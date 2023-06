La Dirección General de Tráfico (DGT) sigue insistiendo en el cumplimiento de las normas de seguridad vial para reducir el número de accidentes que suceden en las carreteras españolas. Durante el año 2022, más de 1.100 conductores perdieron la vida en accidentes de tráfico, un dato que equivale a 44 fallecidos más que durante el año 2019. Estos son unos números muy lejos del objetivo que se quiere conseguir.

La DGT en conjunto con la Guardia Civil de Tráfico intensifican año tras año las medidas para intentar reducir los accidentes y hacer disminuir el número de accidentes. Para conseguirlo se intensifica la instalación de radares de velocidad para que todos los usuarios de la vía cumplan con las velocidades máximas permitidas, además se hacen cada vez más controles de alcoholemia y de revisión del estado de los vehículos para prevenir cualquier tipo de incidencia en las carreteras.

Radar fijo

En el caso de los radares fijos que se pueden encontrar a lo largo y ancho del territorio, estos deberán estar señalizados para los conductores a través de una placa informativa, por lo que es obligatorio que se instalen señales de aviso de existencia de un radar fijo.

Aunque exista esta señalización, muchos de los conductores no creen que en determinadas zonas exista el radar que controle la velocidad de los usuarios de la vía. Ahora, para conocer si hay un radar en los paneles luminosos que utiliza la DGT para informar a los conductores sobre diversas circunstancias, solo habrá que fijarse en los pilares de sujeción de los paneles.

El truco consiste en fijarse si el pilar del panel contiene escaleras de acceso a la parte superior o no. Si el panel cuenta con escaleras, lo más probable es que el radar que se indica en la señal si exista. Si no hay escalera de acceso, probablemente no haya ningún radar.

Este truco es de alta fiabilidad ya que los operarios de la DGT utilizan las escalerillas para realizar el mantenimiento de los dispositivos de control de velocidad y por el momento solo se colocan en los paneles que cuentan con ellos.

Radar móvil

Respecto a los radares móviles no es obligada su señalización por lo que para los conductores será una tarea realmente complicada conocer en qué punto de la carretera puede existir un control de velocidad.

Cabe recordar que se ha de cumplir siempre con las normas de circulación para no poner en peligro la vida propia ni la de los demás usuarios de la vía.