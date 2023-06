«Canarias tiene un futuro negro si no camina en acción climática»

¿Cómo valora los resultados de las elecciones del 28M?

El resultado es claro. Hay una fuerza claramente ganadora que ha sido el PSOE, por tanto, hay un refrendo a las políticas que hemos venido llevando a cabo. Ángel Víctor Torres sube con respecto a Fernando Clavijo 20.000 votos. Clavijo frente al año 2019 baja 40.000 votos. La legislación electoral propia de Canarias ha penalizado la voluntad de los ciudadanos. Esto se traduce en una combinación aritmética parlamentaria que tenemos que respetar pero no se corresponde con el número de votos que se han emitido por parte de los ciudadanos. Con lo cual, esa diferencia entre lo que la gente ha votado y lo que previsiblemente pueda gobernar, va a provocar una desafección importante con la que tendremos que convivir.

En este mandato ha consolidado la legislación para enfrentar el cambio climático, ¿cree que Canarias está más preparada para afrontar este reto?

Sí. Tenemos la base y sabemos lo que hay que hacer. Ahora se trata de que el nuevo gobierno haga lo que está escrito. No hay que inventar nada. Lo que se ha diseñado, se ha diseñado con criterios estrictamente científicos. El problema es que no se haga nada. No hay tiempo para empezar a reformar, ni quitar o cambiar cosas. El tiempo que tenemos juega en nuestra contra. Si no se sigue caminando de forma activa en acción climática Canarias tiene un futuro negro.

Algunos partidos han prometido derogar esa Ley de Cambio Climático, ¿cree que se llevará a cabo?

Me preocupa. Hay dos partidos que claramente han dicho que quieren derogar la Ley, que es el PP y Vox, y tienen una representación importante en el Parlamento de Canarias. Por lo tanto, eso es un riesgo serio. De materializarse, evidentemente, supondría la pérdida de cualquier tipo de oportunidad para que Canarias avance de forma seria en estos cuatro próximos años.

Su Consejería ha sido la primera en poner precio por primera vez a lo que costaría actuar y no actuar frente al cambio climático, ¿Canarias tiene posibilidades de hacer una inversión como la contemplada?

Sí, porque además va a haber fondos europeos disponibles. Se ha aprobado un reglamento para una transición justa a nivel europeo, donde se habla de pobreza energética y de movilidad. Se trata de facilitar la transición energética en los territorios con mayores problemas y se habla de manera específica de las Regiones ultraperiféricas (RUP). Lo único que se necesita es tener planes y estrategias elaborados. En Canarias las tenemos, por lo tanto los fondos van a existir. Los esfuerzos para sufragar o absorber las pérdidas frutos del cambio climático, son muy superiores a lo que a día de hoy pueden costar las inversiones.

¿Qué debería hacer con más urgencia el próximo Gobierno para garantizar el buen ritmo de la acción climática en Canarias?

Crear la Agencia Canaria de Cambio Climático es prioritario. Así podrá poner en práctica los planes y estrategias que están o aprobadas o en vías de aprobación. Es clave, sin la Agencia Canaria de Cambio Climático es imposible desarrollar la Ley. En segundo lugar, avanzar en la transición energética. Seguir incrementando el número de hogares con placas solares y el número de megavatios que se instalan en Canarias. Eso son las dos grandes líneas.

Todo apunta a que el Gobierno de Canarias va a pasar a manos de la coalición CC-PP, ¿cuál es su plan de futuro?

En estos cuatro años, dentro del gobierno de Canarias y gracias a Ángel Víctor, he podido transmitir a la sociedad que el PSOE tiene un mensaje claro desde el punto de vista social y ambiental. Me he dirigido a los militantes de Tenerife para ofrecerme a representar a la isla en el Senado de cara a las elecciones del 23 de julio. Quiero defender esta línea de acción y consolidar el discurso del partido de defensa del medioambiente para actuar de forma tajante y profunda contra el cambio climático.

En su discurso muchas veces ha encontrado oposición, incluso de miembros de su propio partido, ¿cómo lo valora?

Algunas decisiones que hemos tomado han sido complicadas pero siempre han estado al lado de la legalidad. Las decisiones que emanaban de la iniciativa política se hicieron pensando en las próximas generaciones. Tenemos que cambiar nuestro rumbo. Un rumbo que, sin embargo, debe seguir sustentando en el turismo, pues seguirá siendo nuestro pilar fundamental en el futuro. El turismo no es una amenaza si no una oportunidad, y lo que tenemos que cambiar son nuestros modelos de ocupación del territorio. Tenemos que aprender a conciliarnos con el medioambiente. Es un discurso que siempre he hecho en pro del futuro de Canarias. Eso significa decir y hacer algunas cosas que algunos les cuesta entender pero que son necesarias.