Muchos conductores creen que cuando circulan por otro país, para ellos no existen las normas de tráfico y pueden cometer cualquier infracción. Bien es cierto que aquellos extranjeros que cometen infracciones no han sido multados y según datos de la Unión Europea, al menos un 40% de infracciones de conductores de otro país de origen quedan sin efecto.

En España fueron multados más de 250.000 conductores no residentes, según afirma la Dirección General de Tráfico (DGT) y en un gran número de ellas no se ha podido identificar a los conductores y las sanciones no han sido recibidas.

Retirada del carné de conducir

Para poner fin a este vacío legal que existe, desde la Unión Europea se insta la retirada del permiso de conducir a aquellos conductores que cometan una infracción grave y no sean residentes del país en en el que se comete. Esta medida se quiere aplicar en todos los países de la Unión con el objetivo de que aquellos usuarios que no cumplen con las normas vigentes no se sientan impunes cuando viajan a otros lugares.

Desde la Comisión Europea se pretende que cuando se sancione a un conductor en otro país, se le retire el permiso durante un mes y se comunique la infracción al país de residencia para hacer efectiva la sanción en ambos lugares. Existe la excepción de que las sanciones en ambos países sean distintas por lo que prevalecerá la normativa del país de residencia, aunque en otros lugares se tenga que cumplir con la normativa.

Para los conductores españoles, la normativa sigue del mismo modo, en la que la retirada del carné ira determinada por la pérdida de todos los puntos. Si se comenten infracciones consideradas como delitos, la retirada puede ser inminente e incluso acarrear penas de prisión.