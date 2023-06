El 23-J acelera la reforma de la acreditación docentepara la universidad

Las elecciones han trastocado el cronograma de la reforma del sistema universitario y, por ello, el Ministerio de Educación ha decidido apretar el acelerador para cambiar el sistema de acreditación del personal universitario antes del 23 de julio. Sin embargo, la propuesta está encontrando una gran oposición de la comunidad universitaria dado que lo está haciendo sin consenso.

La la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) se ha quedado en un limbo tras el anuncio de Pedro Sánchez para anticipar las elecciones. La nueva normativa estaba pendiente de la aprobación de cuatro decretos que son fundamentales para que pueda desarrollarse en el ámbito académico. Se estimaba que todos ellos podrían estar listos antes del comienzo de curso, pero ahora solo dos de ellos podrán salir adelante en el corto plazo. Los cuatro decretos contemplados en la LOSU son los que regulan la nueva normativa para los doctorados, establecen los nuevos ámbitos de conocimiento, reorganizan los departamentos universitarios y regulan las acreditaciones estatales para el acceso de docentes a diferentes puestos dentro de la universidad.

El Ministerio ha tenido capacidad para publicar uno de estos Reales Decretos, el de Doctorado, que está pendiente de remitir al Consejo de Estado. Ahora el Ministerio quiere tramitar de manera prioritaria el de acreditación docente, entendiendo que es «fundamental» porque si no las universidades se tendrían que regir por el marco normativo anterior que, en muchos casos, «es contradictorio a la LOSU».

La acreditación docente es la fórmula con la que cuenta la universidad, en última instancia, para dotarse de personal. Estos títulos son concedidos por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad de la Acreditación (ANECA) y reconocen los méritos y competencias de los profesionales, para garantizar que superan el umbral de experiencia y calidad necesario para concurrir a una plaza pública.

Las universidades canarias consideran que los cambios en la acreditación pueden generar <<malestar>>

Sin embargo, este texto «no cuenta con el beneplácito de los sindicatos y tampoco los rectores», tal y como ha asegurado el vicerrector de profesorado de la Universidad de La Laguna (ULL), Alfonso Ruiz. De hecho, ambas universidades canarias han mostrado reticencias ante la premura con la que el Ministerio de Universidades quiere sacar adelante este decreto. Además, el vicerrector insiste en que, debido al poco tiempo que queda para la convocatoria de elecciones, no se podrán hacer las apreciaciones necesarias para que consiga el consenso de todos los miembros.

Y es que este decreto conlleva a cambios de cierto «calado» que generan dudas entre los equipos rectorales. En el caso de Cecilia Dorado, vicerrectora de profesorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), considera que los cambios pueden generar «desconcierto y malestar» entre el colectivo «más aún cuando se contaba con un sistema de acreditación nacional que funcionaba correctamente». Entre los principales cambios que contempla esta nueva normativa se encuentra que el certificado de acreditación deje de estar vinculado a un área de conocimiento –si no que sea general–; un requerimiento de nueve meses mínimo de investigación distintos a la institución donde presentó la tesis doctoral; o la rebaja de la puntuación de la gestión dentro de los méritos evaluables. Con respecto a esto último, la vicerrectora de la ULPGC, considera que esto puede llevar a una falta de compromiso para asumir esas responsabilidades. También se modifica el procedimiento para seleccionar las comisiones de evaluación, teniendo que estar formados en un 50% de miembros de la ANECA y en un 50% de la universidad. Esto último, a ojos de Dorado, «supone una pérdida de autonomía universitaria y no puede pasar desapercibida». «No tiene sentido aprobar este decreto y menos en una ley que no sabemos si seguirá vigente después de las elecciones», manifestó Ruiz, quien además insistió en que la oposición de los sindicatos es tan importante, que «va a ser difícil que salga». Las universidades canarias seguirán trabajando con «sentido común» hasta saber cómo se resuelve.