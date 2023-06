“Un día con migraña es tan incapacitante para el paciente como un día con demencia”

Emocionada por haber sido distinguida por sus propios “compañeros” y expertos en su especialidad, la neuróloga viguesa Ana Gago aborda qué supone para ella haber sido reconocida por la Sociedad Española de Neurología (SEN) con el Premio SEN Cefaleas, que ensalza su amplia labor científica y su dedicación a la investigación de las enfermedades neurológicas.

¿Cómo ha recibido este nuevo galardón que premia su carrera profesional?

Me hace muchísima ilusión porque es un premio que otorgan tus propios compañeros, lo cual le da un valor añadido en sí mismo. Son los propios expertos, en este caso en cefaleas, los que me lo han concedido y es muy gratificante, además del reconocimiento que implica a mi trayectoria.

El galardón pone en valor no solo su prolífica actividad científica, sino su reciente participación en estudios con varios hospitales españoles para el desarrollo de una línea de investigación sobre la utilidad de sensores y algoritmos de aprendizaje automático para la predicción de las crisis de migraña, ¿cómo llegó con su equipo a demostrarlo?

Somos un grupo multidisciplinar y ahí es donde radica el valor añadido. Contar con el grupo de ingenieros de la Universidad Complutense de Madrid y de la Politécnica, además del propio equipo, fue fundamental y decidimos juntarnos cuando detectamos una necesidad importante. Por desgracia, la migraña es una patología muy prevalente y no tiene cura, aunque no significa que no se pueda tratar, y lo que veíamos los profesionales es que si nos pudiéramos anticipar a las crisis, eso nos permitiría dar un tratamiento más dirigido e incluso llegar a frenar el inicio de las mismas. Aunque el dolor no es el único síntoma, sí que es una de las partes más incapacitantes y si lográbamos anticiparnos, de esta forma podríamos efectuar un tratamiento precoz, lo cual es uno de los aspectos más importantes en una crisis de migraña. Tras varios años trabajando en ello, a través de un dispositivo lo conseguimos, pero de una forma objetiva. Porque hay una serie de pacientes que refieren una serie de síntomas premonitorios antes del inicio del dolor, síntomas muy inespecíficos como cambios de humor o en la cognición, pero no todos los registran y no todos son capaces de reconocerlos antes de que comience el dolor. Buscamos un método objetivo, que no dependiera de la subjetividad del paciente, y pudimos demostrar que es posible predecir el inicio del dolor en una crisis de migraña a través de una serie de variables hemodinámicas, tales como temperatura, la saturación de oxígeno, la sudoración y la frecuencia cardíaca. Tras haberlo demostrado, ahora lo que queremos es ampliar el tamaño muestral de los pacientes.

Comenta que es una patología con gran prevalencia entre la población y con importantes consecuencias, sin embargo, da la sensación de que se banaliza.

Sí, parece que como no se ve, se le resta importancia, pero es lo contrario. La migraña es una de las enfermedades más incapacitantes que existen, algo que no solo decimos los propios profesionales, sino que también recoge la Organización Mundial de la Salud, que la incluye entre las diez patologías más incapacitantes. Es más, se considera que un día con migraña es tan incapacitante para la persona como un día con demencia o con tetraparesia, que es cuando el paciente no puede mover ni piernas ni brazos. La propia persona que la sufre se encuentra fatal, le molesta la luz, el sonido, le duele muchísimo la cabeza, al moverla le empeora mucho el dolor, tiene náuseas... Como todo esto no se ve, es algo que no se valora lo suficiente. E incluso a veces se banaliza de tal forma que es el propio paciente el que lo asume como “normal” y, por desgracia, nos llegan a la consulta personas después de muchos años con muchos días de dolor al mes.

¿Qué factores influyen en la aparición de la migraña?

A día de hoy, desconocemos el origen de la migraña, pero sí sabemos que existe un componente genético importante. Si los dos progenitores tienen migraña es muy probable que los hijos la puedan sufrir, pero eso no significa que la tengas que sufrir con la misma intensidad, ya que también la ciencia avanza y cada vez hay más tratamientos. Un cerebro migrañoso no tiene una lesión estructural, pero tiene riesgo de presentar crisis de migrañas. A veces aparecen porque sí, pero es cierto que existen algunos factores desencadenantes como pueden ser la falta de sueño, cambiar el ritmo, el estrés, el ayuno o las comidas copiosas, por lo que nosotros siempre recomendamos una rutina.

¿Cuáles han sido los últimos avances científicos a nivel estatal en el ámbito de las cefaleas?

Es un privilegio dedicarse a las cefaleas en España, hay muy buenos mentores y trabajamos muy unidos. En los últimos años hemos avanzado mucho en el aspecto terapéutico, por ejemplo, ha surgido un fármaco que ha sido una auténtica revolución y por primera vez en la historia hay un fármaco que se ha diseñado solo por y para el paciente con migraña. Además, se prevé que en los próximos años lleguen nuevos tratamientos.