La visibilidad es un aspecto fundamental para garantizar la seguridad en la carretera. Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto el foco en la importancia de tener una buena visibilidad al volante, especialmente en épocas de lluvia o niebla. Para ello, es necesario que los parabrisas y las ventanillas estén limpios y en buen estado, sin arañazos ni roturas que puedan dificultar la visión.

Además, es importante prestar atención a otros elementos que puedan interferir en la visibilidad, como pueden ser los objetos que se colocan en el interior del coche. El espejo retrovisor es un lugar común para colocar objetos como los ambientadores, los cuales pueden reducir la visibilidad del conductor si no están colocados correctamente.

Ambientador colgando del espejo retrovisor

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha advertido sobre los peligros de los ambientadores de coche que se cuelgan del espejo retrovisor. Según el Reglamento General de Circulación, estos accesorios pueden interferir en la visibilidad del conductor y, por lo tanto, poner en riesgo la seguridad en la carretera. La DGT ha señalado que aquellos que lleven este tipo de ambientadores pueden ser multados si los agentes de tráfico los detectan en su vehículo.

Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha recordado que llevar objetos en el espejo retrovisor puede poner en peligro la conducción y, por tanto, ser motivo de multa. En el caso de los ambientadores u otros accesorios cuyo tamaño reduzca la visibilidad del conductor, la sanción puede ascender hasta los 200 euros. Pero eso no es todo, si el objeto está mal colocado o no está bien sujeto y acaba saliendo del coche y cayendo en la vía, la multa puede subir hasta los 500 euros y, además, el conductor puede perder 4 puntos del permiso de conducir. Por lo tanto, la DGT recomienda no colocar nada en el espejo retrovisor.