La comprensión lectora se mantiene igual que hace diez años

La comprensión lectora media del alumnado canario que cursa 4º de Primaria se estanca en la última década y, a pesar de ello, los datos parecen positivos si se comparan con otras zonas europeas, donde la situación ha empeorado en los últimos años. Así, en Canarias esta variable permanece estable a pesar de las dificultades vividas durante la crisis del coronavirus. La Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo acaba de publicar su Estudio Internacional para el Progreso de la Comprensión Lectora (PIRLS) 2021, que no solo incluye los datos de España sino, en el caso de Canarias, las Islas han participado con una muestra ampliada que permite comparar su evolución a lo largo de la última década. De este modo, se observa una mejora de cinco puntos en este tiempo pero no se trata de un progreso significativo, aunque sí destaca si se compara con la situación internacional. La radiografía canaria se ha realizado gracias a la participación de 50 centros y 958 estudiantes del Archipiélago que han sido elegidos de manera aleatoria. En 2011 también participó de la misma forma, lo que ahora permite realizar un análisis de la evolución del sistema canario.

La competencia lectora en Canarias se mantiene constante en la última década en un contexto de ligera disminución. Así se extrae del informe elaborado por la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (Accuee) a partir del documento del PIRLS. La Accuee hace hincapié en que la estabilidad del Archipiélago se da "a pesar de las graves consecuencias que la pandemia tuvo en general y, específicamente, en la vida de los centros educativos y los procesos de enseñanza-aprendizaje".

Así, durante la crisis sanitaria, la mayoría de los países que participan en este estudio han empeorado sus datos, por lo que es de destacar que el alumnado canario mantenga al menos la tendencia de hace una década. Con todo ello, los datos arrojados muestran que la repetición de curso no resulta una medida efectiva en el desarrollo de la comprensión lectora ya que, en el estudio de 2021, el rendimiento en lectura del alumnado repetidor en 4º de Primaria es claramente inferior al del estudiantado que no repite. Además, la proporción de alumnado repetidor entre 2011 y 2021 ha disminuido del 13,1% al 5,7%, pero se mantiene constante la diferencia de puntuación entre repetidores y no repetidores, por lo que tal descenso no obedece a la devaluación de los requisitos en lectura para avanzar de curso.

De otra parte, las diferencias entre la capacidad de comprensión lectora entre niños y niñas siempre es significativa, ya que las niñas demuestran mayor capacidad, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Así, en la mayoría de los países participantes en este estudio se demuestra esta tendencia pero en Canarias "estas diferencias no son significativas, ni en 2011 ni ahora en 2021". Sí se aprecian diferencias a lo largo de una década en otros aspectos puesto que las variaciones entre el alumnado que estudia en centros de titularidad pública y de iniciativa privada en Canarias sí se han reducido entre 2011 y 2021. Además, no se registran apenas diferencias entre alumnado nativo e inmigrante, según recoge el documento de la Accuee.