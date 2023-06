Usuarias de Ámate ven incomprensible que se ponga en duda su labor social

Usuarias de Ámate (Asociación de cáncer de mama de Tenerife) aseguran que les resulta incomprensible que el Gobierno de Canarias, a través de las consejerías de Derechos Sociales y Sanidad, no aporte subvenciones a esta ONG durante los últimos dos años. En 2022 y 2023, el primero de dichos departamentos no continuó con la ayuda a dicha entidad, que llegó a ser de 45.000 euros. El motivo que se ofreció a la presidenta de la organización fue que no estaba clara la labor social que desempeña. Y Sanidad lleva 17 años sin apoyar su actividad. Las mujeres consultadas admiten que no podrían costear de su bolsillo las diferentes prestaciones que les brinda la institución presidida por Carmen Bonfante.

María Inmaculada Martín, vecina de Buenavista, afirma que «la primera sensación que se tiene cuando te diagnostican la enfermedad es miedo y de qué manera puedes sobrevivir, porque son muchas las cosas que se necesitan». Martín recuerda que la patología «es dura, física y psicológicamente». «Lo primero que se requiere es algo o alguien que te ayude a salir adelante, como Ámate, que no sabía que me iba a ayudar tanto», comenta esta usuaria. Comenta que la ONG cuenta con muchos departamentos, «y todos te ayudan». Esta ciudadana del norte de la isla apunta que la trabajadora social ayuda a las usuarias y usuarios a resolver trámites burocráticos diversos ante diversas administraciones, como las declaraciones de discapacidad o las peticiones de ayudas. Pero María Inmaculada indica que otra labor fundamental es la que lleva a cabo la psicóloga, «que me ha atendido todas las veces que he querido». Otros profesionales que Ámate ofrece a los pacientes de cáncer de mama son el fisioterapeuta, el nutricionista, profesores de pilates o la esteticién, por ejemplo. Es decir, que la asociación llega donde no lo hace la administración, o bien con mucha mayor rapidez. Según Martín, «esta es una enfermedad en la que no se puede esperar, pues, de una hora a otra, pasas de estar bien a encontrarte mal, tanto física como psicológicamente». Apunta que se puede contactar con el profesional que se requiere a cualquier hora y te dan cita lo antes que puedan. «Y si no te pueden atender una hora, lo harán media, pero te atienden», comenta esta ciudadana. Por eso no llega a comprender el motivo por el que desde el Ejecutivo autónomo se ha dejado de apoyar a la asociación. El hecho de residir en Buenavista del Norte lo lleva «muy mal». «Tienes que depender de tu familia, de los más cercanos», explica. «Gracias a ellos, que me pueden acompañar, acudo a las citas o a recibir tratamiento de quimioterapia», dice. De forma concreta, agradece el apoyo que en este ámbito le da su hijo. Y no se imagina cómo puede ser la referida patología para una persona que viva sola o que no tenga amistades que la ayuden a desplazarse. Conducir En su caso, desde que fue operada, no ha podido conducir. Pero este es sólo un pequeño ejemplo del «cambio radical» que se produce en la vida de la inmensa mayoría de las pacientes de cáncer de mama. La intervención quirúrgica le ha afectado de forma parcial el brazo y, con el paso del tiempo, esperar recobrar la confianza suficiente en ella misma para ponerse al volante. En la medida de lo posible, intenta que las citas con los oncólogos, la psicóloga y el fisioterapeuta, por ejemplo, sean el mismo día, pues debe desplazarse a la sede de Santa Cruz. Ese camino, que debe recorrer poco a poco, lo afrontará gracias a la psicóloga de Ámate. Ella se siente una persona fuerte y luchadora. Aunque hubo un momento en que ni se planteaba recurrir a la psicóloga, «no sabía que iba a necesitarla tanto». Lamenta que los pacientes oncológicos necesitan información y que esta se les aporte con tranquilidad, sin prisas. En esa línea, señala que tales requisitos no siempre se pueden dar en los servicios públicos, pues, aunque los profesionales quieran, no tienen tiempo de dar una asistencia de ese tipo. Ana Jacinta Calanche dice que le parece «inconcebible» que desde las consejerías de Derechos Sociales o Sanidad no se apoye a Ámate, pues los profesionales de esta ONG «trabajan con las uñas, buscando de aquí y de allá», para poder cubrir su presupuesto. Según Calanche, «nosotros no tenemos recursos para pagar tantos servicios que nos da» la mencionada entidad. Para esta ciudadana del municipio de La Laguna, «me parece mentira y quienes toman esa decisión (de no otorgar ayudas a la asociación) desconocen la realidad de lo que supone Ámate para las usuarias y usuarios». Y, además, los invita para «que vayan a las sedes de la ONG y comprueben las prestaciones que se ofrecen en el día a día». Calanche utiliza las prestaciones de Psicología, Fisioterapia, pilates y la esteticién. Añade que los recursos «que recibo son de primera y los profesionales actúan con mucha ética y con una gran amabilidad. Además, refiere que la trabajadora social la ha ayudado a tramitar la solicitud de ayuda por discapacidad. Hace dos años y medio que espera por una respuesta en ese sentido. Olga de Paz reside en Santa Cruz de Tenerife y manifiesta que no comprende que se recorten ayudas a «nuestra asociación, que nos ayuda tanto». Entre otras cosas, refiere que la ONG especializada en pacientes con cáncer de mama «nos ayuda a superar los miedos». Advierte de que «cada vez somos más mujeres» con esta patología, «y cada vez más jóvenes, que vienen muy asustadas y no saben qué hacer». Prótesis De Paz aclara que «es Ámate la que paga a los profesionales», así como diferentes acciones que resultan muy importantes para los usuarios o usuarias. Según esta mujer, por ejemplo, la ONG adelanta el dinero para que las afectadas puedan adquirir una nueva prótesis de mama, con independencia de que la afectada debe acudir al médico de Oncología, que es quien verifica la deficiencia. «Y sin las ayudas públicas eso no se puede hacer», refiere; a la vez que señala que una prótesis de esta clase resulta muy importante a nivel estético. «No entendemos cómo se puede denegar una ayuda de este tipo», indica. Al exponer su experiencia, advierte de que «nos encontramos algunas usuarias que no sabemos dónde dirigirnos en cada ocasión». Es decir, que un recurso de orientación resulta clave. Otros problemas de salud Como otras muchas enfermas, Olga de Paz ha tenido otros problemas de salud a la vez que hacía frente a su cáncer de mama. En los últimos años, también se le detectó una arritmia y, por esta razón, tuvo que ser operada a corazón abierto en Hospiten. Y, con posterioridad, la intervinieron para hacerle una mastectomía (extirpación completa de un pecho). Además, tuvo una fractura de una vértebra lumbar. Ante estas diferentes situaciones complejas, Olga de Paz considera muy importante poder disponer del servicio de Psicología de la citada asociación y opina que resulta relevante que «las administraciones tomen conciencia de los problemas reales de las personas con cáncer de mama».