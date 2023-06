"Uno de los Fast Ferries atropelló, una vez más, a un cachalote". Con estas palabras el documentalista canario Felipe Ravina denuncia los hechos acontecidos esta semana en aguas cercanas a Tenerife en donde se captó al animal muerto sobre el mar.

"En una competición por ver quién hace más trayectos entre islas y quién tiene los fast ferries más rápidos, durante los últimos 10 años, el número de trayectos se ha multiplicado y han cambiado toda su flota de ferries por fast ferries, mucho más peligrosos para los grandes cetáceos", añade en una publicación en sus redes sociales.

Más cachalotes muertos que nacimientos en Canarias

"La consecuencia de esta competición entre las dos empresas, sumada a un Gobierno de Canarias que da vía libre a todo sin ningún tipo de regulación, como si el mar fuera una autopista, nos ha llevado a la situación actual: en Canarias hay más cachalotes que mueren atropellados por fast ferries de los que nacen", prosigue.

"La población de cachalotes está en grave riesgo. ¿Y todo esto para qué? Para ahorrarnos 45 minutos de trayecto. ¿Realmente merece la pena?", se pregunta.

"Como experiencia personal, durante muchos años estuve yendo a Gran Canaria varias veces al mes en los ferries "lentos", para pasar fines de semana allí o para volver a casa cuando estaba haciendo la carrera, y desde que cambiaron todos los barcos por fast ferries prácticamente he dejado de ir, excepto en alguna ocasión puntual por trabajo. No me parece que merezca la pena poner la vida de estos animales en peligro por ahorrarte 40 minutos de trayecto, siempre y cuando lo puedas evitar", cuenta.

"Es necesaria una regulación urgente de la velocidad a la que navegan los fast ferries y el número de trayectos que realizan entre islas", concluye.

Cachalote varado este domingo en Tenerife

En la mañana de este domingo otro cachalote ha varado en las costas de Canarias. En esta ocasión en la zona de Playa Paraíso, en Costa Adeje.

Según datos del Gobierno de Canarias, los cachalotes representan el 54% de las especies de cetáceos que quedan varadas en las Islas tras una colisión. Un estudio realizado por el Instituto de Sanidad Animal de la Universidad de Las Palmas reveló que en el 80% de los casos, los cetáceos involucrados en las colisiones aún estaban vivos.