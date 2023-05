Canarias necesitará invertir 11.300 millones hasta 2040 para combatir el cambio climático

Canarias ha puesto precio a la lucha contra el cambio climático. En total, el Archipiélago necesitará invertir al menos 11.300 millones de euros hasta 2040 para conseguir ser neutro en emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a las inclemencias climáticas que frecuentarán las Islas en las próximas décadas. Este montante, que se trata de una aproximación de lo que deberá invertir el Ejecutivo durante las próximas dos décadas, servirá para financiar casi una veintena de líneas de actuación entre las que se encuentra el impulso a las energías renovables, el fomento de la movilidad sostenible o la adaptación a las más probables e intensas tormentas tropicales, olas de calor e intrusiones de polvo sahariano.

Así queda establecido en la Estrategia Canaria de Acción Climática, editada por la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, y aprobada ayer en Consejo de Gobierno que, por primera vez, crea una hoja de ruta clara a varios niveles (económica, energía, adaptación y . La previsión de gasto prevé un gasto de 500 millones al año en la acción climática a partir del año que viene. Desde 2020 a 2023 se estimaba un gasto de 1.200 millones.

A nivel autonómico, el Gobierno de Canarias para el ejercicio 2021, propuso un presupuesto de 13,5 millones de euros destinado a la ejecución de medidas de mitigación y adaptación directamente relacionadas con esta materia. No obstante, como recalca la propia Consejería, en esta cifra, “no se ha cuantificado el gasto que ya se ha hecho en esa materia” ni la inversión que han hecho otras áreas del Gobierno de Canarias, pero no quiere decir que no se haya hecho nada. De hecho, en esta legislatura se ha multiplicado por diez la inversión en el servicio de cambio climático y se han destinado al menos 700 millones de los Fondos de Recuperación de la Unión Europea.

Es por ello, que se trata de una estimación que se podrá ir modificando a medida que se vaya revisando la propia Estrategia, atendiendo a los escenarios climáticos, la situación y las perspectivas del contexto socioeconómico de Canarias. De hecho, en esta estimación de costes, se excluye la posible contribución de Cabildos, Ayuntamientos y al sector privado. Aunque Transición Ecológica adelanta la necesidad de incluir a estos actores del cambio climático también en las próximas revisiones a fin de mantener una “imagen” más clara de la lucha contra el cambio climático en las Islas.

En el documento, que consta de más de 300 páginas, se analiza tanto la situación actual del cambio climático en Canarias, como las previsiones futuras y se establecen varias líneas de actuación en lo que el área que dirige José Antonio Valbuena considera como sectores estratégicos.