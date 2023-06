Un juego de mesa para conocer la historia y los conceptos militares

El teniente general jefe del Mando de Canarias, Julio Salom, presidió en la mañana de ayer la entrega de los Premios Ejército de Tierra 2023 a nivel regional en el Palacio de Capitanía, en Santa Cruz de Tenerife. El premio en el nivel B (Educación Secundaria Obligatoria) lo recibieron alumnos de Primero de la ESO del colegio Hispano Inglés de Santa Cruz de Tenerife por el trabajo Superación y responsabilidad, orgullosos de servir a España, bajo la dirección de la profesora de Lengua y Literatura Carmen Castro. La distinción en el nivel C (Bachillerato o Formación Profesional de grado medio recayó en Amanda González y Josué Lavandero, alumnos de Primero de Bachillerato del colegio Virgen del Mar, bajo la coordinación del periodista y profesor de Lengua Domingo Jorge.

Carmen Castro explicó que «llevamos participando en el concurso del Ejército de Tierra; siempre habíamos presentado redacciones, entrevistas, historias, cuentos o poemas». «Y este año queríamos hacer algo diferente, cambiar; y se nos ocurrió transformar lo que hacíamos antes en un juego de mesa», comenta la profesora.

Para ello, los impulsores de esta iniciativa se inspiraron en productos como el Risk o el Trivial, pero se inventaron algo nuevo, que denominaron «ZAP». Este nombre se debe a que, antes de desarrollar la experiencia, los menores habían visitado la base de zapadores de Tenerife.

Castro señala que se trata de «un juego de estrategia». Está compuesto por un mapa del mundo y cada participante tiene como objetivo conquistar territorios y para hacerlo debe contestar dos tipos de preguntas: unas son técnicas sobre los zapadores o la operativa del Ejército y otras están relacionadas con la historia de las colonias españolas en el siglo XIX en el Caribe (Cuba y Puerto Rico) y en el Pacífico (Filipinas). Cada jugador asume el rol de un soldado español que estuvo en Filipinas o Cuba en dicha etapa histórica. Y, además del contenido, los alumnos realizaron el tablero, las fichas y otras piezas del juego.

Una de las alumnas del Hispano Inglés premiadas, Lucía Arnay Chinea, comentó que «ha sido muy importante e interesante que nos propusieran este proyecto, pues podemos sacar mucho provecho y aprender muchas cosas, que nos hacen ser más cultos sobre nuestra patria». Su compañera María Vizcaíno Valentín apunta que el trabajo le ha permitido «descubrir la historia de aquellos que han luchado y siguen luchando por la patria». Añade que, «al final, es algo de lo que se debería hablar más; no mucha gente conoce la historia y a mí, personalmente, como he hecho el trabajo me parece muy bonito e interesante» el esfuerzo que realizan los militares. El juego de mesa fue realizado por un total de 16 alumnos de dicho curso de Primero de la ESO.

Josué Lavandero y Amanda González, del colegio Virgen del Mar, en Santa María del Mar (Santa Cruz de Tenerife) realizaron una serie de entrevistas a diversos militares de varias unidades. González señala que «enfocamos el trabajo en ampliar la información para exponer que una salida laboral puede estar en el Ejército». Lavandero indicó que la información sobre la actividad militar «trasciende poco» y, a la hora de plantear su formación «de lo único que se habla es de ir a la universidad o un ciclo medio o superior de Formación Profesional; pero pocas veces se te ocurre a ti» la opción de la carrera militar, pues «no se suele dar a nivel orientativo». Amanda aclara que quiso «indagar en la cantidad de puestos de trabajo que hay en el Ejército, que no son pocos» y, junto a su compañero, enumera varias de esas especializaciones.

A esta alumna, que está en el Bachillerato de Humanidades, le gustaría estudiar Derecho. Y Josúe Lavandero, que cursa el Bachillerato de Ciencias Puras, piensa estudiar Medicina.

Domingo Jorge recuerda que en el colegio Virgen del Mar cuentan con un periódico digital, La Tiza Mensajera, desde hace seis años y una radio desde 2020. Y el próximo proyecto pasa por empezar a trabajar la televisión. Dichas actividades de comunicación están incluidas en el trabajo del aula y en la programación anual del centro, según Jorge.

Varios grupos del citado centro de Santa María del Mar se presentan a diversos premios a lo largo del año. Según Jorge, el objetivo de la elaboración de esos trabajos es que se puedan utilizar contenidos relacionados con las asignaturas de Lengua, Historia, Ciencias, Tecnología, Música, Arte, Inglés o Alemán, por ejemplo. Y los contenidos se trabajan en horario de clase como herramientas para mejorar la comunicación, así como potenciar el trabajo grupal y colaborativo, así como diversos valores. El pasado año, el citado centro obtuvo el Premio Nacional del Ejército de Tierra, mientras que dicho reconocimiento lo han obtenido a nivel autonómico en cuatro ocasiones. El teniente general Julio Salom animó a los premiados a defender la patria desde cualquier ámbito de la vida y de sus profesiones.