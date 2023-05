La investigadora canaria Teresa Giráldez, profesora titular de Fisiología de la Universidad de La Laguna, acaba de recibir el galardón Manuel Rico-Bruker de la Sociedad de Biofísica de España por la actividad que ha realizado en la última década en el campo de la biofísica estructural y funcional.

Actualmente, su laboratorio combina la biofísica molecular y la electrofisiología con el uso de técnicas de imagen para el estudio de los canales iónicos, unas proteínas que se localizan en las membranas de todas las células, y que regulan la capacidad de éstas de producir señales eléctricas. Este es un mecanismo fundamental para el correcto funcionamiento de sistemas celulares como el músculo, corazón o las neuronas.

En concreto, el trabajo de la investigadora de la ULL a se ha centrado en entender las relaciones entre la estructura y la función de estas proteínas, en el contexto de su función fisiológica, usando para ello tanto sistemas celulares in vitro como modelos animales. Su trabajo incluye importantes colaboraciones nacionales e internacionales. Entre 2013 y 2018 publicó una serie de trabajos científicos en prestigiosas revistas internacionales como eLife o Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), en colaboración con el grupo de Miguel Holmgren en los Institutos Nacionales de Salud de EEUU, donde caracterizaron la función del canal BK.

Además de sus contribuciones científicas, Teresa Giráldez ha desarrollado otros papeles muy relevantes y reconocidos en la comunidad científica nacional e internacional: actualmente es la secretaria electa de la Sociedad de Biofísica de Estados Unidos y codirectora de la Gordon Research Conference de canales iónicos, que se celebrará en 2024. Ha sido subdirectora del Instituto de Tecnologías Biomédicas de la Universidad de La Laguna y también miembro de las juntas directivas de diversas sociedades científicas incluyendo la Sociedad de Biofísica (EE.UU.), la Sociedad de Biofísica de España, la Sociedad Española de Neurociencias y la Sociedad de Fisiólogos Generales (SGP, EEUU).