enfermeras, que estoy todo el día riéndome con ellas. Y te digo que suelo dormir muy bien aunque sea con todos los cables aquí en la cama. Para las condiciones en las que estoy, me encuentro muy bien. Mi novia suele quedarse conmigo y lo primero que hago es desayunar fuerte. Luego me ayudan a ducharme, intento meditar, respirar un poco, centrarme en mí, conectar conmigo... y además estoy escribiendo un diario que me gustaría editar cuando todo acabe. Quizás en un futuro pueda publicarlo, eso ya lo veremos, pero sí te digo que estoy entretenido. Por la tarde sí cojo más el móvil, que por las mañanas lo dejo a un lado para no estresarme con tanto mensaje. Además suelo actualizar mis redes: Instagram, Tik Tok... No estoy mal, de verdad, estoy bien y estoy animado.

Hábleme del pódcast. ¿Cómo empieza su Escuela de sueños?

El de hacer un pódcast era un proyecto que siempre me había llamado la atención. La comunicación siempre me ha motivado. Hablaba con gente que me inspiraba: deportistas, emprendedores, incluso gente que ha pasado por situaciones difíciles como la que me toca asumir ahora. He aprendido mucho con este proyecto porque conoces a gente en profundidad y sacas conclusiones. Es algo que espero retomar en algún momento. Ahora es complicado entre tanto cable, pero quiero hacerlo.

Cuentan médicos y enfermeras que están sorprendidos porque hay una auténtica ola de donaciones. O sea, que en apenas unos días su mensaje está calando.

Ha sido una locura. Me han dicho los médicos que está desbordado el banco de sangre. Y es lo que te decía antes, que puedes salvar una vida: literal. Te sacas sangre y le llega a una persona que la necesita; y la puedes salvar. A mí además probablemente me hagan un trasplante de médula; y donar médula es igual de fácil, solo que la gente no está concienciada tanto. Te apuntas, te extraen tu médula ósea y a gente como yo, que mi sangre no funciona, le salvas la vida. Es sentarte media hora y poder ayudar a otros. Mi granito en el arena ahora que estoy en el hospital va a ser ese: enviar un mensaje a todo aquel que pueda para que done sangre y done médula.

¿Qué mensaje le gustaría dar a quienes le siguen en su pelea diaria?

Me gustaría darles las gracias y decirles que tengo todo el apoyo del mundo. Tengo muchas ganas de vivir, más que nunca.

Los besos y los abrazos pendientes «¿Lo que peor llevo? Los cables... y no poder dar besos ni abrazos», confiesa Barona, quien cuenta con el apoyo incondicional y en grado superlativo de su primo Borja Jordan y su novia Lucía. El cariño de su familia es total y también el de todos los amigos que se han convertido en un batallón unido contra el enemigo común: la enfermedad. El sábado fueron a visitarle al hospital y, como no todos podían entrar, hicieron pancartas para que las viera desde su ventana. «Llevaba un mes con cáncer y pensaba que tenía un catarro; de verdad, creía que la fatiga sería por el estrés de los exámenes», afirma Ale, quien se imagina a sí mismo como «un guerrero peleando contra las células malas». Llama la atención oírle decir que esta situación le ha dado más de lo que le ha quitado; y sus apariciones en las redes son celebradísimas cuando vienen cargadas de noticias felices. Como el jueves, día que contó que se sentía «más fuerte y mejor que nunca», justo después de la transfusión recibida el día antes. Para más adelante quedan el viaje al extranjero que ya tenía programado con su primo para coger olas. Y todos los besos y abrazos pendientes. «Solo se han aplazado, quedan para más adelante».