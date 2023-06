La Dirección General de Tráfico (DGT) ha desmentido los rumores que circulaban en las redes sociales sobre la imposición de multas por el uso de soportes con ventosa en el parabrisas para sujetar teléfonos móviles. A raíz de las búsquedas en Twitter con las palabras "soporte", "móvil" y "DGT", se generó una indignación entre los conductores que rápidamente se viralizó.

La DGT ha aclarado que no existe ningún artículo en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial que prohíba el uso de soportes con ventosa en el parabrisas. En declaraciones oficiales, se ha enfatizado que no se sabe el origen de esa información errónea y que no hay ninguna referencia legal que restrinja el uso de este tipo de soportes.

Multas por usar el móvil

La preocupación de la DGT se centra en reducir el uso del teléfono móvil al volante, ya que las distracciones son la principal causa de accidentes de tráfico. Por esta razón, recientemente se han endurecido las sanciones para aquellos conductores que utilicen el teléfono mientras conducen.

El uso del teléfono móvil al volante se considera una infracción grave y puede conllevar una multa de 200 euros, así como la pérdida de entre seis y tres puntos del carné de conducir, según lo establecido en el artículo 76 de la Ley sobre Tráfico. Además, el Anexo II de la ley detalla que el uso manual de dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce o el uso de auriculares conectados también pueden implicar la pérdida de puntos.

Uso de soportes para el móvil

Sin embargo, es importante destacar que la DGT no penaliza el uso de un tipo específico de soporte para teléfonos móviles. Lo que se valora es que el conductor mantenga su libertad de movimientos, campo necesario de visión y atención permanente a la conducción, según lo establecido en el artículo 13.2 de la ley. Si un agente considera que la posición del teléfono móvil obstaculiza alguno de estos aspectos, podrá sancionar al conductor, independientemente del tipo de soporte utilizado.

Por lo tanto, es necesario aclarar que la DGT no ha emitido ninguna normativa relacionada con los soportes con ventosa para teléfonos móviles en el parabrisas y que las multas estarán basadas en la evaluación de la interferencia que pueda causar el dispositivo en la conducción.

La DGT ha instado a los conductores a mantener siempre la atención en la vía y a evitar cualquier tipo de distracción, incluido el uso del teléfono móvil, para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.