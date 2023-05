¿Qué busca con ‘Empieza de cero’?

[silencio] Es algo parecido a tenderle una mano a las personas que ahora están en la situación en la que yo estuve. Cuando estás en el agujero no hay esperanza... Empieza de cero da algunas pistas del camino que recorrí: retiros en la montaña, meditación, voluntariados...

Vamos al grano; ¿lo pasó rematadamente?

No se lo imagina, pero esa parte ya la conté en Un trozo de cielo azul. Este libro se sitúa en el extremo opuesto y ofrece una perspectiva más optimista y, sobre todo, algunas claves para que las personas hundidas por ese problema puedan salir a flote. El título lo dice todo: Empieza de cero.

Eso suena a reseteo y recuperar las ganas de vivir.

Bueno, por lo menos tratar de reconstruirse y confiar que la vida te da una oportunidad de salir adelante cada día. Siempre hay tiempo para transformarnos en mejores seres humanos, aunque no todos están en disposición de poder hacerlo.

En los proyectos de este perfil el protagonista suele quedarse en cueros y contar las cosas con naturalidad.¿Ha sido más fácil que el anterior?

Este es un libro fresco que está cargado de mucho sentido del humor... Yo no soy un gurú que tiene unas fórmulas mágicas para superar una mala racha, pero sí puedo relatar mi experiencia y sentirme útil con las personas que están en el fango. No me lo sé todo porque entre otras cosas soy un ser humano lleno de temores y miedos. Algunas de esas pesadillas las he construido yo.

¿No es un recetario?

No lo es... En estas páginas propongo una serie de cosas que a mí me vinieron bien pero eso no significa que vayan a funcionar siempre. Sí que hay unos anclajes de base que son comunes porque tienen que ver con encontrarse a sí mismo, disciplinar la mente o reconciliarse con las personas que dejaste de lado en el pasado.

¿Usted ha reconstruido esos vínculos que se rompieron?

Si no lo hubiera hecho este libro no tendría sentido. El proceso que seguí para pedir perdón y reconciliarme con gente que no debí sacar de mi vida aparece en los últimos capítulos. La redención no es fácil de digerir, pero es algo que todos debemos hacer en diferentes etapas de la vida para limpiar el alma.

En ocasiones es más difícil pedir perdón que perdonar, ¿no?

Pedir perdón es más fácil de lo que parece pero nosotros nos complicarnos la vida. Creo que la clave está en que tenemos miedo de que no nos perdonen y por esa razón no damos el paso.

¿Sólo es miedo o hay algo de vergüenza?

Esta sociedad nos enseña a mostrar nuestro lado más feroz para sentirnos indestructibles en un mundo en el que los débiles sufren. Si no eres un guerrero no tienes nada que hacer, aunque yo he aprendido que las buenas personas permanecen a tu lado cuando todo se tuerce y te dan la espalda. Esto es tan fácil como decir: «¡Joder, perdona, me he equivocado!». Los excesos se pagan y yo sí necesité la compasión de los demás cuando era incapaz de encontrar soluciones. Esa compasión, o ayuda, me salvó la vida.

‘Empezar de cero’ no parece que sea un libro de autoayuda.

A mí no me gusta clasificar los libros, pero si tuviera que hacerlo no diría que éste es de autoayuda, entre otros motivos, porque a mí me encanta leer y creo que todos los libros nos ayudan... Arreglar una vida a partir de una frase, un pensamiento o una voluntad escrita en una página es una misión imposible porque las soluciones las encuentra la persona que sufre.

¿Usted lo logró?

Sí, pero conseguir esa paz cuesta; requiere constancia, dedicación, disciplina... Este libro no regala consejos fáciles para lograr la felicidad, es decir, que nadie lo compre si no está dispuesto/a a poner los medios para voltear su vida. Eso sería un engaño. Alcanzar la felicidad no es un objetivo sencillo, pero conservarla es aún más complicado. Somos seres imperfectos que no sabemos valorar lo que tenemos hasta que lo perdemos. No me estoy quitando mis culpas de encima, pero todos, absolutamente todos, cometemos muchos errores en la vida. Unos son más graves que otros pero el error duele igual... Lo importante es darte cuenta de que has hecho algo malo y tengas la voluntad de rectificar. No hay que sentir vergüenza por mostrar fragilidad o vulnerabilidad porque lo otro es ser mala persona. Los tipos duros son los más inestables del mundo porque no saben gestionar la debilidad.

No voy a dejar la oportunidad de preguntarle por el final de ‘Sálvame’...

No es algo que ya no conozca después de 30 años en este oficio. Esto es un negocio que tiene que ver con un conjunto de reglas empresariales e incluso políticas que hacen que un día estés y al otro desaparezcas. Por la parte que me toca estoy triste, ya que ese programa se fijó en mí en un momento difícil de mi vida, pero a Sálvame lo estaban esperando con el cuchillo entre los dientes. Nada es fruto de la casualidad.