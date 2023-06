El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), organismo autónomo adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha insistido esta semana en la necesidad de aumentar las donaciones de sangre para garantizar la asistencia sanitaria de las próximas semanas. El banco de sangre está realizando campañas activas en todas las Islas para tratar de mantener las reservas de sangre a unos niveles adecuados. La próxima semana habrá campañas en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. Toda la información se encuentra en la web www.efectodonacion.com

El ICHH ha recordado la importancia de que se acuda a donar sangre, ya que se necesitan donaciones de todos los grupos sanguíneos. Destaca, no obstante, la necesidad de que se produzcan donaciones del grupo, A+, uno de los más frecuentes entre la población y, en consecuencia, más demandado en los centros hospitalarios. Según los datos del propio instituto, los grupos sanguíneos que se encuentran en una mejor situación solo son los de AB+ y AB-.

Lo más importante para donar sangre es la voluntad expresa y responsable de la persona para realizar la donación. Si se da esta circunstancia, los requisitos que debe cumplir una persona para poder donar sangre es tener entre 18 a 65 años de edad. La primera vez, la edad debe ser inferior a 60 años, un peso superior a 50 kg, un buen estado de salud general y no estar embarazada.

Además, en las circunstancias actuales y en cumplimiento del protocolo COVID-19 es preciso cumplir algunos requisitos específicos como son: no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado/a o haber estado en contacto con personas afectadas por la COVID-19 y no haber viajado fuera de España en los últimos 14 días. Antes de la donación, el equipo médico realiza una entrevista y una exploración para valorar si se está en condiciones de donar.

El proceso de donación de sangre se prolonga apenas durante veinte minutos

El proceso de donación consiste en la extracción de 450 centilitros de sangre en bolsas que contienen solución anticoagulante que permite su almacenamiento en condiciones adecuadas. De una sola donación de sangre se pueden obtener una bolsa de concentrado de hematíes, otra de plasma y una fracción de plaquetas para elaborar un pool de plaquetas. El proceso se puede desarrollar en 20 minutos, aproximadamente. Una vez finalizado el proceso, la sangre donada será convenientemente analizada y la persona donante recibirá en su domicilio una copia de los resultados de dicha analítica. La primera vez recibirá también su carné de donante, en el que consta su nombre y su grupo sanguíneo. Los hombres pueden donar sangre total hasta 4 veces al año y las mujeres 3, con un intervalo mínimo de 60 días entre donaciones.