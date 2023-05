Relacionar las Agendas de Sostenibilidad corporativas y aquellos aspectos sobre sostenibilidad y salud con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones Unidas, permite determinar aquellas que son más relevantes para las empresas y sus grupos de interés, y detectar las que afectan a la actividad corporativa y el impacto que genera en la zona en la que la desarrolla.

En este marco la ONU diseñó los ODS, para proporcionar un plan común a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado.BAT ha alineado sus objetivos de sostenibilidad, para actualizar el enfoque de la compañía con los requerimientos sociales en la actualidad. Para ello, ha decidido incluir métricas concretas que permitan analizar el rendimiento actual de sus acciones y realizar comparativas con los datos del año anterior en las áreas prioritarias que forman el núcleo de su agenda de sostenibilidad.

La compañía tabaquera ha puesto el foco en reducir el impacto de su actividad, principalmente, en el ámbito de la salud, así como en impulsar la excelencia en la gestión sostenible y eficiente de su negocio sobre el medio ambiente, el desarrollo del impacto social positivo, en especial, de aquellas zonas en las que su actividad es mayor; y la construcción de un gobierno corporativo sólido, que beneficie también a la propia organización y a su estructura interna.

El objetivo de la empresa es conseguir un mañana mejor y para ello su propósito en materia de sostenibilidad pivota sobre tres ejes: Salud y bienestar, consumo y producción responsable y trabajar para frenar el cambio climático, es decir los ODS 3, 12 y 13.

Bienestar para un desarrollo sostenible

Según datos de la OMS, en el mundo hay cerca de 1.300 millones de consumidores de tabaco, y solo en 2020, el 22,3% de la población mundial consumía tabaco. A pesar de que la tendencia es una disminución en el número de consumidores, el sector del tabaco trabaja para promover el bienestar de sus consumidores adultos como parte esencial para el desarrollo sostenible de su estrategia, tal y como recoge el ODS3.

Una de las grandes metas que recoge el Objetivo 3 es reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento. En este marco, BAT ha decidido apostar por una transformación tecnológica al servicio de la ciencia y la innovación para revolucionar una industria tan tradicional como la del tabaco y ser el motor de cambio hacia un sector pionero y disruptivo.

Para ello, BAT apuesta por la I+D y cuenta con 1.500 especialistas de 40 nacionalidades. Unos trabajos de investigación que cuentan con el soporte de una importante inversión que se sitúa en torno a 400 millones de euros en I+D al año, que han ayudado a encontrar nuevas formas que contribuyen a reducir el daño que causa el tabaco.

Progreso y medioambiente para construir un mañana mejor

La reducción del impacto sobre el medio ambiente de una empresa debe estar basado en políticas que fomenten una producción sostenible, y buscar que su actividad contribuya de manera sustancial a la mitigación de la pobreza e impulse una transición hacia economías verdes y con bajas emisiones de carbono, para frenar al mismo tiempo el cambio climático.

El futuro de la sostenibilidad que plantea BAT pasa por construir “Un futuro mejor”. Para acelerar el progreso en materia medioambiental y mejorar los estándares de sostenibilidad de forma continua, la compañía incluye en su Plan de Transición de Huella de Carbono reducir a 50% las emisiones en todas sus operaciones y cadena de suministro para 2030, hasta alcanzar las cero emisiones en 2050. Para mantener este compromiso, se ha adherido a la campaña mundial Race To Zero, respaldado por la ONU, lo que le ha valido varios reconocimientos como el nombramiento de empresa Líder en Clima por el Financial Times en 2022.

Ayudar a la ciudadanía a lograr un consumo sostenible y responsable pasa por ofrecer productos que sean también sostenibles utilizando materiales con menor impacto ambiental y transformando sus plantas de producción. Y BAT tiene previsto fabricar envases 100% reutilizables, reciclables o compostables, más allá del plástico, para 2025, y alcanzar el 30% de contenido medio reciclado en todos los envases de plástico, eliminando así los envases de plástico de un solo uso innecesarios. Ya en 2020, la compañía comenzó a hacer un seguimiento de los progresos en este aspecto, y los avances ya son significativos: solo en 2021, lograron una reducción de entre el 10% y 12% de los envases innecesarios de un solo uso.

2025 también es el año previsto para la transformación de sus plantas de producción y se espera que el 100% de sus plantas estén certificadas por la Alliance for Water Stewardship (AWS), que acredita la gestión que hacen de este recurso natural, y que se alinea con su compromiso de reducir el consumo de agua hasta el 35%.

Un mañana mejor pasa inevitablemente por la igualdad de oportunidades para lo que la compañía tabaquera quiere aumentar los perfiles femeninos en los cargos de responsabilidad, pasando del actual 40% de mujeres en cargos directivos a un 45%, impulsando un impacto social positivo y ampliando sus objetivos de inversión Socialmente Responsable (ISR).